Colombe di Pasqua 2020: le migliori da comprare online

Non è tempo di classifiche, né tantomeno di panel test: non abbiamo potuto radunare redattori di Dissapore da tutta Italia in nome delle Colombe di Pasqua, ma possiamo ugualmente consigliarvi quali comprare online, dirvi quali sono le migliori secondo noi.

Anni e anni di servizio nelle giurie, assaggi e confronti tra alveoli saranno pur bastati per stilare un elenco decente di colombe artigianali da acquistare su internet e farsi spedire a casa entro (o magari oltre, chissenefrega) questa triste Pasqua 2020. L’opzione “assaggio collettivo di colombe pasquali”, in ogni caso, non era nell’autocertificazione per gli spostamenti concessi dal Governo.

Costanza produttiva, posizioni nelle ultime classifiche stilate, assaggi (più o meno) recenti, alla cieca e non: questi i criteri con cui è stata redatta questa lista, rigorosamente in ordine casuale, che include solo chi vende online e consegna il prodotto a domicilio su tutta Italia. Notando assenze lampanti, i lettori considerino che molti lievitisti hanno fermato la produzione durante il Coronavirus, o non si sono organizzati in tempo con un e-commerce adeguato.

Per gli acquisti vi reindirizziamo direttamente alle pagine dedicate ai lievitati pasquali degli e-commerce aziendali.

Prendete fiato: ecco le migliori colombe di Pasqua (artigianali) da ordinare online per questo 2020.

Tiri 1957



Provate ad accaparrarvi una colomba di Vincenzo Tiri, se ci riuscite, considerando che oggi (3 aprile) è l’ultimo giorno utile per ordinarle online e avere la garanzia della consegna entro Pasqua.

Il mitico pasticcere di Acerenza, che conoscerete a menadito se siete lettori di Dissapore da più di 1 minuto di lettura, ha dovuto optare per una produzione più limitata del solito, date le ovvie difficoltà di questa stagione di lavoro. Se non ne trovate più, vi suggeriamo l’e-commerce Doyouwine.

Prezzo: 36 euro (un chilo)

Negozio online di Vincenzo Tiri: www.tiri1957.it/shop

Pasticceria De Vivo

Marco De Vivo eccelle, oltreché nei lievitati tradizionali, nelle proposte creative. Vi consigliamo spassionatamente la Colomba pastiera di grano (novità di quest’anno) e le varianti dolci in genere, ma soprattutto quelle salate: la ‘nzogna e pepe è probabilmente il miglior lievitato creativo salato sia giunto alle fauci di chi scrive.

Prezzi: 35 euro (un chilo) per la colomba tradizionale, 30 euro (per 700 grammi) le salate.

E-shop: www.pasticceriadevivoshop.it

Pasticceria Veneto

Ovvero, dove comprare la colomba di Iginio Massari, che in occasione del Covid-19 si è dato al food delivery a Brescia, Milano e Torino, cioè dove sono attualmente presenti i suoi punti vendita. Se vivete nel resto d’Italia, potete cercare di acquistare il vostro chilo di felicità alveolata prima che sia troppo tardi.

Prezzi: 45 euro la colomba da un chilo, 25 euro per 500 grammi.

E-commerce: www.iginiomassari.it

Cremeria Capolinea

Al confronto di certi artigiani menzionati la colomba tradizionale di Simone De Feo, noto su queste pagine (e su molte altre) per il gelato, potrà sembrarvi un prodotto low cost. Ecco, dunque approfittatene. Durante il nostro panel dedicato ai panettoni di Natale 2019, pochi mesi fa, Cremeria Capolinea è riuscita a sbaragliare la concorrenza di maestri della lievitazione assai più esperti, classificandosi ottavo.

Ordinate entro il 6 aprile da tutta Italia; se vi trovate a Reggio Emilia o nelle zone limitrofe potete puntare sul servizio delivery, anche per il gelato.

Prezzi: 26 euro per 750 grammi

Shop: cremeriacapolinea.com

Olivieri 1882

Tra le nostre colombe preferite, da qualche anno, quella del laboratorio di pasticceria di Arzignano, apparentemente eretica per via dei canditi fantasma, tritati finemente nell’impasto, particolarmente filante e aromatico. Da provare.

Prezzi: 37 euro (per 0,9 kg)

E-commerce: www.olivieri1882.com/it/tipo/colombe

Fornai Ricci

A proposito dei migliori panettoni di Natale 2019, come non menzionare Mattia Ricci, giovane lievitista di Montaquila Isernia (IS) che è riuscito ad entrare in classifica per la prima volta e raggiungere immediatamente il secondo posto. In realtà conoscevamo già i suoi lievitati delle Feste: abbiamo imparato ad apprezzare la colomba di Fornai Ricci durante le varie edizioni del concorso Regina Colomba, dalla giuria.

Colombe creative per tutti i gusti, dalle classiche rivisitazioni con cioccolato e pere, pistacchio e amarena, al Colombolio Rapace, con rapa rossa, carota, arancia e limone.

Prezzi contenuti: 27 euro al chilo per la tradizionale, tra i 25 e i 31 euro per le alternative.

Negozio online: colombe Ricci

Sal de Riso

Sal De Riso sta raccogliendo una notevole quantità di danari per sostenere gli ospedali campani nell’emergenza Covid-19, donando 10 euro ogni due chili di colomba acquistata online (e incentivano a comprare facendo 10 euro di sconto a chi effettua l’ordine di almeno due chili).

Il Risultato? La colomba tradizionale risulta al momento out of stock; in attesa che ricompaia sul sito (ricomparirà, auspichiamo) potete consolarvi con le versioni creative, spesso ispirate ai sapori della Costa d’Amalfi.

Prezzi: 30 euro al chilo, tutte le colombe

E-commerce: https://www.salderisoshop.com

Infermentum

Da sempre nelle nostre classifiche dedicate ai lievitati natalizi, il laboratorio alle porte di Verona chiude le porte del negozio per evitare troppi contatti (e contagi..) e continua la produzione per la consiglia a domicilio, che è più sicura. Si prenota dall’apposito form sul sito e la colomba (o la torta di rose, perché no) arriva in tutta Italia fino al 30 aprile.

Prezzi: 25 euro per “La Colombella Tradizionale” (750 grammi) tra i 25 e i 26 le creative.

Per ordinare la colomba: www.infermentum.it

Mamma Grazia

Oramai onniprensente nelle classifiche dedicati ai lievitati delle feste, la pasticceria di Nocera Inferiore dona cinque euro al vicino ospedale Umberto I per ogni colomba che acquisterete.

Prezzi: 30 euro per un chilo, sia classico o creativo.

Shop: www.pasticceriamammagrazia.com

Martesana

Non molla nemmeno la Martesana, che si attrezza per il food delivery su Milano e hinterland, consegna in tutta Italia lievitati pasquali e uova di cioccolato (che sembrano davvero belle) attraverso lo shop online. Cercheremo il più possibile di intensificare e velocizzare la produzione.

Prezzi: 20 euro la classica da mezzo chilo, 40 il chilo.

Shop online: www.martesanamilano.com/shop

PECK

Restiamo sempre a Milano, tra le città italiane più colpite dall’epidemia del Coronavirus, tra quelle che più si stanno rimboccando le maniche. La celebre gastronomia Peck, che vi abbiamo recentemente menzionato parlando di e-commerce senza uguali dedicati al cibo, donerà l’intero incasso ricavato dalla vendita delle Colombe durante la settimana di Pasqua all’Ospedale Policlinico di Milano, per contribuire alla costruzione delle nuove aree di Terapia Intensiva.

Prezzi: 30 euro (un chilo) la tradizionale.

Shop online: www.peck.it

D&G Patisserie

Altra certezza per il mondo delle lievitazioni, la pasticceria D&G di Selvazzano Dentro (Padova), propone alternative sfiziose e eleganti alla classica. Consigliatissime.

Prezzi: 27 euro (750 grammi) per tutte le tipologie di colomba, 19 quelle in vaso

Shop online: degpatisserie.it/shop/

Panificio Ascolese

Fiorenzo Ascolese, con il suo laboratorio a San Valentino Torio, provincia di Salerno, è uno dei riferimenti per le lievitazioni del sud Italia (e non solo). Le sue colombe si sono sempre classificate ai piani alti ai nostri assaggi ai concorsi di settore: belle, generose, umide al punto giusto.

Prezzo: 32 euro (1 kg)

Shop online: www.panificioascolese.it

Renato Bosco

Impossibile fare due pesi e due misure per maestri pasticceri per definizione e grandi lievitisti provenienti dal mondo della panificazione, del gelato, della pizza gourmet. Di fronte alle migliori colombe artigianali, dimentichiamo i curricula e uno come Renato Bosco, che fa della differenziazione una grande arma per la propria impresa, eccelle per costanza produttiva anche sui dolci lievitati.

Prezzi: 32 euro (un chilo); in vendita solo la colomba tradizionale.

E-shop: www.boscorenato.it

Pasticceria Pepe

Alfonso Pepe, il maestro di Sant’Egidio del Monte Albino, è mancato un mese fa, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della pasticceria italiana. Di lui abbiamo scritto che ha decretato la dignità del panettone del Sud e del lavoro che ha lasciato in eredità, siamo certi, non smetteremo di parlare.

Le colombe firmate Pepe sono in vendita sull’e-commerce del sito: accanto alla tradizionale, anche le varianti al caffè, al cioccolato, e i suoi grandi classici al limoncello e alle albicocche del Vesuvio.

Prezzo: 35,99 euro (1 chilo) per la colomba tradizionale

E-shop: www.alfonsopepeshop.it

Posillipo Dolce Officina

I lievitati dolci di Michele Falcioni sono sempre in splendida forma, dall’alveolatura alla texture, per una costanza produttiva (sia sui panettoni che sulle colombe) invidiabile. Da Riccione in tutta Italia, con servizio delivery nei Comuni limitrofi al laboratorio.

Prezzi: 30 euro (un chilo) per la colomba tradizionale, tra i 30 e i 32 quelle creative

Sito e shop: www.posillipodolceofficina.com

Morandin

La mitica pasticceria valdostana Morandin, riferimento per molti degli artigiani presenti per la canditura (o la fornitura dei canditi), consegna colomba attraverso la piattaforma Dolceitaliano.

Prezzi: 27 euro (per 750 grammi)

Dove comprare online: www.dolceitaliano.it

Forno Brisa

Colomba classica, albicocca e cioccolato 62%, gianduia bean to bar: varrebbe la pena consigliare le colombe di Forno Brisa, il panificio di Bologna in cui tutti vorrebbero lavorare, anche solo perché si fanno il cioccolato per la colomba in laboratorio. O per il packaging. O perché in occasione di questa Pasqua 2020 tremendamente colpita dal Coronavirus, i commercianti nella disperazione, hanno fatto rete con alcuni colleghi mettendo loro a disposizione l’organizzato e-commerce aziendale.

Sotto l’etichetta “save the colomba”, come scopriamo dal Gambero Rosso, trovate artigiani amici dei giovani e talentuosi imprenditori, come il grande maestro Davide Longoni.

Prezzi: 30 euro per la colomba classica (880 grammi), 32,50 euro per le creative.

E-commerce: shop.fornobrisa.it

Marra

La bella pasticceria di Cantù si dimostra sempre all’altezza delle aspettative e pur non avendo assaggiato la loro colomba di quest’anno, ci fidiamo. Parecchie alternative alla classica, colomba vegana compresa, a 34 euro.

Prezzi: 32 euro la colomba tradizionale (un chilo), tra i 32 e i 35 euro le creative

E-shop: www.marraweb.it