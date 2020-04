I nutellotti sono biscotti alla Nutella facilissimi da preparare, ideali per la merenda o per feste per bambini. Sono infatti così semplici che possono farli anche i bambini. Basteranno solo 3 ingredienti e pochi minuti di tempo.

La particolarità di questa ricetta, infatti, è la presenza della Nutella direttamente nell’impasto (o della vostra crema di nocciole preferita). Basterà poi unire la farina e un uovo per ottenere dei biscottini perfetti da gustare in ogni momento della giornata.

Facili, veloci da preparare e golosissimi. Cosa volere di più da un biscotto?

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

16 Persone

Ingredienti

Per i biscotti

180 g Nutella (o altra crema di nocciole)

150 g Farina 00

1 Uovo medio

Un pizzico Sale

Per la finitura

Nutella (o altra crema di nocciole)

Nocciole granella o intere (facoltative)

Preparazione

Per preparare la ricetta dei nutellotti, mettete la Nutella in una ciotola. Aggiungete l’uovo e amalgamate l’impasto con le fruste elettriche (va benissimo anche una frusta a mano, nel caso non le aveste).

Aggiungete quindi la farina e il sale. Lavorate l’impasto con un cucchiaio di legno fino a ottenere un impasto morbido e ben amalgamato.

Copritelo con della pellicola trasparente e mettetelo a riposare in frigo per una mezz’ora

Riprendete l’impasto e formate delle palline della grandezza di una noce.

Adagiate le palline di impasto su una teglia antiaderente o rivestita di cartaforno.

Praticate ora una fossetta abbastanza profonda al centro di ciascun mucchietto di impasto. Potete utilizzare il pollice o il manico di un cucchiaio di legno, ad esempio.

Cuocete in forno ben caldo a 180 gradi per circa 10 minuti.

Sfornate i nutellotti e premete leggermente ciascuna fossetta.

Quando i biscotti si saranno raffreddati completamente, completate riempiendo ogni fossetta con un bel cucchiaino di Nutella.

Se volete, decorate con un po’ di granella di nocciole o una nocciola intera.

Note

Se volete, preparando i nutellotti potete tranquillamente sostituire la Nutella con la crema di nocciole che preferite.

I biscotti sono ancora più buoni il giorno dopo e ben chiusi in un contenitore a chiusura ermetica si conservano tranquillamente fino a una settimana.

Se volete, potete realizzarne facilmente una versione senza glutine. Basterà sostituire la farina 00 con una farina di nocciole, di riso o qualunque altra farina naturalmente priva di glutine.