Cena di San Valentino 2023: 13 ristoranti da provare a Milano

di Lavinia Martini 3 Febbraio 2023

San Valentino può essere una buona occasione per regalarsi un bel ristorante con qualcuno o qualcuna a cui si vuole veramente bene. Al di là dei soliti posti per una cena veloce con gli amici, le insegne di ristorazione mettono sempre a disposizione qualche piccola chicca per godersi veramente la serata, magari un abbinamento tra piatti e cocktail, oppure dei dessert speciali, o un delivery internazionale con cui riempire la tavola di casa a lume di candela. Dopo gli indirizzi per la cena di San Valentino a Roma, e quelli per una fuga romantica all’insegna della gastronomia nella penisola, eccoci con la lista dei ristoranti che potrebbero interessarvi a Milano per il 14 febbraio 2023.

Voce Aimo e Nadia

Nel menu per l’esclusiva sera di San Valentino di Voce è inclusa anche una passeggiata romantica all’interno delle Gallerie d’Italia – Piazza Scala di Milano. Nel menu troviamo: ostrica Violet e lamponi; gambero ‘viola’ marinato al limone con cicoria e ceci; carciofo fondente con patata della Sila, pecorino e uovo morbido di fattoria; risotto Gran Riserva Carnaroli alla barbabietola, seppioline dell’Adriatico e alloro; filetto di vitellone alla Wellington con salsa al marsala e morbido di zucca. Per finire, Il cuore di Voce. Il costo del menu è di 290 euro per dure persone, inclusi due calici Brut “R” – Ruinart.

Borgia

Nel ristorante di Via Washington c’è un menu studiato solamente per la festività di San Valentino. In carta troviamo gambero rosso di Mazara del Vallo, pistacchi di Bronte e riccio di mare; carpaccio di barbabietola, olio al fumo, latte ai tre pepi, bergamotto; tortellini di carne e mortadella in brodo di sedano rapa, parmigiano e ginepro tostato, semi di senape agrodolce; risotto al dashi, funghi shiitake e caviale siberiano; dadolata di astice, maionese agrodolce di pomodoro, cipolla rossa e olive taggiasche; controfiletto di cervo affumicato, composta di mela Golden, cannella e anice stellato con salsa yogurt all’aglio nero e infine un dessert con lampone e cioccolato. Il costo è di 150 euro a persona, con l’aggiunta di 70 euro per l’abbinamento con 6 calici.

Cocciuto

La vera cena di coppia? Quella a base di pizza. Ci pensa Cocciuto con il suo menu per San Valentino. In carta troviamo “il primo bacio” un antipasto con carpaccio di ombrina mediterranea con salsa di pere marinate, croccante di quinoa BIO e zest di limone Costiera. In accompagnamento un calice di Franciacorta Brut Cantina “Elisabetta Abrami”. Si prosegue con due “pizze innamorate” la prima con fiordilatte, ristretto di peperone Nocera rosso, ricotta di bufala campagna DOP al profumo di zenzero, emulsione di maracuyà, peperoncino cornetto Pontecorvo DOP, crumble di cacao amaro, olio extra-vergine Tonda Iblea e basilico fresco. La seconda pizza invece è con fior di latte, guanciale stagionato di Cinta Senese, patate peruviane al sale Maldon, tartufo nero umbro, olio e basilico. Si conclude la cena con un dessert di cioccolato amaro, soffice di lamponi, frutti rossi, clementine Piana di Sibari, yogurt casereccio e velo croccante. Il prezzo del menu è di 55 euro.

Mediterranea

Cibo di qualità ma con un occhio speciale a freschezza e leggerezza: è questo il compromesso di successo pensato da Mediterranea. Il menu di San Valentino rispecchia questa scelta con tante portate che accontentano tutti. Troviamo in carta: benvenuto con due calici di bollicine, degustazione di pane di Davide Longoni e olio EVO varietà coratina pugliese di Frantoio Muraglia a cui segue un hummus di barbabietola e ceci; vellutata di cavolfiore e gel di pomodoro oppure risotto mantecato alla crema di radicchio. Per i secondi, a disposizione degli ospiti una scelta tra ombrina al gel di Aperol e verdure all’inglese oppure un anatra cotta a bassa temperatura, riduzione di Ripasso della Valpolicella e frutti rossi, con un contorno di cardi saltati. Si conclude con cheesecake ai frutti di bosco di Mascherpa. Il prezzo è di 80 euro a coppia, acqua e coperto inclusi.

Classico Trattoria Contemporanea

Nel menu del ristorante dove si può assaggiare la cucina dello chef Massimiliano Ciocchetti, per San Valentino ci sono tanti piatti dedicati all’amore. Il menu costa 100 euro a coppia e comprende: Ostrica “L’es Marie Morganes”, gocce di champagne “Tourchet Brut”, caviale “Siberiana Sturgeon”; Gamberi rossi di Mazara del Vallo, insalata di rose, zenzero e mandorle; Nighiri di battuto di manzo su riso shari in tutte le salse; riso Carnaroli gran riserva, pistilli di zafferano, foie gras arrostito, liquirizia e limone candito; calamarata, zabaione salato profumato al “Bouche Brut”, gamberi rossi di Mazara; tournendos Rossini di “Classico”, con foie gras arrostito, tartufo nero e Madeira; Cheesecake ai frutti di bosco e rosa canina; tisana alcolica alle spezie “afrodisiache”.

Ba Restaurant

Da Ba Restaurant per la sera di San Valentino ci si può godere una cucina cinese di alto livello, oltre che un’atmosfera romantica. Il menu della serata prevede: sequenza di Amuse Bouche e selezione di Ostrica e Caviale, con Ostrica Sorlut servita con caviale Kaluga Amur, gelatina di soia e aceto di riso e finger lime. Segue Capraccio di Wagyu e Dim Sum con cavolo viola e astice, barbabietola rossa e capesante, spinaci e verdure, black cod e tartufo nero pregiato e infine anatra piccante e ciuffi di porro; Animella alla brace con soia dolce e spezie, anacardi tostati all’aceto di riso e peperoncino croccante, con un contorno carota in agrodolce; Spaghetti di Soia al King Crab, degli spaghetti di soia saltati con polpa di king crab e asparagi, bianco d’uovo e tobikko; Capasanta XO, capesante scottate, con purea di topinambur, salsa XO, guarnite con chips di prosciutto di Parma e il Cui Pi Zhu Rou, pancia di maialino da latte dalla cotenna croccante, con composta di mele e salsa all’aglio nero fermentato. Il sorbetto al mandarino precede il dolce, Cuore, un cremoso cioccolato bianco profumato al lime, con composta di lamponi, savoiardo al pistacchio, gelato con infuso di petali di rosa e pepe. Il costo del menu è di 130 euro a persona, bevande escluse.

Backdoor43

La serata è quella giusta per godersi il cocktail bar più piccolo del mondo. Si trova proprio a Milano e ha solo 4 posti, che andranno sicuramente a ruba per la serata di San Valentino. Qui da bere si può assaggiare ’unica collezione di oltre 200 etichette di whisky.

Particolare

Nel ristorante con la cucina dello chef Andrea Cutillo la sera di San Valentino si può assaggiare un menu ad hoc. Nella proposta dello chef troviamo: tartare di gamberi, patata americana affumicata, cipolla in agrodolce e alga nori; uovo croccante all’amatriciana; risotto mantecato al timo, porcini, crudo di gambero e bisque; pancia di maialino, salsa soia e miele, cavolo cinese; morone al burro, lemon pepper, cime di rapa; tiramisù Particolare. Il costo è di 70 euro a persona vini esclusi.

Ristorante Torre Fondazione Prada

Qui lo chef Lorenzo Lunghi propone un menu speciale in 5 portate da assaporare per la sera di San Valentino. In carta troviamo: welcome signature cocktail e un amuse-bouche, spigola con kaki, noci e brodo di patate; carciofi con nocciole, olandese, lardo e tartufo; agnolotti di cardi, burro, levistico, cedro e foglie di cappero; pesce del giorno con cozze e broccolo fiorato; mousse calda al cioccolato, gelato al caffè e nocciole. Il prezzo della cena è di 110 euro a persona.

Aji

Il delivery milanese di cucina orientale per San Valentino è creativo e da condividere. Sarà possibile infatti ordinare un menu degustazione per due da mangiare a lume di candela con due Hamachi miso e una doppia selezione di Gyoza, Gunkan e Nigiri Special. A conclusione, come vuole la tradizione del Barentain dē, il San Valentino in giapponese, c’è un cofanetto contenente golose praline a forma di cuore e ripiene di tartufo di cioccolato. Il prezzo del menu per due è di 160 euro, In aggiunta si possono scegliere anche due proposte speciali, l’uramaki con Ricciola Tartufata e lo speciale Hotate Usuzukuri, un carpaccio di capasanta.

Horteria

Da Hoerteria in zona Moscova il menu di San Valentino comprende piatti che spaziano dall’antipasto al dolce. Si comincia con entrée di benvenuto; pastrami di cuore di manzo, barbabietole fermentate, maionese al rafano e chips di patate viola; cappellacci cuore di coratella di pesce con consommé al cavolo viola e citronette al lemongrass; anatra scottata, cuori dell’orto con fondo al tanisquere; finale dolce amaro, tartelletta al cacao amaro e gelato al cioccolato bianco con mou al caramello salato. Il costo è di 90 euro a persona.

Coraje Restaurant

Siamo nel cuore di Milano, a Brera, per un’esperienza da Coraje Resturant dove il menu è una solida combinazione tra la cultura Italiana e Argentina. Nel menu pensato per San Valentino troviamo una carrellata di piatti che seguono questo filone: Champagne Cocktail “Due cuori”, lingotto della Passione alla barbabietola con fonduta di parmigiano reggiano e granella di noci; Risotto “Corazón” al patanegra mantecato con crema di burrata, cialda di basilico fritta e veli di pomodoro; filetto di manzo “Luna llena” con verdure baby, riduzione di mirtillo e demi glace, per finire delizia d’amore con brownies al cioccolato, gelato e frutti rossi. Il costo a persona, compreso il drink di benvenuto, è di 96 euro.

Stendhal

Nell’indirizzo dedicato alla tradizione gastronomica milanese, il menu di San Valentino è in abbinamento con i cocktail. Nella proposta della serata troviamo: fiori di zucca ripieni di ricotta e pesto in abbinamento al Gin Rosa shakerato; Risotto giallo Milano, da degustare con Vermouth con zafferano in infusione; Milanese di vitello alta di Stendhal, da gustare con un Negroni sbagliato. Il costo del menu comprensivo di cocktail è di 70 euro a persona. In alternativa sono disponibili anche le proposte alla carta.