Il migliore cioccolato italiano da comprare nel 2026

Sono stati assegnati questo pomeriggio, a Maglie, in Salento, nell’ambito della manifestazione “Cioccolati del Mediterraneo”, i premi Tavoletta d’Oro 2026 che Compagnia del Cioccolato assegna ogni anno ai migliori cioccolati italiani.
L’edizione di quest’anno è la ventiquattresima e i premi sono il risultato di 1200 assaggi di referenze di cioccolati italiani in commercio (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc), che hanno visto al lavoro 110 Chocolate Taster in 19 panel a cura delle diverse Tavolette territoriali (le sedi di Compagnia a Roma, Bologna, Ferrara, Milano2, Marche, Potenza e Verona).
Dai panel sono stati “promossi” i cioccolati che hanno ottenuto la valutazione di oltre 85 centesimi; nella seconda fase, un panel più ristretto di esperti Chocolat Taster ha compiuto un’ulteriore selezione arrivando a 48 eccellenze. 14 le categorie di premiazione.
“Anche quest’anno la selezione per il premio Tavoletta d’Oro fotografa perfettamente la qualità complessiva del cioccolato italiano e ci permette di capire dove stanno andando le scelte dei cioccolatieri che ovviamente influenzano il mercato. Sostanzialmente abbiamo riscontrato un maggiore utilizzo dei cacao monorigine anche nella produzione dei cioccolati al latte e in particolar modo nei latti ad alta percentuale di cacao. Qui il livello si è molto elevato.
Mentre abbiamo ricevuto, da valutare, pochi cioccolati al latte della tradizione considerati, probabilmente, una proposta più commerciale e meno gourmande. Pochi, buoni e stabili nella qualità i fondenti da ricetta, innumerevoli e tutte di grande livello le proposte di cacao monorigine con ormai una corretta predisposizione a segnalare, in etichetta, le provenienze dei cacao. Abbiamo trovato una grande quantità di creme spalmabili con molte proposte senza zucchero e con provenienze di cacao monorigine”.
I Cioccolati del Mediterraneo – giunto alla sua quarta edizione – è il Salone che promuove la cultura del cioccolato di qualità. Si tiene a Maglie, presso il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto. Ideata e organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, con il sostegno della Camera di Commercio di Lecce, la manifestazione conta sulla partecipazione e direzione scientifica dell’associazione nazionale Compagnia del Cioccolato.
E’ un progetto in continua evoluzione, che si rivolge al grande pubblico con l’obiettivo di far conoscere da vicino la filiera produttiva: con un mirato programma di attività didattiche e ludiche, showcooking e laboratori, adulti e bambini hanno l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza nella scelta e nel consumo del cioccolato. Ogni edizione vanta ospiti italiani e internazionali di primo piano del settore, ciascuno dei quali permette di far scoprire ai visitatori un’interpretazione del cioccolato autenticamente originale:
Tutti i premiati
Fondente
Amedei – Toscano black 63
Fondente Monorigine
Domori – Criollo Chuao 70%
Massa Di Cacao 100%
Maglio – Porcelana 100%
Latte
Manufatto Cacao – Latte sapido 38%
Latte Monorigine
Majani – Latte Sur del lago 33%
Latte Alta Percentuale
Gardini – Latte 42%
Maglio – Cuyagua Ocumare Criollo 55%
Gianduia
Castagna – Giuinott
Gobino – Tourinot +39
Cremino
Gardini – Cremino all’amarena
Pralina
Slitti – Pralina passion fruit
Ripieni
Gardini – Dobloni al Gin primo
Frutta Ricoperta
Maglio – Amarene ricoperte di cioccolato
Aromatizzati
Sabadì – affinato all’assenzio
Gardini– 38% cacao & sale di Cervia con liquirizia
Cioccolati Grezzi
Sabadì – Scuro con zucchero mascobado 70%
Spalmabili
Colzani – Nocciole e cacao
Cioccolatiere internazionale:
Dick Taylor per la tavoletta 72% – Belize Toledo, selezionato in collaborazione con Leonardi Dolciumi di Ravenna
Premio dedicato alla efficacia comunicativa
Aroko Chocolate
Di particolare rilevanza il Premio speciale per l’impegno nella salvaguardia e nella diffusione delle varietà di cacao criollo, assegnato al produttore venezuelano Douglas Dager