Le patate duchessa ripiene, sono un modo diverso di servire le classiche patate duchessa che tutti conosciamo, arricchite da un cuore filante, sono perfette come contorno.

Una ricetta veramente facile e veloce da preparare, che potrebbe tornarvi utile anche se avete delle patate lesse avanzate e non sapete bene cosa farne.

Potete farcirle come più preferite, noi ve le proponiamo con provola affumicata e cotto, ma anche con del prosciutto crudo e mozzarella saranno perfette o perché no, speck e scamorza affumicata, insomma potete personalizzarle come volete e avrete ogni volta un contorno saporito e sfizioso.

Le patate duchessa classiche, o pommes duchesse, sono un tipico contorno francese, dalla forma aggraziata, la loro caratteristica è di avere una crosta croccante fuori, ottenuta grazie ad una cottura piuttosto veloce in forno ad alte temperature ed un morbido ripieno a base di patate lesse, tuorlo e burro, in Italia di norma a questo impasto base si aggiunge del parmigiano grattugiato, per insaporire ed arricchire il piatto, le spezie invece sono pressoché le stesse, immancabile la noce moscata, che si sposa alla perfezione con la morbidezza delle patate lesse e il pepe, preferibilmente bianco, per non rovinare l’estetica di queste piccole roselline croccanti, vengono utilizzate sia come contorno appunto, ma anche per decorare alcuni secondi piatti, specialmente di carne, nelle grandi occasioni.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

1 kg Patate lesse

60 g Parmigiano grattugiato

3 Tuorli

50 g Burro

Sale

Prosciutto Cotto

Provola Affumicata

Preparazione

Per preparare la ricetta delle patate duchessa ripiene, in una ciotola lavorate insieme le patate, il burro, i tuorli, il sale e il parmigiano, fino ad avere un composto omogeneo e senza grumi.

Trasferite il composto che avrete ottenuto in una sac a poche con un becuccio a stella.

Rivestite una teglia di carta forno e create dei cerchi con il composto di patate, fate un bordo ai cerchi e farciteli con prosciutto cotto a cubetti e provola, a questo punto chiudete con altro composto di patate, procedete così per tutto l’impasto.

Infornate, in forno già caldo a 180°C per 30 minuti, sfornate e servite calde.