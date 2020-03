Il pane senza lievito con bicarbonato, è un pane veloce da preparare, senza tempi di lievitazione e davvero facilissimo, perfetto per chi ha non ha lievito in casa ma non per questo vuole rinunciare al gusto e al profumo del pane fatto in casa.

Questa ricetta è molto simile a quella dell Irish soda bread, il pane tradizionale irlandese, esattamente come il soda bread infatti, non contiene lievito al proprio interno, bensì bicarbonato di sodio che permette all’impasto di crescere durante la cottura

Otterrete un pane dalla crosta croccante che racchiude al suo interno una mollica densa e morbida, non aspettatevi grandi alveolature tipiche dei pani classici, servitelo tiepido, è ottimo anche tagliato a fette e condito con un poco di olio extravergine di oliva.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Farina di tipo 0

120 ml Latte

125 ml Yogurt bianco naturale

3 g Sale fino

4 g Bicarbonato

1 cucchiaino succo di Limone

Preparazione

Per preparare il pane senza lievito con bicarbonato preriscaldate il forno a 200° in modalità statica.

In una casseruola intiepidite il latte con lo yogurt.

In una ciotola mescolate la farina e versate il mix di latte e yogurt sulla farina

Aggiungete il sale, il bicarbonato e il succo del limone.

Impastate e formate un panetto compatto.

Date forma alla pagnotta, infarinatela per bene e incidetela con un taglio a croce.

Infornate e cuocete per circa 25/30 minuti.

Note

Potete arricchire il vostro pane con semi oleosi misti (zucca, girasole, sesamo) ma anche frutta secca a piacere (noci, nocciole, uvetta).