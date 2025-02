Il migliore cioccolato italiano da comprare nel 2025

Sono stati assegnati questa mattina, a Maglie, in Salento, nell’ambito della manifestazione “Cioccolati del Mediterraneo”, i premi Tavoletta d’Oro 2025 che Compagnia del Cioccolato assegna ogni anno ai migliori cioccolati italiani.

L’edizione di quest’anno è la ventitreesima e i premi sono il risultato di 1300 assaggi di referenze di cioccolati italiani in commercio (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc). Ogni anno arrivano in finale i cioccolati che hanno superato gli 85 centesimi e che, nella loro complessità, rappresentano l’eccellenza della produzione italiana. I giudizi sono assegnati dalle commissioni composte dagli esperti degustatori di Compagnia. La classifica esaminata quest’anno ha visto in finale 95 prodotti che hanno superato gli 85 centesimi: di questi una commissione nazionale ristretta ha ulteriormente selezionato 74 cioccolati meritevoli del titolo di Eccellenza e 21 Vincitori nelle rispettive categorie.

Tavoletta d’Oro, perché è un premio importante

La Compagnia del Cioccolato è attiva da più di 25 anni e vanta più di mille associati tra appassionati, degustatori professionali, giornalisti di settore, esperti di food e raffinati gourmet. Con il premio Tavoletta D’Oro, l’obiettivo è quello di fornire un’analisi completa del cioccolato in vendita in Italia, spingendo non solo i soci ma più ampiamente i consumatori verso la conoscenza della lavorazione artigianale e di un prodotto di qualità.

La valutazione viene realizzata con l’ausilio di dettagliate schede suddivise in 16 tipologie: l’obiettivo è quello di restituire, attraverso un’analisi sensoriale approfondita, la complessità aromatica delle singole tipologie consentendo di far capire il valore e l’importanza di una lavorazione artigianale, oltre che bean to bar, rispetto ad una industriale.

I vincitori della Tavoletta d’Oro 2025

Il Presidente Nazionale di Compagnia del Cioccolato Gilberto Mora ha dichiarato: “Anche quest’anno la selezione per il premio Tavoletta d’Oro fotografa perfettamente la qualità complessiva del cioccolato italiano e ci permette di capire dove stanno andando le scelte dei cioccolatieri che ovviamente influenzano il mercato. Sostanzialmente abbiamo riscontrato un maggiore utilizzo dei cacao mono origine anche nella produzione dei cioccolati al latte e in particolar modo nei latti ad alta percentuale di cacao.

Qui il livello si è molto elevato. Pochi, buoni, ma stabili nella qualità i fondenti da ricetta e innumerevoli e tutte di grande livello le proposte di cacao mono origine con ormai una corretta predisposizione di segnalare in etichetta ai consumatori le provenienze dei cacao. Sono molto interessanti le proposte di creme spalmabili e inaspettata la quantità di cioccolati salati da aperitivo, tutti molto gradevoli”.