Le 19 migliori gelaterie della Campania

Non è stata proprio una passeggiata, mettere su la prima Gourmap di gelaterie artigianali della Campania. Giusto per essere ripetitivi, vi chiariamo da ora i criteri per essere una gelateria Dissapore: no gusti artificiali (quindi, un fiordilatte con i biscotti da scaffale con le stelline non è un gelato artigianale), sì ai gusti naturali, sì alla stagionalità degli ingredienti e possibilmente a filiera corta (la fragola d’inverno anche no, grazie), sì alla ricerca di abbinamenti particolari.

Beh, com’è la situazione nella luculliana Campania Felix? Migliorata decisamente rispetto a qualche anno fa: ma i vagiti di gelato artigianale restano, appunto, vagiti. Le attività che si dedicano alla ricerca costante sono appena una manciata; e ancor meno quelle gelaterie che si arrogano il rischio di spingersi un po’ più in là, azzardando qualche gusto unconventional.

Ci si ritrova, quindi, una piccola schiera di gelaterie molto buone, sì, ma molto simili tra di loro: oltre lo stacco netto del podio, dove sono presenti gelaterie e gelatieri di comprovata esperienza, ricerca e professionalità tali da essere ai vertici italiani, c’è un piccolo schieramento compatto di gelaterie (grossomodo, dalla 4 alla 10) che si assestano sul “classico fatto bene”.

Le posizioni dalla 11 a scendere, invece, racchiudono delle buone esperienze di gelato fatte in alcune pasticcerie, gelaterie ed altre piccole realtà che possono fare ancora di più, se stimolate con giusti input.

Altro aspetto decisamente importante che ci siamo premurati di tener conto è l’accoglienza: non più solo una coccola da portar via, in gelateria si può chiedere, apprendere, sostare per smartworking, prendere un caffè. Se oltre al gelato si dispensano anche sorrisi e qualche seduta, male non fa.

Vi lasciamo, quindi, alla prima Gourmap di gelati della Campania firmata Dissapore. Edizione 2021.

Raffaele del Verme, altrimenti detto Geolo, divinità del gelato cilentano. Posizione davvero poco privilegiata Torchiara, nel Cilento interno; eppure Raffaele continua imperterrito e testardo il suo lavoro, in una gelateria che sembra un saloon di uno spaghetti western. Le poche carapine sono piene di uno dei gelati più buoni d'Italia. Di sicuro, il più buono della Campania. Pochi zuccheri, l'ingrediente al centro della creazione con pochi assist. Ed è così che nascono piccoli capolavori d'intuizione come cioccolato, pepe nero e cannella: ricorderete a lungo il pizzicorio del pepe, irriverente insieme alla cannella. Sempreverde il madarino, alloro e mandorla, decisamente al di sopra della media il caramello salato. Di Matteo vince per distacco la prima Gourmap di gelaterie campane firmata Dissapore.

La gelateria a doppia firma di Adele Chiagano e Annamaria Spedicato, allieve del fuoriclasse Gianfrancesco Cutelli. Una gelateria quasi circolare, con il latte fornito da latterie sannite a pochi passi dalla città, la frutta presa da contadini locali. Le granite di stampo siciliano sono imperdibili e quella alla mandorla su tutte. Il pesto campano (crema profumata al limone, basilico fresco tritato e gherigli di noci) da eleggere a gusto simbolo delle Due Sicilie, per i revanscisti borbonici. Gusti consigliati: Pesto Campano, Amalia (fiordilatte, poché di amarene e nocciole caramellate), mandorla cruda e limone, arachidi e caramello, sorbetto ai gelsi.

Dopo qualche anno rivediamo al lavoro Angelo Napoli, con un nuovo progetto dopo la chiusura salernitana. Siamo a Baronissi, piccolissimo centro possiamo dire montano, accanto all'Università degli Studi di Salerno: dietro la piazza centrale, il gelato naturale: pochissimi gusti in carapina, giusto una decina, qualche granita. La lavorazione dell'ingrediente rasenta la purezza, ottenendo creme fredde poco dolci. Formidabile la granita di mandorla, da provare con la brioscia. Un ritorno in grande stile che potrebbe regalarci presto notevoli sorprese in terra campana, notoriamente molto classica in quanto a gelato. Gusti consigliati: sorbetto al cioccolato, caramello salato. Ciliegia rossa, fragola, limone.

Giuseppe Cascella è un gelatiere nerd, fuori dagli schemi e dai circuiti, che da anni a Sarno (Salerno) compie il suo mestiere in modo più che egregio, distinguendosi con alcuni tra i gelati meno zuccherini in circolazione in Campania. Lo stile del suo gelato è assai contemporaneo, la lavorazione dell'ingrediente caratterizzante ridotta al minimo. Si distinguono anche i sorbetti con le frutte di stagione, ma dominano i gusti "formaggiosi", con cheesecake alla ricotta e mascarpone come elemento fisso di una proposta che cambia continuamente. Gusti consigliati: fondente, albicocca e mandorle; arachidi e cioccolato; whisky, ciliegia e fondente; pane, burro e marmellata.

I salernitani sono diventati da qualche anno Lemon people: vi sfido io a trovare una gelateria di questo livello così frequentata in Campania. L'imprinting è quello della pasticceria siciliana, con briosce, paste di mandorla, cassatine, cannoli ed ovviamente granite. Le carapine del gelato serbano creme dolci e molto, ma molto voluttuose. Gusti consigliati: Cachemire (crema agli agrumi con Grand Marnier), CioccoYogurt (stracciatella allo yogurt), Giallo Limone (crema profumata al limone con plumcake fatto in casa).

Una bella gelateria accogliente quella di Grazia Citro al centro di Battipaglia, cittadina che è snodo nevralgico per tutta la regione. Anzi, possiamo dire che è decisamente la gelateria più bella di questo panel. Oltre al cartellone dei gelati, funziona bene il comparto della caffetteria e della colazione con torte e crostate. La proposta è equa e si divide tra ottimi sorbetti di frutta di stagione e creme molto giocose. Consiglio spassionato: provate il panciccì, una brioche sfogliata, rigorosamente ripiena. Gusti consigliati: yogurt greco, noci e miele; melone cantalupo; anacardi, frutto della passione e cocco; crema bianca con limone, frutti di bosco e salvia.

La certezza in costiera sorrentina,da più di cinquant'anni: è la bottega dei Cuomo, tra distillati, formaggi, panificati e un gelato di sostanza. Quasi tutti i gusti richiamano uno o più ingredienti di queste terre. Non perdetevi le coppe di sorbetti arricchiti con la frutta e considerate che vi sarà grossomodo impossibile uscire da Cremeria Gabriele con il solo gelato: approfittatene per un po' di spesa di qualità, compresa l'ottima pasticceria. Gusti consigliati: sorbetto al mango, sorbetto ai gelsi neri, Croccante Mediterraneo (ricotta, limone semicandito a mano e biscotto salato alle mandorle), Sinfonia (crema di mele annurche, albicocca pellecchiella del Vesuvio, biscotto alle nocciole).

Gelateria – rivelazione della provincia di Napoli, il bel locale in centro storico dei fratelli Landolfo si pone di fatto come apripista del gelato artigianale in una provincia che ha un rapporto davvero molto difficile con quest'ultimo. Come lo fa? Con un buon mix tra golosità partenopea e studio, cercando di contenere il livello di zuccheri (che resta altino rispetto ad altri). Gusti consigliati: Torta Sacher, ricotta e pere con pere pennate in infusione di decotto della pera stessa, gorgonzola pere e noci, malaga, foresta nera, riso allo zafferano.

Di fronte alla storica pasticceria, Andrea Pansa conduce in maniera più che egregia la sua attività di cioccolatiere e gelatiere. La gelateria per il momento è dedicata al solo asporto, in attesa del locale leggermente più grande immediatamente accanto. Rispetto ad altre esperienze di gelato in pasticceria, qui si nota maggiormente la volontà di essere gelatiere a tutto tondo, selezionando accuratamente ingredienti campani e nazionali, con un grande lavoro sui latticini, ottenuti da latte Nobile di Appennini campani. Gusti consigliati: yogurt di latte Jersey e lamponi; sorbetto di mirtilli selvatici e mandorla di Noto.

Resiste bene la piccola gelateria di Marco Adinolfi con piccola proposta di pasticceria annessa. In una posizione strategica, sul bellissimo corso di Cava De' Tirreni, il gelatiere ottiene un prodotto molto goloso e con una attenzione particolare alle creme, arricchite con prodotti territoriali come l'onnipresente nocciola di Avella. Si va anche su gusti decisi, come lo stracciacapra. Gusti consigliati: stracciacapra (stracciatella a base di latte di capra con cioccolato Madagascar), Epico (torrone, mandarino e nocciole caramellate), albicocca pellecchiella, zenzero caramellato e nocciole di Avella.

Mirabile esempio di gelato in pasticceria, soprattutto se l'associate ad una coccola golosa e cremosa. Pasquale Marigliano, allievo di Pierre Hermé, porta sotto il Vesuvio l'arte del cioccolato e delle sue creme. Qui è l'occasione giusta per lasciarsi andare a coppe gelato d'antan, lussuriose, decorate con cialde di cioccolato, proprio quel marchio di fabbrica del Jeun Pascal. Gusti consigliati: cioccolato, crema pasticciera con liquore Strega, caffè espresso.

Salvatore Gabbiano non ci ha abituati soltanto ad ottimi grandi lievitati e dolci della tradizione italiana, ma anche ad un buon gelato, proposto nella sua pasticceria fresca di restyling. I gusti sono una decina, proposti in carapina (e sembra un piccolo termopolio, questo angolo gelati!) e si esprimono al meglio sui sorbetti realizzati con frutta fresca del Parco Nazionale del Vesuvio. Gusti consigliati: sorbetto ai gelsi selvatici del Vesuvio, cioccolato al latte, fiordilatte e pistacchio.

Vallo della Lucania è una sorta di "capoluogo" informale del Cilento, il centro più grande della zona. Alessandra Sansone, allieva del ben-più-lontano Enzo Crivella in Sapri, da qualche mese ha raccolto una sfida. Portare il gelato artigianale qui. Ci riesce bene, con una selezione di carapine stringata. Gusti consigliati: sorbetto ai mirtilli selvatici del Cilento, sorbetto ai limoni cilentani, cioccolato al latte Sao Tomé, sorbetto al mango.

Tra i vicarielli di Sorrento c'è la gelateria Raki. Una dozzina i gusti disponibili, molta frutta e creme ispirate ai prodotti della Penisola sorrentina. La gelateria è una nostra vecchia conoscenza che si conferma di anno in anno. La ricerca si focalizza essenzialmente sulla selezione del miglior prodotto per i gusti già collaudati: e va benissimo così, viene da dire. I sorbetti sono rinfrescanti e golosi allo stesso tempo, l'ideale per le serate afose, magari dopo un piatto abbondante di gnocchi alla sorrentina. Gusti consigliati: Sorbetto ananas e mango e crema della Nonna.

Silvia Chirico è la donna della mozzarella qui ad Ascea, ma non solo: propone un interessante gelato "circolare", cioè basato sul minore impatto possibile sull'ambiente. Si parte dal latte di bufala, ovviamente: i gusti più espressivi sono realizzati grazie all'attività di foraging di Silvia, che dura praticamente tutto l'anno. Gusti consigliati: Crema bianca alla vaniglia con fiori di sambuco, pesca, Cibo degli dei (ai fichi del Cilento)

In realtà la gelateria si dovrebbe chiamare Cerasella, con una doppia anima come Makeba Laboratorio: la trovate esattamente dietro Piazza del Plebiscito. Giuseppe Mellone è un ragazzo che ci sa fare e tasta con prudenza il mercato cittadino napoletano, davvero poco avvezzo alle tendenze del gelato nazionale. Con risultati più che discreti. Gusti consigliati: sorbetto zenzero, lime e basilico, ricotta di pecora e pistacchio.

L'iconica cioccolateria di Napoli propone da anni un ottimo gelato, con ovvio focus sul suo prodotto più importante. Varie le declinazioni, con risultati interessanti sul cioccolato foresta e il cioccolato al rhum. Non disponibile in questo periodo ma da ovazione il gusto pastiera napoletana. Gusti consigliati: cioccolato foresta, crema di Nonna Melina, stracciatella, cioccolato al rhum.