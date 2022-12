Capodanno 2023 a Roma: 31 ristoranti per la cena del 31 dicembre

Per la notte del 31 dicembre, abbiamo selezionato 31 indirizzi romani per festeggiare Capodanno di cui vi diciamo tutti i menu e i prezzi.

di Lavinia Martini 12 Dicembre 2022

Come vola il tempo quando ci si diverte, no? Ironie a parte, anche quest’anno sembra giungere al termine, in quello che sembra il mese più corto dell’anno (secondo solo forse ad agosto): dicembre. Anche la capitale si prepara ad affrontare il saluto al 2022 con una serie di iniziative che potrebbero interessare non solo a chi resta ma anche a chi arriva in città proprio per le festività natalizie. Non potevano mancare i ristoranti per festeggiare il Capodanno 2023 a Roma.

Per questa ragione, dopo quella del pranzo di Natale, abbiamo preparato per voi una lista dal numero simbolico, 31 ristorante per il 31 dicembre, da cui poter attingere, spiare e decidere dove festeggiare l’ultima sera dell’anno se siete a Roma. Tra menu a degustazione (che vanno ancora molto per la maggiore), feste con musica, cascate di bollicine e prezzi che spesso raggiungono vette inarrivabili, la nostra selezione punta a rivolgersi a un pubblico molto trasversale per esigenze e per portafoglio.

Si propone anche come piccolo compendio per gli amici che intendono venire a Roma proprio per la notte di Capodanno (molti indirizzi sono in centro, ma anche ben distribuiti negli altri quartieri della città). Infine, se di passare il 31 dicembre fuori casa proprio non vi passa neanche per l’anticamera del cervello, potrete sempre lasciarvi ispirare dai menu per scopiazzare qualche ricetta alla vostra portata.

53 Untitled

Per chi cerca una formula un po’ fuori dagli schemi, c’è un bel locale nel centro di Roma dove la chef Cecilia Moro ha pensato non a un menu ma a un aperitivo “all day long“. Da 53Untitled si comincia infatti alle 12:00 e si finisce alle 22:00 con tapas speciali per l’occasione e una vasta selezione di bollicine alla mescita italiane, internazionali e champagne. Inoltre in questa fascia di tempo molto fluida, si potranno sempre ordinare i piatti alla carta.

Brado

Dal Brado per la sera del 31 dicembre non c’è un menu a degustazione ma si possono ordinare i piatti direttamente dalla carta. Per l’occasione, dalla cucina arrivano anche una serie interessante di fuori menu. Tra cui: pernice rossa ripiena di uvetta e pinoli, pastinaca e aglio nero; tortello di germano, mirto, camomilla e Trentingrana; cervo, carciofo alla brace, orzo e salsa alle ostriche; pangiallo ovvero tartelletta ripiena di mousse al cioccolato, frutta secca e zafferano.

Seu Pizza Illuminati

La pizza di Pier Daniele Seu torna anche per l’ultima sera dell’anno. In menu troviamo: chips marinara, taco con ceviche, bocadillos de calamares e supplí burro alici e puntarelle tra gli antipasti. Si prosegue con padellino gambero e tartufo; pizza carciofo pecorino e bottarga; focaccia tomino, puntarelle e melograno; pizza marinara di triglie. Tra le coccole finali, mini babà cacao e mandarino; pizza torrone e pizza panettone zabaione limone. A mezzanotte non possono mancare panettone e cotechino con lenticchie. Il prezzo è di 70 euro a persona.

Vinificio

Sarà una sera dell’ultimo dell’anno in due tempi quella di Vinificio: la cena per chi prenota, e la festa con ingresso gratuito dopo le 23, con Dj Set Guxi – Dance and Claps & Emiliano Robibaro per chi vuole arrivare dopo. Rimanendo al menu, costa 70 euro a persona e prevede: bollicine; selezione di salumi e formaggi artigianali dell’alto Lazio; tartare di manzo, crema di broccoli e alici, crudo di cavolfiore e polvere di olive; cannelloni ragù di agnello e fonduta di pecorino cenerino; guancia di manzo, zucca, cacao e pioppini; bignè allo zabaione glassato al cioccolato fondente; lenticchie e cotechino.

Extremis

Extremis è un’opzione per un 31 dicembre in pizzeria per non rinunciare alla pizza neppure l’ultimo giorno dell’anno. Qui il menu comprende: bollicina di benvenuto; finta oliva verde al tè matcha e baccalà mantecato; finta oliva nera seppia e piselli; krapfen alla crema di scampi; lingotto tortellino alla doppia panna; crumbly cocktail di gamberi; segue una degustazione di pizze con lasagna di carciofi alla giudia; “come una pennetta al salmone”, zucca butternut e tartufo nero; cinghiale, castagne e funghi. Si prosegue poi con il pre-dessert con gelée yuzu e tè nero Ying Hong e come dessert lingotto dolce al torrone di Cremona; panettone al cioccolato e zabaione alla vaniglia di Tahiti. A mezzanotte si chiude con cotechino e lenticchie. Il menu costa 75 euro a persona e sono inclusi anche caffè e acqua.

Menabò

Nel quartiere Centocelle, c’è un menu che mischia ingredienti italiani e piatti internazionali, con una grande selezione di vini. Per la cena dell’ultimo dell’anno da Menabò si possono assaggiare: tahdig, ovvero mattonella di riso persiano al salto con zafferano; baccalà in tempura di ceci, spuma di patate all’aneto e misticanza selvatica; roast beef d’anatra, financier alle nocciole, pâté di fegato, composta di barbabietole; cordelle acqua e farina con polpettine d’agnello; carciofi, menta e pecorino; cannellone gratinato ripieno di cavolfiore, ristretto di pesce alla vastese e ventricina; gulasch di tonno scottato e patate montate al burro; Paris-Brest, mandorle amare, mandarino e caffè, si conclude con lenticchie e cotechino. Il menu costa 80 euro a persona.

Dogma

Nel ristorante di pesce alla brace di Alessandra Serramondi e Gabriele di Lecce il menu della cena dell’ultimo dell’anno costa 80 euro a persona. Prevede: aperitivo di benvenuto; ostrica e melagrana; cardo alla brace, guanciale e svinato di pecora; bottoni di spigola e cavolo nero; tagliolini di bieta, burro affumicato e ricci di mare; spiedino di pescato del giorno alla brace e rosti di patate; cioccolato fondente, lamponi e vaniglia; brindisi di mezzanotte e cotechino e lenticchie per chiudere.

Roots

Nel ristorante del quartiere Trionfale i menu per la cena di San Silvestro sono due: c’è quello “onnivoro” al prezzo di 90 euro a persona, e quello vegetariano, al prezzo di 70 euro a persona. Le bevande sono sempre escluse ma le portate sono molto intriganti. Nel primo caso abbiamo: entrée di benvenuto; pane, focaccia e selezione di burro; ostrica bbq, spuma di nero, erbe aromatiche; seppia, mela e gelato di cipolla rossa; tagliolino, crudo di mazzancolla e tartufo; agnolotto di coniglio alla cacciatora e kale; petto d’anatra, vino caramellato e porro bbq; cioccolato salato e mousse di nocciole per finire calice di bolle con cotechino e lenticchie tradizionali, nonché piccola pasticceria. Nel menu veg: entrée di Benvenuto; cavolo rapa, mela bbq e semi tostati; fungo al barbecue, cioccolato, kale; pipe, spuma di mandorla, ceci e cicoria; raviolo di patate e porro, muscovado e jus di porro; zucca bbq, fondo vegetale, olio al rosmarino; mousse alle nocciole e ganache al cioccolato salato e stessa conclusione con lenticchie e piccola pasticceria.

Epiro

A Piazza Epiro il menu dell’ultimo dell’anno è estremamente ricco: da Epiro Roma la cucina prevede involtino di cavolo nero con baccalà mantecato e pil pil; crudo di gamberi, malva, curcuma e spuma d’ostriche; fritto di calamaretti e borragine in tempura; maccarello arrosto con sedano rapa e aglio nero; risotto alla zucca, funghi shitake, nocciole e tartufo nero pregiato; lingua di bue con prugne e carciofi; piccione e castagnaccio; maritozzo con cremoso agli agrumi; panettone torrone artigianale per concludere. Il prezzo è di 90 euro a persona. C’è anche una mescita proprio per questa occasione (a scelta si può procedere con l’abbinamento) che prevede: Ezio Cerruti – Rifol Rosa 2021; Solo Uva – Franciacorta dosaggio zero; Jean Ginglinger – Riesling 2019; Opi d’Aqui – Massale Rosato 2019; La Stoppa – Ageno 2016; Vin Des Potes – Les Poetes; Tenuta Grillo – Igiea 2005; Cocktail fine pasto Mi-To Sour.

Portale 21

A Marino la cucina di Valentina Pacifici (con una bellissima vista) si prepara a servire l’ultima cena del 2022. In menu troviamo: benvenuto; pane ai cereali, burro alle alici e limone candito; tonno Pinna Gialla, cachi e latte di mandorla; polpo in panko tempura, BBQ, salsa verde e anacardo; baccalà mantecato e puntarelle alla romana; tagliolino home-made, mazzancolla, bisque e timo limone; “Spaghettone Mancini”, ricci di mare e liquirizia; calamaro arrosto, bieta rossa e salsa cacio e pepe; mandorla siciliana, limone e basilico; brindisi di mezzanotte, lenticchie e cotechino. Il prezzo è di 90 euro a persona.

Jacopa

Il menu di Jacopa per passare l’ultima notte dell’anno a Trastevere prevede: benvenuto e bollicina in abbinamento; crudo di seppia, uovo d’aringa e salicornia; mazzancolla in retina di maiale e maionese al rosmarino; sgombro bruciato, salsa teriaky, acqua di lattuga e giardiniera di mare; risotto al burro acido, ostrica, bottarga e limone; tortello di baccalà, pomodoro del Piennolo e polvere di cappero; calamaro ripieno, finanziera e jus di pollo; black hole sun, ovvero sesamo nero, bergamotto e lime bruciato; a mezzanotte cotechino e lenticchie per chiudere. Il prezzo è di 90 euro a persona.

Pastificio San Lorenzo

In uno dei ristoranti più belli del quartiere San Lorenzo, Pastificio San Lorenzo, l’ultima sera dell’anno è affidata a una collaborazione: quella con lo chef Jacopo Ricci di Dopo Lavoro Ricreativo di Frascati (DLR), oltre a musica e dj set per la serata. Il menu, al prezzo di 90 euro a persona, prevede: Negroni Cerere; manzo, brodo affumicato, alici; seppia, sfoglia di riso, misticanza e gamberetti; ravioli, pollo arrosto, salsa d’ostrica e limone; guancia brasata, cioccolato bianco, cavolfiore e vino rosso; pasta choux, caramello salato, aceto, panna e agrumi canditi.

Barred

Nel locale di san Giovanni la cena del 31 dicembre è pensata dallo chef Tiziano Palucci, insieme ai vini scelti dal fratello Mirko. Il menu prevede: pizzetta fritta e sarde marinate; ostrica saltimbocca; tartelletta, créme èpaisse e uova di salmone; pane ai semi e gelato all’extravergine di oliva; crudo di capesante, consommé, scalogno e mandorle amare; triglia panata, tartare di rapa rossa e cavoletti di Bruxelles; maccheroni alla mugnaia, rombo e tartufo bianco; anatra, albicocche secche e paté di nocciole; pain perdu di panettone, zenzero e gelato allo yuzo. A mezzanotte cotechino e lenticchie accompagnate da un calice di Cremant de Bourgogne, extra brut, Roman Chapuis, 100% Pinot Noir. Il menu costa 120 euro a persona, per chi volesse aggiungere anche i vini, c’è un’aggiunta di 65 euro.

Trattoria Sora Lella

Uno dei 31 dicembre più belli di Roma prevede i piatti della generazione “Sora Lella” e lo spettacolo tutto intorno dell’Isola Tiberina. In Trattoria troviamo un lungo menu romanesco ad accompagnare l’ultima sera dell’anno: si parte ‘na svojatura, baccalà nordico, broccolo romanesco e salvia; come antipasto il carciofo romanesco alla giudia; due primi: la minestra di pasta con broccoli romaneschi e broccoli d’arzilla e i tagliolini d’uovo con coratella d’abbacchio romano IGP e gamberi del Tirreno. Ai secondi troviamo la sella d’abbacchio romano IGP disossata al forno farcita con carciofi romaneschi, scaglie di Pecorino Romano DOP e menta romana fresca; accompagnata da puntarelle con salsa d’acciughe di Sciacca. Aspettando la mezzanotte non può mancare il cotechino con le lenticchie e i dolci per finire. Parliamo del gelato al panettone di Renato Trabalza e della piccola zuppa inglese. Al brindisi, arriva anche il panettone. Il prezzo della cena è di 130 euro a persona.

Beverly

All’interno dell’hotel Hoxton di Roma si respira una bellissima atmosfera festiva. Per la cena del 31 dicembre, in menu troviamo da Beverly, ristorante della struttura: crudo di scampi con limone e chips di patate; ravioli di mare, emulsione di fumetto e funghi chiodini; t-bone di rombo con remoulade di verdure; fondente al cioccolato caraibico 72% con zenzero e Grappa; brindisi di mezzanotte con cotechino e lenticchie. In alternativa, c’è anche un menu vegetariano disponibile. Per la cena infine, è stata studiata un drink list in collaborazione con Diageo che prevede: Churchill on a holiday con Jhonnie Walker Black Label, Charles Highball con Tanqueray Ten, Botran con Rum Zacapa 23, What else? con Casamigos tequila, No-let the dogs out! Con Ketel One vodka. Il costo del menu è di 140 euro a persona, bevande escluse.

Reserva Restaurante Y Cocteles

Per fare due passi nel centro di Roma e salutare l’anno con piatti molto diversi dal solito, c’è Reserva. Lo chef Paulo Aires ha creato un percorso che è un viaggio intrigante negli ingredienti e nelle ricette delle Americhe del sud. In menu troviamo: Pao de queijo; Gran Crudo Reserva ovvero ostriche, gamberi, scampi con salsa al passion fruit e habanero; Camarao Apaixonado, gambero glassato nel Maracujà, Tapioca e scorza di lime; Ceviche Madre, pesce bianco marinato nel lime, choclo, cipolla rossa, patata dolce, mais; Croccante, Chicharon di Calamaro, Coriandolo; Am”o”rillo, capasanta scottata, aji amarillo, patata dolce, choclo, cipolla in agro; Liberdade, udon fatti in casa con astice, zenzero, soia, cipollotto, lime, pomodoro confit; Moqueca, quindi gamberi, latte di cocco, azeite de Dende, cipollotto, coriandolo; El Regreso del Vulgar, polpo, quinoa soffiata, verdure, gel di prezzemolo e lime, il dessert Yin e Yang con cocco, brownie al cacao, mousse al cocco, cioccolato. Si chiude con la frutta tradizionale. Il costo del menu è di 140 euro a persona, le bevande sono escluse.

La Ciambella Bar à Vin

Un menu studiato appositamente per la sera del 31 dicembre è quello voluto dalla chef Francesca Ciucci de La Ciambella, con il vantaggio di essere nel pieno centro di Roma. In menu troviamo: aperitivo, catalana di baccalà; crostatina di foie gras, lamponi e fichi settembrini sciroppati; ravioli ripieni di fondo di quaglia e carciofi romaneschi; ramen di broccoli e arzilla; seppia, pancetta e piselli; piccione e puntarelle; cremoso di banana, caramello e gel di mirtilli, e per finire cotechino e lenticchie. Il prezzo è di 150 euro a persona, percorso di vini e non solo in abbinamento (6 calici) a 60 euro.

Rimessa Roscioli

Se si cerca Capodanno in centro, mangiare e bere molto bene, la Rimessa Roscioli è un’ottima opzione. Il menu dell’ultimo dell’anno si compone di diverse portate più un drink al costo di 150 euro a persona e prevede: salumi e formaggi direttamente dalla gastronomia della Rimessa; tartare di Gambero rosso, sedano e maionese alle alici; triglia di fondale con cipolla stufata al Burro Bordier e patè di fegatini; carpaccio di Bue Grasso “Bottega Liberati”, tartufo nero e gelato alle alici; cappelletti ferraresi in brodo di Cappone e la Fregola “Janas” con burro di malga, parmigiano vacche rosse 36 mesi e tartufo bianco; polpette di bollito con salsa verde “Bottega Pavesi”. Cotechino e lenticchie e un tris di dolci per chiudere: panettone artigianale, tiramisù con crumble e mousse di cioccolato e sale maldon.

Cuoco e Camicia

Nel quartiere Monti si saluta l’ultimo giorno dell’anno “vecchio” con la cucina dello chef Riccardo Loreni. Il menu del 31 dicembre prevede: calice di Franciacorta brut Cuvée22 Castello Bonomi e una selezione di amuse bouche con ostrica, piselli e rafano; crudo di tonno al bloody mary; salmone croccante, avocado, teriyaki; cialda ai semi, ricotta affumicata, pomodoro vere, caviale di salmone; bao&ceviche di seppia; midollo caramellato alla senape; pagnotta ai grani antichi e burro di mare. Si procede con capesante scottate, zucca, zenzero, burro, alici; Tataki di tonno, cavolfiore e shichimi; tortelli di brodo al contrario con spuma di mortadella e riso Acquerello, cacio e pepe, pere limone e coppa di testa; rombo all’extravergine, salsa bernese, cardoncelli, tartufo nero. Infine si passa ai dessert con cioccolato bianco, vaniglia, pepe, lamponi. Il prezzo è di 160 euro a persona.

Aede Dining

Nel centro di Prati, il menu di Aede è ispirato alla cucina del Nord Europa e realizzato dallo chef Fabrizio Cervellieri. Comprende: benvenuto dello chef; capasanta marinata, liquirizia, corallo e limone; cipolla arrostita, beurre blanc di merluzzo e alloro; risotto Riserva S.Massimo, porri fermentati, sgombro laccato; tortellini, dashi di funghi e miso di ceci; petto d’anatra, sedano rapa affumicato, mirtilli fermentati; crema di castagne e Zacapa 23, funghi porcini e cioccolato; panettone, crema di limone, cardamomo e zenzero; “Muset”, lenticchie piccanti e verza macerata per finire. Il costo a persona è di 170 euro.

Verve Restaurant

Per la sera di Capodanno, c’è anche la proposta degli chef Antonella Mascolo e Adriano Magnoli da Verve Restaurant. Nel menu troviamo: amouse – Bouche; selezione di pane homemade; tartare di pescato, pompelmo rosa, avocado e gelato al basilico; ciriola alla brace, astice, zabaione di mais e pop corn alla paprica; raviolo croccante di lenticchie, arancia, nocciola e scampi; risoni burro acido, parmigiano e tartufo; guancia brasata, carota fondente e passion fruit; cioccolato Valrhona, mandorle e foie gras; latte, miele e pandoro dimenticato. A mezzanotte vi aspetta un brindisi nel Roof Garden con giochi di luce, cotechino e lenticchie, accompagnate da champagne Gilberte Lessure Brut Tradition e panettone Tradizionale Walter Musco. Il costo a persona è di 180 euro.

Sintesi Ristorante

Ad Ariccia per trascorrere l’ultima notte dell’anno? Da quando ha aperto Sintesi non sembra affatto un’idea stramba. Il menu studiato dagli chef Sara Scarsella e Matteo Compagnucci prevede: calice di Franciacorta Brut Nature Ammonites Camillucci; snack di benvenuto; pane e burro alle acciughe; ostrica, rafano, olio al pino mugo e sedano; verza alla brace, nocciole di Artena e aceto; bottoni di patata e zaf erano in brodo di maiale e radici; risotto al topinambur fermentato, ginepro e tartufo nero pregiato; scampo al burro, acqua di cozze e latticello; faraona, tartufo nero pregiato e aglio nero; predessert; mousse al grano e agrumi. A mezzanotte lenticchie della tradizione accompagnate da un calice di Champagne Brut Tradition Claude Bernard e dalla piccola pasticceria. Il prezzo è di 185 euro a persona.

Bistrot64

Nel rinnovato indirizzo nei pressi di Piazza del Popolo, lo chef Noda K0taro festeggia l’ultimo giorno dell’anno con un menu pensato appositamente per la serata. Comprende: finger food; asino e yogurt di mandorla; uova, parmigiano e tartufo; baccalà, verza e caviale; ravioli di astice; risotto di anatra e porro; ricciola e mela; cervo, funghi e uva; pre dessert; gelato al cioccolato, pera e zenzero; piccola pasticceria. Si chiude a mezzanotte con lenticchie e cotechino e un calice champagne. Il menu costa 190 euro a persona.

Ristorante Senses

Per la cena dell’ultimo giorno dell’anno, Palazzo Montemartini è una destinazione molto interessante. Al suo interno troviamo il Ristorante Senses con il menu pensato appositamente per questa serata. Prevede: dentice, puntarelle e cedro; tartar di manzo croccante, pane alle cime di rapa e composta di cipolle rosse; tagliolini, concentrato di granchio e semi di papavero; pancia di vitello, salsa alla mostarda, finferli e germogli; cioccolato e agrumi; brindisi, buffet di dolci, lenticchie cotechino e uva. Il costo è di 200 euro a persona, escluse le bevande. I bambini invece pagano la metà.

Giulia Restaurant

Prende il nome dalla via su cui affaccia (ma anche direttamente sul Lungotevere più centrale di Roma) il ristorante dove lavora lo chef Alessandro Borgo. Il suo menu per l’ultima sera dell’anno prevede: pane, burro e caviale; carciofo, genziana, arachidi e mentuccia; crudo di pescato, latticello, indivia e karkadè; cannocchie alla brace, verza, uova di trota e “O pere e ‘o musso”; ravioli di “Zuppa di Cipolle” foie gras, lumache e acetosella; tubetti, ostriche, tartufo e tamarindo; piccione, fico secco, rafano e cavolo nero; cioccolato bianco, cavolfiore, arancia rossa e zafferano. Si chiude con lenticchie e cotechino e un assaggio di struffoli. Il prezzo è di 210 euro a persona. L’abbinamento vini (facoltativo) costa 110 euro.

Retrobottega

Nel centro di Roma rimane uno degli indirizzi imprescindibili per chi cerca una cucina fuori dalla tradizione, e così si conferma anche per Capodanno. Il menu creato da Alessandro Miocchi prevede: snack di benvenuto; zucca, aglio nero, kale; barbabietola, salsa ravigote, caviale; risotto, pigne di circolo, tartufo; cardo gobbo, ajo blanco, cardo; pernice rossa, mela arrosto, funghi; loti, zabaione, cascara; cotechino e lenticchie e, per finire, panettone. Il costo è di 250 euro a persona.

Pulejo

Lo chef Davide Pulejo ha studiato un menu apposito per la cena del 31 dicembre, nel suo ristorante ancora fresco di apertura e di attenzione da parte della Guida Michelin. Il menu prevede: aperitivo di benvenuto champagne louis roederer collection 242 pane e burro salato; gambero rosso, salsa barbecue ai datteri, kefir e radicchio tardivo; zucca, caprino, scalogno e cicoria; seppietta al vapore, saltimbocca, caviale e mandorle; tagliatella di kamut, ricci di mare alla romana; tubetto di farro, mazzancolle e cime di rapa; astice alla Rossini; pre dessert e poi come dessert, Il tiramisù e tartufo bianco. Si chiude con la piccola pasticceria, a mezzanotte cotechino fatto in casa e lenticchie. Il prezzo è di 250 euro a persona, con la possibilità di aggiungere anche l’abbinamento vini a 100 euro.

Marco Martini Restaurant

Si va all’Aventino per festeggiare l’ultima notte del 2022 con i piatti dello chef Marco Martini. Il menu prevede: benvenuto dello Chef; seppia, carciofi e caviale; gamberi bianchi, porcini, castagne e nocciole; scampi alla carbonara e tartufo nero; bottone di astice, mascarpone e brodo di granchio; linguina, zuppa di pesce, triglie e cime di rapa; ricciola e Caesar salad; castagne, cachi e vermouth; piccola pasticceria delle feste e, per chiudere, lenticchie e cotechino. L’intero percorso costa 270 euro a persona, con l’abbinamento dei vini si arriva a 490.

Zia Restaurant

Il menu studiato per la cena del 31 dicembre da Antonio Ziantoni va in scena nel quartiere Trastevere da Zia Restaurant. Prevede: amuse bouche; ostrica, nervetti e cavoli animelle fritte all’agro; risone, burro di capra, ginepro e tartufo tortello di faraona, uva e foie gras; aragostella al vapore cervo in dolceforte; pompelmo, champagne e bitter brioche sfogliata; fiordilatte alla vaniglia di Tahiti. E poi a mezzanotte, zampone e lenticchie con champagne Vadin Plateau – Renaissance 1er Cru. Il prezzo è di 320 euro a persona.

Acquolina

Per la cena dell’ultimo giorno dell’anno, c’è una proposta firmata dallo chef di Acquolina Daniele Lippi. Comprende stuzzichini di benvenuto; crudo di Gambero rosso kefir, ostrica, aneto; triglia carciofo, aglio nero; tagliolino sogliola, limone, caviale siberiano; risotto siero di bufala, scampi, cioccolato; astice blu mandorle, zucca; cacao crudo, mandarino. Il menu costa 400 euro a persona, escluse le bevande.

Idylio by Apreda

Nel menu dell’ultimo dell’anno lo chef Francesco Apreda porta il massimo dell’esclusività: da Idylio la cena comprende un calice di champagne Dom Pérignon di benvenuto; baccalà, cocco e cime di rapa; stracciatella alla romana, scarola e tamarindo; linguine all’astice blu e verbena; linguine vitello al tartufo nero, cavolo e castagne; mandorle, arancia rossa e anice stellato; lenticchie e zampone di mezzanotte sulla Divinity Terrace con DJ Set Midnight. Il prezzo del menu è di 450 euro a persona.