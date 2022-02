di Caterina Vianello 18 Febbraio 2022

Il 2022 è l’anno di Chioggia: selezionata dal New York Times come una delle 52 città da visitare quest’anno (tra le uniche 3 italiane, arriva addirittura prima rispetto a Courmayeur e Napoli) in un’ottica di turismo sostenibile, alternativa rispetto alla più affollata Venezia, la cittadina lagunare si prepara anche ad ospitare, a maggio, gli Stati generali della pesca. Una sorta di G20 del settore, occasione per fare il punto sul difficile rapporto tra economia e ambiente. E noi non vogliamo lasciarvi senza ristoranti da provare, trattorie e pasticcerie eccellenti, nel caso siate suggestionabili dalle patinate classifiche d’Oltreoceano.

Rispetto a Venezia, e pur ovviamente legata ad una dimensione lagunare, la gastronomia chioggiotta vanta alcune peculiarità, tra cui il fatto di fare di necessità virtù. La vita di mare e in mare ha inevitabilmente finito per condizionare la cucina, con preparazioni che si basano sulla conservabilità per lunghi periodi. Ne sono un esempio piatti come la luserna incovercià (dove la gallinella di mare viene prima grigliata e poi ripassata in padella con olio, aglio, aceto, appunto retaggio di conservazione), i papini sbroai (biscotti tipici pasquali, a ciambella, prima bolliti e poi cotti in forno) e i pevarini (dolci natalizi a base di miele e pepe).

Se programmate una sosta più lunga, il consiglio è quello di visitare anche Sottomarina: collegata a Chioggia da un ponte, affiancato da un’isola artificiale formata nell’ultimo dopoguerra e chiamata “Isola dell’Unione”, è località balneare forte di un suggestivo lungomare. Un paio di insegne che meritano sono il Ristorante Pizzeria Aurora, ambiente semplice ma cucina con materie prime di qualità (i baccalà in versione mantecato e vicentina meritano la sosta) e il Ristorante Garibaldi, dall’ambiente decisamente più raffinato. Vale la pena infine, anche se è ad una mezz’ora di strada da Chioggia, arrivare fino a Correzzola: qui c’è CorteverdeChiara, ristorante vegetariano. Paolo Giraldo, lo chef, ha mano felice e intelligenza nel trattare la materia prima.

Insomma, per provarle e per conoscere un’ospitalità assai diversa da quella veneziana, ecco una serie di indirizzi di ristoranti da provare a Chioggia. Ce n’è per tutti: trattorie ruspanti, locali storici, fine dining, street food.

El Gato In pieno centro, ai piedi del campanile della Chiesa di Sant'Andrea (il cui orologio di epoca medievale, costruito nel 1386, è il più antico ancora funzionante esistente al mondo), El Gato è probabilmente l'indirizzo più noto della città. Insegna che ha visto accomodarsi ai propri tavoli generazioni di clienti, dopo una successione di gestioni diverse vive oggi una stagione nuova che offre non solo i piatti della tradizione lagunare ma anche proposte più innovative e dal segno più contemporaneo. In carta si trova praticamente tutto quello che arriva dal mercato del pesce: pesce azzurro, mitili, moeche, seppioline, calamaretti spillo, rombi chiodati e branzini oltre a prodotti degli orti, tra cui la rosa di Chioggia, varietà di radicchio tipica della zona.

Ostaria Fronte del Porto Tra Elia Kazan, Marlon Brando e una vista sul porto cittadino vince quest'ultima, con una piccola trattoria in Riva Canal Lombardo in cui la cucina affianca a proposte di tradizione – a partire da materie prime di qualità, rilette da mano contemporanea – anche classici cicchetti per un aperitivo veloce. L'ambiente è accogliente e il fatto che la carta vini sia articolata rappresenta un punto a favore di un locale che vanta molto più di una bella vista e di una posizione suggestiva.

Al Bersagliere A pochi passi dalla Loggia dei Bandi, è un'insegna storica, a gestione familiare dal 1963. Tra sale interne e posti all'esterno, il consiglio è quello di scegliere – meteo permettendo – un pranzo all'aperto, nella calle, dall'atmosfera più raccolta e tipica. In carta, il pesce declinato in versione tradizionale, con i grandi classici (schie con polenta, risotto di scampi, spaghetti allo scoglio e grigliate) a rappresentare fieramente la storia cittadina e lagunare.

La Taverna A pochi passi dalla piazza, una veranda esterna e una sala interna con arredi che richiamano il mondo marinaro, la Taverna (da Nadia e Felice) è un riferimento solido. Il menu vanta pochi piatti (una decina gli antipasti, 6/7 primi e altrettanti secondi) ed è un omaggio alla città e alla sua storia. L'antipasto misto, il crudo, le sepoline fritte "el mare incovercià" (pesce grigliato e poi passato in padella con olio, aglio, aceto e prezzemolo) valgono la sosta, al pari dell'accoglienza e della cortesia dei proprietari.

Ghebo, Chioggia I fedelissimi di Masterchef si ricorderanno di Federico Penzo: concorrente dell'edizione numero 8, all'epoca pescatore poco più che ventenne, dopo il talent ha abbandonato un'attività che considerava faticosa per aprire un locale tutto suo. Si chiama Ghebo (i ghebi sono i canali minori che attraversano le barene e le velme della laguna), conta una ventina di posti ed una carta che dà una veste contemporanea ai prodotti locali. Tra questi, se il pesce è pressoché scontato, meno lo sono altri prodotti della zona, in particolare del Delta del Po, da cui arriva il riso Carnaroli. Tra i piatti da provare, il risotto con scampi e mandorle fritte, le mazzancolle alla piastra con salsa di limone e curry e il tataki di tonno e peperone in agrodolce.

Bacaro La Baia dei Porci Mattoni a vista, arredi marinareschi, travi a vista e un bancone all'ingresso ad accogliere i clienti. Gli stilemi classici del bacaro ci sono tutti, compresa l'atmosfera che in certe giornate sembra richiamare una pièce teatrale di Carlo Goldoni. La baia dei porci tuttavia, nonostante l'apparenza ruspante, svela un'inedita cucina che si muove tra fattura tradizionale e mano più contemporanea. Accanto al baccalà mantecato, al saor, al cassopipa (piatto dalla lunga preparazione, che vuole che il pesce sia lasciato "pipare" in pentola) e al fritto misto, compaiono crudi curatissimi, ricci di mare, bottarga, creme di burrata, carpacci.

L'Assaggio Sulla Fondamenta San Domenico, di fronte al canale e ai pescherecci ormeggiati e poco oltre il Mercato Ittico all'ingrosso, un locale che sembra uscito da un film sulla vita della gente di mare. Dimensioni ridotte, un bancone, qualche tavolino e un'apparenza che inganna. C'è da ricredersi tuttavia quando si assaggiano i piatti, capisaldi lagunari, preparati senza troppe cerimonie ma dal carattere genuino: mantecato, fritture, grigliate. Zuppa e pasticcio di pesce vincono su tutto. Gestione ruspante ma caratteristica compresa nel prezzo.

Antico Toro Nella centrale Piazza Granaio, a pochi passi dal mercato del pesce al minuto, è un'insegna che trae il proprio nome dalla tradizione antica della caccia del toro che si teneva nei territori della Serenissima, Venezia compresa. In carta, si alternano proposte tradizionali, ovviamente dove il pesce la fa da padrone, a piatti che accontentano il turista e che guardano più alla cucina italiana e ai desiderata dei visitatori.

Caffè Pasticceria Nelly's Premiata pasticceria, verrebbe da dire, visto che il suo il pasticcere, Daniele Scarpa, quest'anno ha vinto il primo premio al concorso nazionale, tenutosi a Brescia, "Richemont panettone d'autore". I fanatici del "panettone tutto l'anno" saranno inoltre felici di sapere che il lievitato di Scarpa è disponibile anche in estate, con declinazioni pensate per affrontare calure da spiaggia. Per i più tradizionalisti invece, ci sono sempre le classiche pastine e la Ciosota, dolce con radicchio locale (a marchio Igp) e carote.