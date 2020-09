Gli spiedini di pesce al forno, sono sfiziosi e gustosi e non sono difficili da preparare in casa, li troviamo già pronti dal pescivendolo, ma facendoli in casa possiamo usare il pesce che più ci piace, risparmiando pure.

Per preparare questa ricetta scegliete almeno 3 tipi di pesce e unite qualche ortaggio a piacere, come pomodorini, zucchine o peperoni, alternando i vari tipi di pesce e gli ortaggi, otterremo degli spiedini belli da vedere e deliziosi.

Unica accortezza, non cuoceteli troppo, per avere dei bocconcini teneri e succosi, bastano pochi minuti di cottura, se eccedete con i tempi di cottura il pesce diventerà gommoso e asciutto.

Se volete, prima di infornare potete aggiungere un pizzico di peperoncino aiuterà ad esaltare il sapore del pesce, per la marinatura invece, al posto del succo di limone potete usare una spruzzata di vino bianco.

Noi abbiamo optato per una cottura in forno ma sono perfetti anche da fare alla griglia o direttamente sulla piastra o in padella, con l’aggiunta di un fio di olio, unico diktat, quello di consumarli appena cotti, ancora caldi, serviteli con una salsa allo yogurt e aneto o una maionese leggera.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

18 Code di Gambero

9 Seppie piccole, già pulite

1 Salmone filetto

18 Pomodorini ciliegino

1 Zucchina chiara

Sale

Prezzemolo

Maggiorana

1 Limone il succo

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spiedini di pesce al forno, mettete 9 stecchi da spiedino a bagno nell’acqua fredda. Tagliate la zucchina a tocchetti grandi.

Togliete la testa alle code di gambero poi togliete il carapace, lasciando la coda.

Aiutandovi con uno stuzzicadenti, eliminate il filetto nero dell’intestino.

Tagliate il filetto di salmone in 9 cubotti. Scolate gli stecchi dall’acqua e iniziate a comporre i vostri spiedini. Iniziate infilzando un pomodorino, poi una coda di gambero e un pezzo di zucchina.

Inserite la seppiolina, poi il cubotto di salmone, ancora una coda di gambero e chiudete con un altro pomodorino. Proseguite così per tutti gli spiedini.

Ungete la base di una pirofila da forno con dell’olio e inseritevi gli spiedini.

Spruzzateli con il succo di limone, salate e aggiungete le spezie. Coprite e lasciate marinare in frigo per 1 ora.

Irrorate la superficie degli spiedini con un altro po’ di olio e spolverizzate con del pangrattato. Cuocete in forno preriscaldato a 200° per una quindicina di minuti.