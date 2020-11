Black Friday sì, Black Friday no: mai come quest’anno l’argomento degli sconti per lo shopping online è stato dibattuto e polemizzato, con i negozi chiusi e il rischio che il click compulsivo si mangi tutti i soldi messi da parte per i regali di Natale.

Però c’è da notare che non sono solo i super big e le multinazionali a spingere sulle promozioni del “venerdì nero”, preso in prestito dagli Usa dove è tradizione andare a scazzottarsi per un televisore in saldo. Molti negozianti, in questi mesi difficili di aperture a intermittenza, hanno messo su i loro eshop, e si sono moltipilicate le inziative di vendita online di prodotti enogastronomici d’eccellenza.

In molti, anche in questo settore, lanciano a partire da questa settimana scontistiche e promozioni per aumentare le vendite in occasione del Natale. Ecco a voi una selezione di offerte del black friday a cui probabilmente vale la pena di dare un’occhiata.

Carlo Cracco



Non parla di “Black Friday” Carlo Cracco, ma il principio è più o meno quello: fino al 30 novembre, sul suo shop online, utilizzando il codice CRACCOEXPRESS10 si può usufruire di uno sconto del 10% su un minimo d’ordine di 100 euro.

Info: shop.carlocracco.it

Ditta Artigianale

Il marchio pioneiere dello Specialty coffee italiano (che vi avevamo già segnalato tra le migliori torrefazioni per fare acquisti online) propone dal 27 al 29 novembre uno speciale sconto del 30% su tutti i caffè e anche sul merchandising (perché non volere un paio di calze con le tazze di cappuccino da metter su la mattina?).

Info: www.dittaartigianale.it/default

To Gether

La rete di eccellenze enogastronomiche raccoglie dodici produttori piemontesi (e otto stelle Michelin) per realizzare delle confezioni regalo e lanciare il messaggio “quest’anno, regalati e regala il meglio che il Piemonte ha da offrire”. Si possono acquistare le combinazioni già proposte, ma anche chiedere un preventivo con i prodotti che più ci piacciono, tirando fuori una confezione personalizzata. Su quest’ultime, fino al 30 novembre, c’è il 10% di sconto.

Info: to-gether.shop

Terra Madre Salone del Gusto

Perfino il market place di Terra Madre Salone del Gusto (la versione online del coloratissimo mercato che una volta invadeva Torino in occasione della manifestazione) cede alle scontistiche del Black Friday, e propone – dal 27 al 30 novembre – sconti fino al 30% su tanti prodotti selezionati.

Info: shop.terramadresalonedelgusto.com

Cortilia

In effetti, bisogna ammettere che l’espressione black friday è orribile. Al posto di un venerdì nero, Cortilia propone dunque un venerdì giusto, il “Fair Friday”, con una serie di proposte bio e sostenibili “equamente ribassate”. C’è un po’ di tutto, dai succhi di frutta alla passata di pomodoro, con sconti a partire dal 10%.

Info: www.cortilia.it

Eataly

Eataly non vuole parlare di Black Friday, ma alla fine il 27 novembre farà comunque una campagna di scontistica, e non si capisce bene quale sia la “presa di posizione simbolica e dolce contro la tendenza ormai radicata ad incentivare le persone ad acquistare durante il Black Friday qualsiasi tipo di bene, inclusi prodotti che non avrebbero mai acquistato” di cui si parla nel comunicato stampa relativo all’iniziativa. Tant’è, prendiamo atto della campagna sconto di venerdì, pure se non vogliamo chiamarla con il nome americano, bensì “Panettone Day”. L’iniziativa prevede uno sconto del 20% sull’acquisto di almeno due panettoni o pandori in tutti gli Eataly in Italia e online, a Milano anche tramite il servizio di spesa a domicilio Eataly Today.

Info: www.eataly.net

Tannico

“Thans God it’s Black Friday” titola Tannico, leader della vendita online di vini e alcolici in generale. Le loro offerte sono già attive e vengono divise per tipologie: dagli Champagne ai rossi, dalle “occasioni irripetibili” ai “vini rai”; c’è di sicuro di che divertirsi.

Info: www.tannico.it/offerte-black-friday

Piedmont Delights

Anche Piedmont Delights, sito che raccoglie tanti prodotti tipicamente piemontesi, festeggia il “Black Vendri” (esatto, in dialetto piemontese venerdì si dice “vendri”), con sconti fino al 20% su una selezione di prodotti per chi compra nella giornata di venerdì 27 novembre.

Info: www.piedmontdelights.com

Vicino di Vino

Il network di enoteche langarole “Vicino di Vino” propone per il Black Firday una promozione “sei bottiglie al costo di cinque” (si scelgono sei etichette dalla lista “black friday” e la più economica è in omaggio), valida dal 27 al 29 novembre.

Info: www.vicinodivino.it

Enowinery

Decine e decine di vini provenienti da tutte le regioni d’Italia, box degustazioni con sei bottiglie miste, una scelta di vini bio. Il tutto, dal 22 al 29 novembre, con sconti che vanno dal 15 al 35%.

Info: www.enowinery.it

His Majesty The Coffee

Un’altra delle torrefazioni che vi avevamo suggerito in questo periodo di chiusure forzate, His Majesty The Coffee, si attrezza per il Black Friday, e propone per chi compra nella giornata di venerdì 27 uno sconto del 40% sull’acquisto successivo.

Info: https://www.hmcmonza.com

Abeervinum

Ve lo avevamo citato tra i migliori siti per comprare birra online, ora torniamo a citarvelo per il suo black friday, con sconti (già attivi) del 25% su moltissime referenze.

Info: www.abeervinum.it

Cantina della Birra

Anche la Cantina della Birra annuncia sconti sulle sue birre per la giornata di venerdì 27, anche se non vuole svelare quali: gli iscritti alla loro newsletter però, riceveranno in anteprima le offerte e potranno usufruirne prima degli altri utenti.

Info: www.cantinadellabirra.it

La Perla di Torino

Celebre marchio del cioccolato torinese specializzata storicamente nei tartufi (ma ormai lanciata su creme spalmabili, panettoni e ogni delizia al cioccolato), La Perla di Torino propone sul suo e shop una promo con sconti fino al 40% su una serie di prodotti, assortimenti regalo e panettoni.

Info: laperladitorino.it

Davide Appendino cioccolateria

Un’altra cioccolateria torinese, quella di Davide Appendino, propone un’offerta sul suo prodotto più iconico, le tavolette di cioccolato monorigine 75%. Tre diverse origini a 10€, anziché 15€, da venerdì a domenica.

Info: shop.davideappendino.it