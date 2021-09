Dove mangiare bene in Costiera Amalfitana: 11 ristoranti (ma anche pasticcerie, pizzerie e trattorie), per tutte le tasche. Dal pesce fresco alla cucina creativa, la Costa d'Amalfi da provare.

di Nunzia Clemente 1 Settembre 2021

La Costiera Amalfitana gode di un flusso turistico che si allunga per molti mesi: ben lontano da altre realtà costiere d’Italia, dove il peregrinare è limitato alla sola triade di giugno-luglio-agosto, da Salerno fino a Positano locali e ristoranti dove mangiare bene (pizzerie, trattorie, fine dining ed anche qualche beach club d’eccezione) prolungano la loro stagione anche fino alla fine d’ottobre. Non raro è trovare traffico (ed accoglienza) fino all’8 dicembre, data che è il giro di boa finale in Campania: da quel momento in poi ci si traspone verso il Natale

Una cinquantina di chilometri fatati per gli occhi, sì, ma per lo stomaco? C’è da cercare bene, perché l’offerta può essere potenzialmente sterminata e quindi… manchevole. Tirando le somme, posti in cui mangiare davvero bene in costiera amalfitana ce ne sono ma, in rapporto alla quantità di offerta sul mercato, risultano inevitabilmente pochi.

Senza considerare, poi, le aree interne della costiera (quelle più montane), quasi dimenticate e spesso fucina di gioiellini gastronomici come trattorie, piccoli agriturismi e ristorantini.

Per questa Gourmap abbiamo selezionato 11 posti dove mangiare bene in Costiera Amalfitana, per tutte le tasche e le esigenze: ristoranti che conosciamo bene e che, ci mettiamo la mano sul fuoco, non vi deluderanno.

Alle porte della Divina, beach club con fine dining d'autore curato dallo chef Michele De Blasio, che tra le altre collaborazioni vanta presenza fissa al fianco di Pierre Gagnaire e Alain Ducasse. Il discorsetto, qui, diventa impegnativo ma assolutamente degno di nota: la struttura – recuperata, resa eco friendly e dotata di moltissimi servizi, cosa non da poco tra questi tornanti talvolta molto inospitali – si articolata in spiaggia, ristorante Riva (che funge da servizio diurno) e Limoneto (per cene d'autore serali, oppure cerimonie). La proposta del Riva è più che azzeccata per completare una bella giornata marittima. Si va dalla caponatina con mozzarella di bufala, pane biscottato ("mascuotto"), olive ed alici di Cetara, al tagliolino cacio e pepe con gamberi viola, fino al tonno tataki. Un tipo di ristorazione ricercato ma giusto, servizio veloce (non resterete impantanati per ore al ristorante) e la voglia di tornare sotto all'ombrellone intatta. Promosso.

Una solidissima certezza Evù, ristorante che da anni a Vietri sul mare rappresenta la cucina di pesce per antonomasia. Molto caratteristica anche la locazione, tra i vicoletti della famosa Vietri, nota ai più per le ceramiche. Tra primi piatti tipici e secondi cucinati alla maniera "del golfo" (laddove qui intendiamo il golfo di Salerno) e contorni della bella stagione, si trascorre piacevolmente una pausa pranzo lunga di ritorno dal mare oppure una cena estiva.

Chi ha detto che in Costiera si fatica a mangiar pizza? Divina Vietri è una piccola perla, l'eccezione che conferma la regola. Appena venti posti all'interno, ampliati da altrettanti nel cortile incastonato nel paese delle ceramiche. Oltre le classiche proposte di friggitoria e pizza, ben nutrito è il comparto delle pizze con protagonisti ingredienti marittimi: nero di seppia, polpo e tonno in primis.

La migliore torta ricotta e pere l'avrete soltanto da Sal De Riso, inventore di questo dolce ormai arcinoto ed arci-imitato. Ma non solo: nel suo bistrot-pasticceria di Minori, sul lungomare della località balneare, potrete assaggiare tutto ciò che ha reso De Riso, novello presidente AMPI, il telepasticciere più famoso di sempre. Di bontà indiscutibile il capitolo dolci (provate la cheesecake ai frutti tropicali e yuzu, ma anche la Panarea al pistacchio) ma meritevole d'assaggio anche la proposta puramente gastronomica riservata per pranzo e cena: si spazia da antipasti di mare a primi piatti della tradizione, o piatti unici della cucina napoletana, come gattò di patate e parmigiana di melanzane.

Circa 65 anni di ristorazione per questa trattoria di mare passata di genitore in figlio. In sala si respira aria familiare, l'impostazione, affidata a cuochi di lunga esperienza costiera, è da trattoria di mare con qualche velleità contemporanea qui e là. Si va dagli antipasti fritti ai crudo di mare; i primi piatti sono tutti basati sulla tradizione (come i paccheri allo scorfano) e i secondi sul pescato del giorno. Prezzi giusti, commisurati al posto ad alta densità turistica.

La Caravella di Amalfi è uno dei ristoranti stellati più antichi d'Italia: la sua unica stella Michelin risale (la prima di tutto il Sud Italia), infatti, ben agli anni Sessanta del secolo scorso e da allora è riuscita a mantenerla durante i decenni. Cosa c'è da aspettarsi, quindi, in questo bellissimo palazzo storico adibito ad archivio sin dal Rinascimento, con tanto di museo all'interno? Una cucina marinara, confortevole e classicheggiante. Echi di cucina tradizionale, con una buona presenza del pescato del giorno che decisamente colora il menu. Spenderete 100 o 150 euro per il percorso degustazione, a seconda della fame, oppure 60 se andrete a pranzo.

Se avete voglia di un'atmosfera fiabesca, Il Flauto di Pan – ristorante monostellato all'interno della famosa villa neoclassica Villa Cimbrone, in quel di Ravello – fa al caso vostro. Lorenzo Montoro, chef della struttura, ha messo a punto una cucina votata principalmente all'entroterra, con spunti marittimi: potrete decidere se prenotare sul belvedere, per godere di un'esperienza direttamente sul mare o ancora temporeggiare al cocktail bar, con finger d'autore e cocktail interessanti che annoverano, tra gli ingredienti, un nutrito comparto di erbe mediterranee, frutto del lavoro di foraging messo a punto dallo chef.

Un fine dining dal sapore internazionale, insignito della stella Michelin. In cucina c'è Francesco Sodano e, in una sala classicheggiante e letteralmente a picco sul mare, c'è la possibilità di pasteggiare con uno dei vini dell'ampissima cantina e di affidarsi alla carta, che vede piatti di ispirazione fusion ed anche a tratti un po' irriverenti.

Agerola è una cittadina più montana che marittima, ma fa anch'essa parte del mosaico costiero. Più famosa, probabilmente, per la produzione dei latticini – come il fiordilatte d'Agerola, ideale per la pizza. La Pizzeria Ai Galli, in breve tempo è diventata un punto di riferimento non solo per la cittadina, ma anche per i paesi limitrofi che si animano un po' di più durante l'estate. Nel piccolo locale, vengono proposte pizze con guarnizioni e ricette sia tradizionali della scuola napoletana, sia cose di stampo più tipico e locale.