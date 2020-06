Gli spiedini di verdure grigliate sono un secondo piatto o un contorno, gustoso, semplice e adatto a tutti: da chi li accompagnerà ad una grigliata di carne, ai bambini che finalmente potranno mangiare le verdure, a chi segue un regime alimentare vegano o vegetariano, un piatto leggero, perfetto anche per chi magari è a dieta.

Basterà avere a disposizione delle belle verdure fresche, degli spiedini di legno e il gioco è fatto, una ricetta veramente semplice, in cui a fare la differenza, oltre alle verdure, freschissime, saranno le erbe con cui deciderete di aromatizzare il vostro olio, quello da aggiungere in cottura sui vostri spiedini, noi ve ne proponiamo una serie, quelle che più ci piacciono, ma voi sentitevi liberissimi di personalizzare come preferite, vanno bene sia le erbe aromatiche fresche che quelle secche.

Se volete rendere questo contorno, divertente e sfizioso, adatto anche ai bambini basterà poi togliere il peperoncino e il pepe, se invece volete un olio dal sapore più intenso preparate in anticipo l’intingolo e lasciatelo riposare per più tempo. Si accentuerà la presenza dell’aglio e le erbe rilasceranno ancora più profumo.

Se poi volete rendere questa ricetta a prova di fuoco, nel vero senso della parola, e volete provare a conferirgli un sapore affumicato, allora sostituite la zucchina con un cipollotto e aggiungete qualche fetta di limone, sentirete che anche bruciacchiandoli un po’ il gusto ne gioverà di molto, di cibi che si possono bruciare ne avevamo già parlato, nel caso voleste fare un ripasso.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

1 Melanzana

1 Zucchina

1 Peperone giallo

1 Peperone rosso

6 Pomodorino

Olio Extravergine D’Oliva

Aceto Balsamico

Timo fresco

Origano fresco

Peperoncini frantumato

Rosmarino

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta degli spiedini di verdure grigliate, preparate in una ciotolina un misto di erbe tritate finemente, dividete l’aglio a metà e aggiungetelo nella ciotola.

Unite l’olio extravergine, la crema di aceto balsamico, il sale, il pepe e il peperoncino e lasciate insaporire per un po’.

Lavate le verdure e tagliate le zucchine a fettine,i pomodorini a metà e il resto delle verdure a cubetti.

Infilateli in modo regolare su degli spiedini, rispettando l’alternanza dei colori (per avere un effetto visivo di maggior impatto).

Spennellate gli spiedini con l’olio aromatizzato e metteteli sulla griglia calda.

Fate cuocere gli spiedini, spennellandoli ogni tanto con l’olio durante la cottura.