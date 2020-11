Ristoranti di Napoli a domicilio: la buona “zona gialla” che si organizza col delivery

Comprenderete perché ordinare dai ristoranti a domicilio, a Napoli così come nelle altre città, sia in questo momento più che mai una buona soluzione per salvare capra e cavoli, in questo non-lockdown procrastinato fino a data destinarsi.

Locali aperti fino alle 18, ma con l’auspicio da parte del Governo centrale, nonché dal presidente Vincenzo De Luca, che nessuno di noi esca di casa se non per stretta necessità. Un paradosso per cui le attività commerciali sulla carta possono lavorare, ma nei fatti vivono di stenti, in una “zona gialla” campana in stallo, in attesa di più stringenti direttive (?!).

Per tagliare la testa al toro, si può ordinare delivery; per questo non ci resta che consigliarvi una nutrita selezione di ristoranti che effettuano consegne a domicilio nella città di Napoli: ce ne sono per tutte le tasche, dalle tavole calde alle rosticcerie, ai ristoranti con vena healthy, paninerie d’autore e ristoranti stellati. Per le pizzerie, vi rimandiamo a un altro capitolo.

Ristorante al 53 Piazza Dante

Una delle trattorie più frequentate e famose della città di Napoli non si perde d’animo e propone i suoi piatti di tradizione tipica partenopea non solo a pranzo, ma anche con il servizio delivery. Il ristorante è presente sulla piattaforma UberEats.

Rosticceria La Padella

In quel di Piazza Arenella, una delle migliori tavole calde e rosticcerie della città, con un consolidato servizio di delivery servito tramite la piattaforma UberEats. C’è anche bisogno che vi dica che non c’è momento migliore di questo per ordinare un bel vassoio di frittatine ed arancini vari gusti? Oppure un pollo allo spiedo, reputato tra i migliori della città (che vanta un numero notevole di girarrosti).

Laura Bistrot

Laura Bistrot, nel cuore di Forcella, anche in questo ulteriore periodo di difficoltà assicura il servizio a domicilio attraverso varie piattaforme partner (Glovo, UberEats, JustEat e Deliveroo). L’offerta è decisamente variegata: si va dalle insalate ai primi piatti della tradizione partenopea.

Buatta Di Angela Gargiulo

Un peccato non poter approfittare di questo posticino al Vomero per dare senso pieno a quel “trattoria di conversazione”: se proprio vi manca la cucina di Buatta, quella tipica partenopea (ma anche ottimi vini opportunamente selezionati), potete approfittare delle consegne a domicilio gratuite in un packaging utilissimo. Tutte le info sulla Pagina Facebook di Buatta – Trattoria di conversazione.

J Contemporary Japanese Restaurant

La sede napoletana del format orientale (ramificazioni a Sorrento e nella vicina Portici), oltre all’apertura a pranzo fin quando si potrà propone box da asporto e comodo delivery fino a casa. Per tutte le info sulle modalità, consultate la pagina Facebook J Contemporary Japanese Restaurant.

Salumeria UPnea

Il bistrot del centro storico napoletano vi rifornisce fino a casa con fattorini propri oppure attraverso le piattaforme JustEats ed UberEats. Per tutte le info, conoscere menu ed altro ancora, visitate la pagina Facebook Salumeria UPnea.

Sano Sano Restaurant

Una formula healthy, per chi vuole abbinare allo smartworking anche il mangiar sano: Sano Sano Restaurant ti porta a casa tutti gli ingredienti per comporre il tuo piatto “sano”, come se lo mangiassi al ristorante. Si ordina su Just Eat, UberEats oppure al numero WhatsApp indicato sulla pagina Facebook Sano Sano Restaurant.

Tandem Ragù

Il ristorante focalizzato su ragù napoletano ed affini consegna a domicilio grazie alle diverse piattaforme (UberEats, JustEat). Se proprio non avete voglia di fare il ragù a casa oppure dovete consolarvi, un bel piatto di mafalde vi rimetterà al mondo.

Staj Noodle Bar

Una bella realtà è quella di Staj – Noodle Bar, potremmo dire l’unico esistente di questa tipologia in zona metropolitana, terra di spaghetti che in questo caso diventano noodles: fatti bene, contemporanei e giustamente irriverenti in una città un po’ pigra su certi argomenti come Napoli. E’ presente sulle piattaforme JustEat, Deliveroo, Glovo, UberEats.

12 Morsi Burger & Friends

Il concept che ha rivoluzionato l’idea del panino a Napoli, precisamente a Via Alabardieri (c’è anche una sede su Caserta) è attivo con le consegne a domicilio, possibile grazie alle piattaforme Glovo ed UberEats.

Panamar

I panini di mare di Panamar, al Vomero, arrivano tranquillamente a casa vostra grazie al servizio a domicilio fornito dalle piattaforme UberEats e Glovo, oltre che ai numeri di telefono dedicati sulla pagina Facebook Panamar.

50panino

50panino rientra nel format 50 di Ciro Salvo, che comprende 50kalò, 50suite (un b&b di lusso) ed, appunto, 50panino che provvede a sfamare la vostra voglia di carne. Non solo panini, ovviamente, anche se il bun messo a punto da Ciro Salvo vale tutta la consegna: date un’opportunità anche al resto del menu, fritti compresi. 50panino è attivo su UberEats.

Veritas Restaurant

Il ristorante monostellato di Corso Vittorio Emanuele non è nuovo ad “innovazioni” dovuti alla situazione da Covid-19, visto che già a marzo aveva ripensato la propria offerta. Con la formula box del Veritas, vi arriverà a casa una box con le vostre pietanze preferite. La consegna è gratuita nel territorio della città di Napoli, ma è possibile anche avere la cena in altri paesi dell’area metropolitana al costo di consegna di 15 euro. Per tutte le info, consultate la pagina Facebook Veritas Restaurant.