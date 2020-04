Le patate alla lionese sono un contorno ricco della tradizione francese, precisamente della città di Lione, facilissime da preparare e decisamente gustose.

Il burro, ingrediente molto usato in Francia, conferisce alla ricetta un sapore delicato. l’abbinamento delle cipolle con le patate poi è un matrimonio ormai consolidato negli anni.

Alcune versioni vedono l’aggiunta di besciamella alla preparazione, altri ancora preferiscono semplicemente saltarle in padella, la cottura in forno è secondo noi un modo ancora più semplice di preparare questo piatto che comunque si prepari resta sempre perfetto.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Patate

2 Cipolle bianche o dorate

60 g Burro

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale

Prezzemolo tritato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate alla lionese sbucciate e affettate le patate e sbollentatele per un paio di minuti.

Scolate, mettete in una ciotola e tenete da parte. Affettate le cipolle e fatele appassire in una padella in cui avrete messo il burro e un po’ d’olio evo.

Preparate una teglia da forno e condite le patate sbollentate con un filo d’olio evo, un po’ di sale e del prezzemolo tritato.

Fate uno strato di patate, ricoprite con metà delle cipolle e poi fate un altro strato sia di patate sia di cipolle, cercando di distribuirle in maniera omogenea.

Cuocete in forno preriscaldato a 200° per una ventina di minuti o fino a doratura.

Servite calde o tiepide.