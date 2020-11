Stelle (Michelin) cadute: i ristoranti chiusi a tempo indeterminato

Fanno particolarmente rumore le stelle che cadono in un anno difficile per la ristorazione mondiale. Così, se ci aspettavamo una guida Michelin 2021 buona e buonista, siamo rimasti sorpresi nel vedere ben dieci stelle tolte ai ristoranti italiani.

Ma ancor di più, rimaniamo colpiti da un’altra caduta stellare, quella che riguarda le stelle tolte per “chiusura per cessata attività o a tempo indeterminato”. Diciannove i ristornati stellati che hanno abbassato le serrande in questo 2020 nero, e che dunque perdono le loro stelle. Tra loro anche qualche nome più che noto, che fa più rumore di altri. Per lo più – bisogna dirlo – si trattava di situazioni le cui difficoltà e le cui chiusure erano già note a chi si occupa di ristorazione (alcune, come quella di Felix Lo Basso a Milano, l’avevamo addirittura preannunciata noi).

Ma un conto è sapere che il Combal.Zero di Rivoli non ha più riaperto dopo il lockdown, un altro è leggere nero su bianco (e in carta intestata Michelin) che ha cessato la sua attività.

Ci sono chiusure storiche, come quella di “Perbellini” a Isola Rizza. C’è chi, come lo chef Felix Lo Basso, addirittura chiude due locali (uno, quello di Trani, aveva preso la stella appena un anno fa) e per il momento si concentra sulla formula take away: è un anno in cui gli chef si reinventano, così come succede anche a Yoji Tokuyoshi, che ha cambiato formula con la sua Bentoteca, e che dunque ha chiuso il suo Tokuyoshi a Milano, che faceva parte di una vita in cui il fine dining, forse, era più semplice.

Dunque, ecco quali sono i ristoranti che nel 2020 devono rinunciare alla stella Michelin per chiusura: