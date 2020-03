Il pollo con peperoni alla romana è uno dei grandi capisaldi della cucina capitolina, pollo rosolato con aglio e rosmarino e poi amalgamato con dolci peperoni in padella, un piatto semplice e povero nei suoi ingredienti ma ricco di sapore come tutti i piatti della tradizione.

Questa ricetta viene preparata a Roma e nelle zone limitrofe dei Castelli in occasione del tradizionale pranzo di ferragosto, ma viene cucinato per tutto l’anno nelle case laziali, un modo semplice di cucinare una carne povera, un piatto completo in grado di risollevare le sorti di qualunque pasto.

Ovviamente raccomandiamo di accompagnare il pollo con peperoni alla romana con del pane croccante, meglio se freschissimo, da intingere rigorosamente nel sugo di cottura, la scarpetta è parte integrante della ricetta.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

45 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Pollo a pezzi

1 Peperone rosso

1 Peperone giallo

1 Peperone Verde

3 Pomodori tondi da sugo

100 ml Vino Bianco

1 spicchio Aglio

Rosmarino qualche rametto

Origano

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Preparazione

Per preparare ricetta del pollo con peperoni alla romana, in una pentola capiente e antiaderente fate un paio di giri con l’olio extra vergine di oliva e mettete a scaldare lo spicchio di aglio sbucciato.

Quando l’aglio sarà diventato dorato, eliminatelo ed aggiungete il pollo a pezzi.

Salate, unite il rosmarino e lasciate rosolare a fiamma vivace girando su tutti i lati le porzioni di pollo.

Sfumate con il vino e lasciate evaporare completamente

Pulite i peperoni, eliminate i semi e i filamenti bianchi e riduceteli a tocchetti. Tagliate anche i pomodori.

Aggiungete al pollo i peperoni e i pomodori, profumate con l’origano e lasciate stufare con coperchio a fiamma bassa per venti minuti, girando il pollo di tanto in tanto

Togliete il coperchio e fate cuocere per altri venti minuti, in modo da far restringere completamente i succhi di cottura.

Trascorso questo tempo verificate che il pollo sia cotto, altrimenti lasciatelo ancora qualche minuto sul fuoco, ed eventualmente aggiustate di sale se necessario.