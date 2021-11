Govone: al Magico Paese di Natale parte il Festival del Cibo

di Valentina Dirindin 19 Novembre 2021

Cosa sarebbe il Natale senza il buon cibo? Una tavola vuota, a cui resterebbe solo lo zio inopportunamente brillo che fa battute sul fatto che non siete ancora sposati. Lo sa bene Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, l’evento natalizio più celebre d’Italia di cui a partire da quest’anno siamo media partner e con cui collaboreremo per importanti sorprese che presto vi racconteremo.

Il Magico Paese ha da sempre prestato grande attenzione alla sua proposta enogastronomica: con i prodotti di qualità che si possono trovare alle casette del mercatino (quest’anno ad Asti ogni weekend e in misura minore anche in settimana, noi vi abbiamo già dato qualche consiglio qui), intanto. Ma anche con una programmazione specifica dedicata al tema, che da tre anni finisce sotto il cappello del Festival del Cibo. Un momento di racconto conviviale dei prodotti migliori del territorio e – naturalmente – delle ricette natalizie.

Quest’anno il Festival del Cibo ha un presentatore speciale: è Diego Bongiovanni, giovane chef astigiano che come tanti ha capito che la sua strada, oltre che ai fornelli, poteva essere verso l’entertainment. Così, dopo la formazione nelle cucine di diversi ristoranti stellati, Diego ha deciso che la sua missione era portare alla ribalta del grande pubblico la tradizione della cucina regionale piemontese. Lo ha fatto in tv (e dove, altrimenti?) Partecipando a programmi mainstream come “La prova del cuoco”, “Detto Fatto” o “Le amiche del sabato”. E inventandosi un format ad hoc per un evento popolarissimo come il Magico Paese di Natale.

A partire da questo weekend (20 novembre) e fino al 19 dicembre, Diego Bongiovanni condurrà cinque appuntamenti gastronomici ogni fine settimana (Domenica 11.00 – 14.30 – 16.30 – Sabato 14.30 – 16.30). È il “Cooking Christmas Show”, un divertente appuntamento che abbina allo showcooking e alla didattica sui prodotti del territorio un gioco a squadre. Ogni famiglia, o gruppo di amici (fino ad un massimo di 4 persone, biglietto per ogni squadra 16 euro) si può prenotare sul sito e partecipare al game show. Si scopriranno ingredienti particolari soltanto usando il tatto e l’olfatto, si risponderà a domande a quiz e si interagirà con lo chef, che nel frattempo sarà impegnato a preparare una delle ricette del Natale con uno speciale showcooking. Al termine del gioco, la squadra che avrà totalizzato più punti sarà quella vincitrice.

Perché in fondo la tavola di Natale non è che un gioco, un gioco da fare insieme a tutta la famiglia, compreso lo zio inopportuno.