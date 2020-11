La torta nocciole e cioccolato, fonde in se il classico connubio nato a metà dell’800 dall’estro di un pasticcere piemontese, Michele Procher che ebbe la felice intuizione di miscelare il cioccolato alle nocciole per sopperire al blocco napoleonico sul cioccolato, nacque così il primo cioccolatino a base di gianduia, impasto battezzato così in onore alla maschera piemontese Gianduia e sempre in Piemonte, terra di nocciole pregiata fra cui la portabandiera è la Tonda Gentile delle Langhe nasce questa torta nocciole e cioccolato detta anche torta gianduia.

Questa è una ricetta semplice ma golosa che con il suo forte profumo pervade la cucina inebriando i sensi, una torta dove i protagonisti assoluti sono le note amare del cioccolato che si fondono con quelle aromatiche e dolci delle nocciole, poco zucchero e altrettanta poca farina, giusto quel cucchiaio che serve a dare la consistenza al dolce.

Un connubio non nato per caso quelle delle nocciole con il cioccolato, che non a caso durante le guerre del Risorgimento venivano utilizzate come valida alternativa al cioccolato, considerato genere di lusso, le nocciole ricordavano il gusto intenso del cacao e la loro nota aromatica riusciva ad esaltarne il sapore, perettendo così ai mastri pasticceri di poter risparmiare sul quantitativo di cioccolato da utilizzare per i loro dolci.

Le nocciole hanno moltissime proprietà benefiche, talmente tante che si dice sia proprio un ramo di nocciolo quello a cui è attorcigliato il sarpente del bastone di Asclepio, simbolo greco della medicina, utilizzato ancora oggi dai farmacisti, le foglie venivano utilizzate per creare tisane, l’olio invece grazie alle sue proprietà purificanti viene impiegato nella cosmesi e sembra sia anche un rimedio contro la calvizie, mentre i gusci sono ottimi combustibili, insomma non si butta via proprio niente.

Questa è una preparazione che non richiede grande impegno nella preparazione se non quello di amalgamare il cioccolato agli altri ingredienti, una preparazione semplice, nata nelle cucine piemontesi che ha resistito al tempo e alle stagioni per giungere con tutto il suo sapore fino a noi.

Insomma, nocciole e cioccolato è un matrimonio d’amore felice e indissolubile, se poi volete esagerare potete completare la torta servendola con una ganache al cioccolato preparata con 200 g di cioccolato fondente sciolto ed emulsionato in 125 g di panna calda.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Cioccolato Fondente

80 g Burro

40 g Zucchero

4 Uova

60 g Nocciole in granella

15 g Farina 00

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta nocciole e cioccolato, fate sciogliere a bagnomaria o a microonde il cioccolato con il burro e lo zucchero.

Amalgamate e quando il composto sarà omogeneo incorporate i tuorli, 50 g di granella di nocciole e la farina.

Montate gli albumi a neve ben ferma e uniteli delicatamente in tre step al composto di cioccolato.

Imburrate uno stampo di 22 cm. di diametro, rivestite il fondo con un disco di carta forno e imburrate anche questo, quindi cospargete con la granella di nocciole avanzata, versatevi il composto della torta e infornate a 175°C per 30 minuti.

Sformate la torta e servitela fredda.