I migliori 10 shop per comprare alcolici online

Distillati, spirits, liquori, rum e whisky, super-alcolici in genere. Diciamocelo: abbiamo sempre bisogno di un gin tonic in questi giorni, o di un Boulevardier a fine serata. Ma dove comprarli online? Abbiamo raccolto quelli che sono i migliori siti secondo noi, gli shop eccellenti per acquistare alcol (escludendo vino e birra) su internet.

Che siate fan delle due dita di scotch o di cognac, oppure brutali consumatori di vodka in shot, vi diamo due dritte per superare la quarantena, a locali chiusi, con il giusto metodo e gli e-commerce azzeccati.

Oltre a quelli che citeremo, offrono sostanziali selezioni di spirits alcune enoteche online il cui core business è un altro: vi rimandiamo all’articolo sui migliori e-commerce per comprare vino raccomandandovi di considerare per il vostro shopping “di spirito” Tannico, Callmewine, Bernabei. Se invece siete fan della birra artigianale, il pezzo che fa per voi è quello sui siti web dedicati alla birra.

Dunque, eccoci con i migliori shop per comprare alcolici online, e-commerce specializzati in spirits e distillati: dateci un occhio, e bevete responsabilmente (ma certo).

Bottega Alcolica

Il primo sito del nostro elenco tratta esclusivamente superalcolici e dintorni, ed è attivo dal 2012 (anno dal quale, probabilmente, il sito discretamente agé non deve mai essere stato aggiornato): nonostante l’interfaccia grafica si porti a tratti addosso i segni del tempo, la navigazione è agevole e la selezione dei prodotti eccezionale e ampia per ciascuna delle categorie proposte. Presenta prezzi leggermente più alti dei competitor su alcuni prodotti esaminati, ma offre spedizioni gratuite in tutta Italia.

Sito web: bottegaalcolica.com

Corso101

Sito francamente brutto, al cui designer sembra sia sfuggito di mano il bottone dello zoom: ciononostante, la sostanza c’è, l’insieme risulta facilmente navigabile e ricco di proposte interessanti in termini di distillati. Interessante per chi pianifica gli acquisti a lungo termine la possibilità di acquistare bottiglie non solo singolarmente, ma anche in blocchi da 3 e da 6, a fronte di prezzi unitari ridotti.

Spese di spedizione a 5,9€, gratis a partire dai 99€ di ordine.

Sito web: corso101.com

La Casa degli Spiriti

Siamo indecisi nel valutare l’interfaccia di questo sito, che da una parte sprizza professionalità, con il logo accattivante e la barra dei menu in un carattere minimal e raffinato, che emerge elegante dal fondo nero, e dall’altra ricorda un blog primi anni Duemila con immagini buttate un po’ a caso qua e là. D’altra parte il nome è top, e al di là della home le pagine di navigazione sono belle e ordinate. Ma non siamo un testata di web design, dopotutto: la selezione di alcolici della Casa è veramente notevole su tutti i fronti, con bottiglie di ricerca e di pregio. Spese di spedizione 9€.

Sito web: lacasadeglispiriti.it

Amazon

Il negozio più grande del mondo non delude quando si tratta di spirits. Ovviamente dovrete sapere già cosa state cercando e la selezione non sempre offre in bella vista chicche strabilianti, ma se digiterete “gin” o “scotch whisky” nella barra di ricerca della grande A e conoscete un minimo la materia potrete trovare offerte e prodotti quantomeno interessanti.

The Drink Shop

Semplice, essenziale e chiaro: così potrebbe essere definito questo sito, se la home page non fosse un disastro e veramente male organizzata. Potete scavalcarla, saltando a piè pari i box che vi invitano ad aprire articoli del blog e cliccando, dalla barra a sinistra, sulla sezione di prodotto che vi interessa. A quel punto la situazione cambia radicalmente: una schiera di prodotti ben presentati, con belle foto e un sistema di filtri efficace vi aiuteranno a trovare il vostro gin o la vostra vodka preferita. Interessante la selezione di vermouth. Meccanica di calcolo dei costi di spedizione un po’ macchinosa in base al numero delle bottiglie, trasporto gratuito oltre i 200€.

Sito web: The Drink Shop

Spirit Academy

Finalmente un sito fatto BENE, senza “ma” di sorta: un piacere per gli occhi, scorre sotto al mouse come seta tra le dita. Selezione straordinaria. Approfondimenti e “guide” sui prodotti ricercati e curati, per imparare a fondo cosa sono, come si producono, come si gustano e da dove vengono i vostri superalcolici preferiti. Una sezione dedicata alle bottiglie da collezione. Ci sono pure i saké. E la spedizione è gratuita in tutta Italia. “Ma cosa volete di più, il SANGUE dalla Garelli?!”

Sito web: www.spiritacademy.it

Drinkshopstore

Mentre attendete che il sito carichi, si aprirà una pagina con la gif di un calice di vino che oscilla e uno sfondo di linee grigie semoventi dall’effetto vagamente psichedelico. Così Internet anni ’90 che è persino carino: d’altra parte è l’interfaccia online di una bottiglieria “convenzionale” aperta dal 1960. Il sito in sé poi non è un prodigio del web design, sia chiaro, ma fa il suo lavoro senza risultare sgradevole; se si eccettua il fatto che le pagine di navigazione delle categorie prodotto a volte facciano i capricci lasciando spazi bianchi o scrollando “’mpo come je pare”. Al di là di questo, la selezione (che passa per gin, vodka, rum; attraversando però territori decisamente meno battuti come saké e armagnac) è solida e spiccatamente personale. Grave mancanza: non vengono esplicitati i costi di spedizione, o per lo meno noi non siamo riusciti a trovarli.

Sito web: drinkshopstore.com

Ginshop.it

Un sito bellissimo, a un solo patto: che amiate il gin. GinShop è infatti assolutamente e 100% monoprodotto, specializzato nel farvi trovare disponibile qualsiasi gin abbiate in mente, ma soprattutto quelli che non pensavate potessero esistere. Bella la classificazione per sottocategorie (london dry, navy strenght, old tom…) e le selezioni dedicate, per esempio, ai gin italiani.

Il sito è bello, è nuovo, è fresco. Malus: le spese di spedizione non sono specificate da nessuna parte, ma simulando un ordine abbiamo capito che dovrebbero essere gratuite a partire da circa 100€: un po’ di chiarezza in più non nuocerebbe.

Sito web: ginshop.it

Whisky&Co

“Fuorviante”, in senso buono, il nome dello shop online di quello che molti riconosceranno come il tempio (fisico) del distillato di Roma: il core business sono ovviamente i whisky, singe malts in testa, con infinite rarità, imbottigliamenti esclusivi, bottiglie da collezione; non mancano però le generose incursioni in altri “territori” (qualcuno ha detto “shochu”?). Molto interessante l’opzione “shop by flavor”, che consente di trovare nuovi whisky preferiti in base ai descrittori aromatici desiderati. Sito godibile, diretto e graficamente curato. Spedizione gratuita a partire da 50€.

Sito web: whiskyandco.it

Whisky Italy

Decisamente più specifico, rispetto al precedente, il sito di Whisky Italy: decisamente onnicomprensivo ed enciclopedico, è dedicato agli appassionati del distillato che asseconda con un elenco estensivo di bottiglie classificate per metodologia, sotto-territori e tipicità. Sistema di filtri dettagliatissimo e utile. Non mancano approfondimenti sulla produzione e la storia del whisky/whiskey. Spese di spedizione 8€ fino a 3kg, 9€ oltre.

Sito web: www.whiskyitaly.it