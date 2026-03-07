Il migliore cioccolato italiano da comprare nel 2026

Le migliori tavolette, ma anche praline e creme spalmabili, da comprare nel 2026 stando alla Tavoletta d’Oro, il più autorevole premio del settore.

Sono stati assegnati questo pomeriggio, a Maglie, in Salento, nell’ambito della manifestazione “Cioccolati del Mediterraneo”, i premi Tavoletta d’Oro 2026 che Compagnia del Cioccolato assegna ogni anno ai migliori cioccolati italiani.

L’edizione di quest’anno è la ventiquattresima e i premi sono il risultato di 1200 assaggi di referenze di cioccolati italiani in commercio (dragées, cremini, gianduiotti, creme spalmabili, canditi e frutte ricoperte, praline ecc), che hanno visto al lavoro 110 Chocolate Taster in 19 panel a cura delle diverse Tavolette territoriali (le sedi di Compagnia a Roma, Bologna, Ferrara, Milano2, Marche, Potenza e Verona).

Dai panel sono stati “promossi” i cioccolati che hanno ottenuto la valutazione di oltre 85 centesimi; nella seconda fase, un panel più ristretto di esperti Chocolat Taster ha compiuto un’ulteriore selezione arrivando a 48 eccellenze. 14 le categorie di premiazione.

“Anche quest’anno la selezione per il premio Tavoletta d’Oro fotografa perfettamente la qualità complessiva del cioccolato italiano e ci permette di capire dove stanno andando le scelte dei cioccolatieri che ovviamente influenzano il mercato. Sostanzialmente abbiamo riscontrato un maggiore utilizzo dei cacao monorigine anche nella produzione dei cioccolati al latte e in particolar modo nei latti ad alta percentuale di cacao. Qui il livello si è molto elevato.

Mentre abbiamo ricevuto, da valutare, pochi cioccolati al latte della tradizione considerati, probabilmente, una proposta più commerciale e meno gourmande. Pochi, buoni e stabili nella qualità i fondenti da ricetta, innumerevoli e tutte di grande livello le proposte di cacao monorigine con ormai una corretta predisposizione a segnalare, in etichetta, le provenienze dei cacao. Abbiamo trovato una grande quantità di creme spalmabili con molte proposte senza zucchero e con provenienze di cacao monorigine”.

I Cioccolati del Mediterraneo – giunto alla sua quarta edizione – è il Salone che promuove la cultura del cioccolato di qualità. Si tiene a Maglie, presso il Museo Archeoindustriale di Terra d’Otranto. Ideata e organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce, con il sostegno della Camera di Commercio di Lecce, la manifestazione conta sulla partecipazione e direzione scientifica dell’associazione nazionale Compagnia del Cioccolato.

E’ un progetto in continua evoluzione, che si rivolge al grande pubblico con l’obiettivo di far conoscere da vicino la filiera produttiva: con un mirato programma di attività didattiche e ludiche, showcooking e laboratori, adulti e bambini hanno l’opportunità di acquisire maggiore consapevolezza nella scelta e nel consumo del cioccolato. Ogni edizione vanta ospiti italiani e internazionali di primo piano del settore, ciascuno dei quali permette di far scoprire ai visitatori un’interpretazione del cioccolato autenticamente originale:

Tutti i premiati

Fondente

Amedei – Toscano black 63

Fondente Monorigine

Domori – Criollo Chuao 70%

Massa Di Cacao 100%

Maglio – Porcelana 100%

Latte

Manufatto Cacao – Latte sapido 38%

Latte Monorigine

Majani – Latte Sur del lago 33%

Latte Alta Percentuale

Gardini – Latte 42%

Maglio – Cuyagua Ocumare Criollo 55%

Gianduia

Castagna – Giuinott

Gobino – Tourinot +39

Cremino

Gardini – Cremino all’amarena

Pralina

Slitti – Pralina passion fruit

Ripieni

Gardini – Dobloni al Gin primo

Frutta Ricoperta

Maglio – Amarene ricoperte di cioccolato

Aromatizzati

Sabadì – affinato all’assenzio

Gardini– 38% cacao & sale di Cervia con liquirizia

Cioccolati Grezzi

Sabadì – Scuro con zucchero mascobado 70%

Spalmabili

Colzani – Nocciole e cacao

Cioccolatiere internazionale:

Dick Taylor per la tavoletta 72% – Belize Toledo, selezionato in collaborazione con Leonardi Dolciumi di Ravenna

Premio dedicato alla efficacia comunicativa

Aroko Chocolate

Di particolare rilevanza il Premio speciale per l’impegno nella salvaguardia e nella diffusione delle varietà di cacao criollo, assegnato al produttore venezuelano Douglas Dager