La schiacciata di patate, viene realizzata partendo da una base di purea di patate e modellata per accogliere un ripieno di prosciutto cotto e scamorza affumicata, quindi viene cotta in padella dove formerà un’appetitosa crosticina.

Una ricetta veramente facile e molto sfiziosa, adatta per tutta la famiglia, perché vengono utilizzati ingredienti semplici e gustosi, ma allo stesso tempo nutrienti.

Per il ripieno abbiamo utilizzato la scamorza affumicata che dà una sapore deciso alla nostra schiacciata, ma nulla vi vieta di usare anche altri tipi di formaggio, con la raccomandazione, nel caso decideste di utilizzare la mozzarella, di affettarla e tenerla in frigo almeno per un paio di ore, in modo da farle perdere parte del suo liquido.

Una volta pronta la schiacciata di patate potete servirla immediatamente, calda, con il suo ripieno filante, o lasciarla riposare e servirla tiepida, sarà comunque buonissima.

La schiacciata di patate è una versione semplificata del ben più noto gattò di patate partenopeo, l’etimologia della parola tradisce la natura francese del piatto gâteau infatti, significa torta letteralmente torta e viene utilizzato in Francia per descrivere qualsiasi tipo di torta, dolce o come nel caso del gattò di patate, salata.

Venne chiamato così a Napoli dopo il 1768, anno del matrimonio della regina Maria Carolina, figlia di Maria Teresa Lorena-Asburgo, moglie di Ferdinando I Borbone, che rafforzò nella città il gusto per la cucina francese, oltre all’abitudine di chiamare monsieurs i cuochi di alto rango che si tradusse per i napoletani con monzu e per i siciliani monsù.

Da quel momento in poi molti piatti della tradizione partenopea e sicula assunsero denominazioni francesi, come il gattò appunto, il gratin, le crocchè, il sartù e i supplì.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

650 g Patate

150 g Farina 00

1 Uovo

80 g Parmigiano grattugiato

150 g Prosciutto Cotto

100 g Scamorza

1 cucchiaino Sale

1 rametto Rosmarino

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della schiacciata di patate, lavate le patate e bollitele in abbondante acqua. Una volta cotte sbucciatele e riducetele in purea con una schiacciapatate;

Aggiungete alle patate la farina, il sale, il parmigiano grattugiato, il rosmarino tritato e l’uovo. Lavorate fino a che avrete ottenuto un impasto omogeneo.

Ungete con l’olio una padella antiaderente di 24 cm di diametro. Dividete in due l’impasto di patate, mettetene metà nella padella e schiacciatelo leggermente ricoprendo tutto il fondo. Alzate anche leggermente i bordi.

Adagiate le fette di prosciutto avendo l’accortezza di lasciare libero circa un cm dal bordo. Tagliate a fette la scamorza affumicata, farcite e chiudete con la restante pasta di patate pressando leggermente.

Passate la padella sul fornello a fiamma bassa con coperchio per dieci minuti, alzando e muovendo delicatamente la schiacciata con una paletta di tanto in tanto per evitare che attacchi. Aiutandovi con il coperchio della padella, oppure un piatto, rigirate la schiacciata e cuocete l’altro lato per altri 10 minuti utilizzando le stesse accortezze.