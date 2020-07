Una ricetta facilissima, buonissima e velocissima: la sbriciolata mascarpone marmellata e mirtilli è un dolce che si prepara in poco tempo ed è apprezzato da tutta la famiglia.

Di base è un composto molto simile a quello delle crostate, quindi uova, burro, zucchero e farina ma la sua consistenza “sabbiosa”, ” sbriciolata” appunto, dona alla ricetta una croccantezza maggiore e soprattutto il tempo di preparazione è molto più veloce di quello delle crostate classiche perché si può realizzare tutto in planetaria.

E’ il dolce perfetto per chi ha poco tempo ma vuole comunque preparare un dolce sano e nutriente per la merenda o la colazione di tutta la famiglia.

La sbriciolata della ricetta è ancora più rustica nel sapore grazie alla farina usata per la base di frolla, una farina di grano tenero, macinata a pietra che conserva tutto il gusto e i nutrienti del chicco di grano.

Potete variare a proprio gusto la farcia della sbriciolata, invece della confettura di mirtilli usare una confettura di fragole, lamponi o anche della golosa crema al cioccolato.

Allo stesso tempo sostituire i mirtilli freschi con lamponi, fragole o qualsiasi tipo di frutta fresca di stagione.

La sbriciolata deriva da un’altra torta, ben più famosa, la sbrisolòna o sbrisulòna, sbrisolìna, sbrisulùsa o sbrisulàda, chiamatela come volete, è un dolce originario di Mantova, ma conosciuto e consumato in tutta Italia.

Il nome deriva da brìsa, che in mantovano vuol dire letteralmente briciola, che è poi come si presenta la frolla prima della cottura, sembra che la ricetta risalga a prima del ‘600, si trattava di torta di povere origini, all’inizio gli ingredienti erano quelli tipici della tradizione contadina, farina di mais, strutto e nocciole e solo negli anni si sono raffinati per arrivare alla ricetta che conosciamo oggi.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

400 g Farina tipo 1 macinata a pietra

100 g Burro morbido

70 g Zucchero Semolato

70 g Zucchero Di Canna

1 Uovo intero

2 Tuorli d’Uovo

1/2 cucchiaino Cannella

1 pizzico Sale Fino

8 g Lievito per dolci

Per la farcia e decorazione

1 Uovo

500 g Mascarpone

100 g Zucchero A Velo

200 g Confettura di mirtilli ( o frutti di bosco)

60 g Mirtilli

qb Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta della sbriciolata mascarpone marmellata e mirtilli, inserite nella planetaria ( o in una ciotola lavorando con un frullatore) la farina, i due tipi di zucchero, il cucchiaino di cannella e il burro a pezzetti. Fate andare a velocità moderata fino a “sabbiare” il composto.

Aggiungete l’uovo intero e il tuorlo ed infine il pizzico di sale. Impastate fin quando non otterrete un composto sbriciolato.

Preparate la crema al mascarpone inserendo in una ciotola il mascarpone l’uovo e lo zucchero a velo. Mescolate fino ad avere una crema liscia e omogenea

Imburrate ed infarinate uno stampo per crostate ( da 24-26 cm). Adagiate sul fondo metà’ del composto sbriciolato e schiacciate leggermente.

Versate e spalmate la marmellata, poi lo strato di crema di mascarpone ed infine i mirtilli freschi.

Ricoprite la farcia con il composto sbriciolato ed infornate in forno caldo a 180° per 35- 40 minuti fino a completa cottura.

Note

Per questo tipo di dolci noi abbiamo usato forno statico e il tempo di cottura è di circa 40 minuti.

Regolate però il tempo di cottura della torta anche in base ai vostri forni, potrebbero volerci anche 5-10 minuti in più.

Sfornate, fate raffreddare e prima di servire spolverate con dello zucchero a velo.