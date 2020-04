Gli spiedini di pesce al forno sono un secondo piatto perfetto per quando volete un piatto leggero ma comunque gustoso, un piatto semplice da preparare in anticipo e cotti all’ultimo momento, quando dovrete portarli in tavola.

Oltre ad essere semplice, questa è anche una ricetta relativamente veloce, dopo la preparazione infatti, che è senza dubbio la parte più laboriosa, la cottura è veramente rapida, 20 minuti nel forno e avrete il vostro piatto principale pronto da portare in tavola.

Potete conservare i vostri spiedini pronti per essere cotti semplicemente disponendoli su un piatto, coprendoli con pellicola trasparente e conservandoli in frigorifero fino al momento di cuocerli.

Al posto del salmone, potete utilizzare altri pesci, come ad esempio rana pescatrice, tonno o merluzzo, che si prestano bene per essere tagliati a cubetti.

Tempo di preparazione

40 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

16 Gamberi puliti e sgusciati

16 Seppioline pulite

400 g Salmone in 16 cubetti

80 g Pangrattato

1 fetta Pane in cassetta

1 spicchio Aglio sbucciato

8 g Prezzemolo fresco

Limone a spicchi

Olio Di Oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spiedini di pesce al forno, preparate il mix per insaporirli: in un mixer dotato di lame in metallo mettete 80 g di pangrattato, 1 fetta di pane in cassetta a pezzetti, 1 spicchio di aglio sbucciato, 8 g di prezzemolo fresco, due cucchiai di olio di oliva e un generoso pizzico di sale.

Azionate il mixer a scatti fino ad ottenere un composto sabbioso piuttosto sottile ed omogeneo.

Trasferite questo composto in una teglia o un contenitore basso e largo e tenetelo un momento da parte.

Assembltea ora gli spiedini, infilate in 8 spiedini di legno 8 gamberi, 8 cubetti di salmone, otto seppioline, poi ripetete il passaggio per ogni spiedino, in maniera da avere spiedini composti in questo modo: gambero, salmone, seppiolina, gambero, salmone, seppiolina.

Ungete leggermente ogni spiedino con poco olio di oliva, utilizzando un pennello da cucina.

A questo punto passate tutti gli spiedini nel composto sabbioso che preparato in precedenza, panandoli per bene.

Mettete a cuocere gli spiedini nel forno preriscaldato in modalità ventilata a 190 °C per circa 20-25 minuti o comunque fino quando saranno cotti e dorati, girandoli a metà cottura.

Una volta cotti, servite subito gli spiedini, accompagnandoli con spicchi di limone.