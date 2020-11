L’unica aria frizzantina che percepiremo con l’avvicinarsi di questo Natale 2020 sarà quella del vinello bevuto in solitaria sul divano e abbiamo deciso di consolarci, indovinate un po’, facendo incetta di lievitati online, senza assembrarci in lunghe file fuori dalle pasticcerie. E-commerce permettendo, chiaramente: i panettoni campani ,per esempio, spesso non si trovano aggregati su scintillanti piattaforme organizzate tranne per le presenze di alcuni imprescindibili, per quanto molti artigiani e avveduti imprenditori del candito abbiano allestito uno shop-online.

E vedete, i pasticcieri campani rappresentano una nutrita parte del nostro storico panel annuale dedicato ai panettoni: i loro dolci sempre generosi si rivelano nuvole nutrite di aria, amore, e canditi spesso realizzati in laboratorio. Le loro ricette creative, dalle creme (talvolta plumbee) alle Albicocche del Vesuvio confit, sono capaci di farci dimenticare quanto in fretta si secchi il panettone al cioccolato.

Ora, con Vincenzo De Luca al comando (quello che durante lo scorso lockdown vietò finanche asporto e delivery di ogni genere alimentare e a Pasqua ci vietò di assaggiare la maggior parte delle colombe scatenando la shitstorm tra pasticcieri che potevano e quelli che non potevano), temiamo seriamente per l’incolumità dei guru del panettone campano.

Augurandoci che a questo giro le consegne a domicilio non siano messe in discussione, abbiamo selezionato per voi i migliori pasticceri e lievitisti della Campania che vendono i loro panettoni online, direttamente dai loro e-commerce: negozi affidabili negli imballaggi e spedizioni, oltre che nell’eccezionale qualità del prodotto.

Pasticceria De Vivo

Bella realtà in quel di Pompei: la pasticceria ci piace parecchio, come potete leggere dalla nostra recensione, ma anche il panettone non è da meno, entrato di pieno diritto nella top ten del 2019. I lievitati di Alfonso Schiavone (maestro lievitista della pasticceria) li trovate anche in un comodissimo shop online ben strutturato ed organizzato. Fossi in voi, non mi lascerei scappare i panettoni creativi: il nuovissimo gusto Sacher ad esempio, ma anche qualcosa di storico come il salato PanCarciofo, dal nome eloquente. Poi, se il portafogli troppo non piange, un bauletto ed un babà in vasocottura. Tutto disponibile sull’e-commerce di De Vivo, per ora.

Pepe Mastro Dolciere

I fratelli Prisco e Giuseppe portano avanti la verdissima realtà avviata insieme al fratello Alfonso, scomparso ad inizio di quest’anno. Lo shop online di Pepe – super organizzato – è attivo ormai da diversi anni, sia durante il periodo pasquale con le colombe sia, ovviamente, per la notevole produzione natalizia. Oltre ad un magistrale, profumato panettone classico, mi sento di consigliarvi personalmente il panettone al limoncello ma anche il panettone agli agrumi, dove le bucce provengono dai frutteti limitrofi e canditi direttamente nei laboratori della pasticceria.

Pasticceria Mamma Grazia

La pasticceria di Nocera Superiore (Salerno) è attrezzata con un piccolo ed efficiente servizio di vendita e spedizioni online. Complice anche la presenza fissa in pasticceria di Pasquale, che a poco più di trent’anni in coppia con il papà Giuseppe sforna buoni panettoni classici, ottimi pandori ed un panettone con albicocche pellecchielle del Vesuvio selezionate personalmente e candite a mano da capogiro: fate un giro su questo shop prima del prevedibile sold out.

Pasticceria Mascolo

Molto schivo il pasticciere Giuseppe Mascolo che, arroccato a Visciano (Napoli), non le manda a dire e da qualche anno sforna panettoni di tutto rispetto, al punto che l’anno scorso sono entrati anche nel nostro panel (che è l’unico del quale dovete fidarvi, ve lo ricordiamo). Oltre al panettone classico – decisamente ben umido, con una struttura invidiabile – un bellissimo, mai banale e decisamente ottimo panettone al caffè espresso, chiamato Espresso Napoletano: una ricetta davvero niente male e, diciamolo, di una semplicità assurda. I prodotti sono acquistabili sullo shop di Pasticceria Mascolo.

Pietro Macellaro Pasticceria Agricola

Da quel di Piaggine Pietro Macellaro, nostra vecchia conoscenza, si è fatto strada praticamente in tutto il mondo. Se ora è in procinto di aprire ben due pasticcerie a New York tra Williamsburg e Manhattan, lavora da anni con le spedizioni online, grazie ad uno shop ben articolato e segnalato. . Ed è così da molto tempo, tra i primi se non proprio il primo, fa conoscere profumi e sapori del Cilento praticamente da una parte all’altra del mondo.

Panificio Ascolese

Anche quelli di Panificio Ascolese lavorano molto attraverso e-commerce: la squadra di Fiorenzo, capo-panificatore e patron del progetto in quel di San Valentino Torio (Salerno), già da qualche anno ha messo su una buona rete di vendite online che non si limita al panettone (consigli: Cuore di Amalfi e PanGiuiotto), ma anche ad una simpatica selezione di biscotteria ed altri coloniali dal sapore molto casereccio.

Pasticceria Pansa

Andrea e Nicola Pansa, i fratelli titolari della pasticceria in quel bellissimo gioiellino costiero che è Amalfi, producono un panettone da classifica e noi lo sappiamo da diversi anni. Sicuramente sarà diverso acquistare questo gioiello di panettone online e non nella bella e storica pasticceria, ma i fratelli si sono re-inventati abilmente. Per le consegne nei comuni limitrofi, c’è il servizio espresso “Pansa a casa tua”; per tutti gli altri (fuori provincia o regione), c’è il comodissimo shop online.

Sal De Riso

Un panettone mediatico come quello di Sal De Riso, dobbiamo ammetterlo: raramente lo si trova in giro, raramente un prodotto è così capace di entrare nella testa delle persone e diventare un punto di riferimento e… e mantenere costante la qualità, come dimostra la nostra classifica dei panettoni tradizionali 2019. Potete acquistare (e molto altro) direttamente dall’e-commerce Sal De Riso.

[Crediti foto: tutte le immagini sono di Dissapore]