La Piazzetta a Bologna, recensione: un ristorante di pesce fuoriclasse (e fuori dai radar)

di Luca Cesari 17 Novembre 2022

Via del Pratello è conosciuta soprattutto per essere la strada della movida serale di Bologna. Questa stretta via pedonale è costantemente occupata dai dehors che ospitano clienti fino a tarda notte, soprattutto i più giovani e gli studenti universitari. Chiassosa e vivace, non è il primo posto che viene indicato in cui trovare un buon ristorante, anche se di solito qualcuno si ricorda che c’è un ottimo locale di specialità romane proprio in fondo, ma tutto lì. In realtà nella piazzetta di fronte all’oratorio di San Rocco che chiude via del Pratello c’è un altro ristorante che, per qualche motivo non si è impresso nella topografia cittadina dei locali più noti della città e non si capisce perchè.

Forse il suo peccato originale è di essere un ristorante di pesce, genere che a Bologna tutti cercano ma pochi frequentano, in ogni caso rimane piuttosto inspiegabile perché questo piccolo locale non sia continuamente consigliato a chi sia in cerca delle specialità di mare in città.

L’ambiente, il menu

Forse l’avrete capito (spoiler alert) La Piazzetta si candida serenamente per andare a coprire un posto sul podio dei migliori ristoranti di pesce di Bologna e circondario.

Il dehors esterno è accolto sotto il portico del ristorante e, anche se non si tratta di un palazzo storico bolognese, ha il grande vantaggio di essere in una posizione molto tranquilla in cui si può cenare senza il sottofondo del traffico cittadino. All’interno è composto da un’unica sala dall’aria intima e accogliente, occupata da 5 o 6 tavoli che vengono serviti dal patron Andrea Zappi. In cucina il talentuoso Gianluca Leoni, (fratello d’arte dell’iridescente Marcello), che dimostra grande inventiva nella proposta dei piatti e assoluta padronanza della tecnica che applica soprattutto al pesce azzurro delle nostre coste per esaltarne al massimo le potenzialità.

La carta dei vini non è particolarmente ingombrante e, al di là delle etichette francesi d’obbligo, è costruita sui vini italiani con una selezione di bottiglie regionali provenienti da cantine riconosciute.

Come si mangia, quanto si spende

Si inizia con magnifici filetti di sgombro alla griglia dal profumo inebriante serviti con pecorino e pere caramellate e basterebbero questi per farvi passare da queste parti. Se siete tra quelli convinti che l’accostamento pesce e formaggio non s’ha da fare, sarà l’occasione per redimervi. Gustoso e coreografico il tonno scottato con una leggera panatura, maionese alla bottarga e l’aria di capperi: una leggerissima schiuma dagli aromi evanescenti che decora il piatto. Divertente il baccalà mantecato dalla consistenza levigata che viene servito all’interno di un sandwich tostato accompagnato da una raffinata bisque di crostacei. Assolutamente meritevoli anche il delicato gazpacho con gamberi marinati e zucchine e le decise, quanto originali, oratine di chioggia accompagnate da bacon croccante su salsa di cachi e lime e purea di castagne.

Davvero difficile eleggere il migliore tra i primi che vengono elencati in menu. Il loro piatto più celebre è la cacio e pepe con crudo di mazzancolle, una sorta di gricia rivisitata in cui la freschezza del pesce crudo risalta sulla sapida cremosità del condimento, ma a mio gusto personale vincono le tagliatelle con battuto di sarde, pomodorini secchi e pecorino, dal sapore rustico e ancestrale. Davvero acrobatici i passatelli asciutti con foie gras, mazzancolle e broccoli che valgono sicuramente un assaggio, come d’altronde la calamarata con vongole generosamente cosparsa di bottarga.

Tra i secondi piatti, il più mainstream sono i gamberoni alla griglia con note agli agrumi, una scelta per chi non si vuole avventurare verso accostamenti più originali proposti dallo chef, tra cui le sarde ripiene di pane, uvetta e parmigiano (una sorta di beccafico all’emiliana) a cui sono accostate le note dolci-piccanti del chutney di frutta, eccezionali nella loro semplicità, oppure la spigola (pescato del giorno) servita con una burratina e pomodori secchi, ma merita una menzione anche l’ombina con fagiolini croccanti, pomodoro e pompelmo.

Convince a fine pasto la cheesecake scomposta al cucchiaio, fresca e aromatica, così come lo zabaione con le pesche ed è un peccato che non sia più stagione di albicocche perchè sono certo avrebbe avuto uno spunto ancora più marcato.

La Piazzetta si conferma un piccolo gioiello incastonato in una città ricca di tradizioni che fatica a indirizzare le antenne su qualcosa che vada oltre l’imponente cucina tradizionale e a riconoscere un locale che non abbia alle spalle almeno un paio di generazioni di storia. Vale la pena provare la cucina di Leoni se siete in cerca di qualche bella portata di pesce che esce dalle logiche tradizionali, ma sempre con rispetto della materia prima e grande padronanza dei fornelli. Il conto è assolutamente in linea con la media cittadina, altro punto a favore per un ristorante da consigliare.