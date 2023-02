san-valentino-regali-foodie

Il perfetto San Valentino 2023 per i foodie è pieno di regali simpatici, da usare in cucina, da mangiare e con quella punta trash che non guasta mai.

di Chiara Cajelli 1 Febbraio 2023

Non è da Dissapore dedicare al 14 febbraio solamente pensieri sdolcinati, cuoricini e suggerimenti melliflui: per come la si intende oggi, la giornata può essere fatta anche di molto divertimento e ironia. Abbiamo cercato 10 regali di San Valentino per i foodie più appassionati, ovvero per chi ama tutto ciò che ruota intorno al cibo e alla cultura gastronomica (o forse dovrei scrivere cul-tura gastronomica… ma non voglio spoilerare alcunché). Eccoci dunque – dalla più economica alla più dispendiosa – tra proposte cool (o “cùl“, se preferite) e idee trash sopraffine, tra accessori carini, ricette e anche lecco-rnie che non avreste mai voluto vedere. Sì perché se il detto dulcis in fundo è vero, non vedrete l’ora di scoprire cosa c’è in fondo a questa lista dei regali: vi divertirete molto, promesso.

LEGGI ANCHE Cena di San Valentino: 5 cliché da evitare

Se l’anno scorso avevamo suggerito una serie di dolci a tema, per San Valentino 2023 la lista si completa anche con idee da consultare, da usare per rendere il cibo cucinato più carino… oppure, da mangiare proprio.

Per decorare il cappuccino

Che lo facciate con il Bimby, che lo facciate con metodo classico, che vi piaccia col cacao o con la cannella, che ci intingiate la focaccia o una brioches poco importa: questi stencil per cappuccino a tema San Valentino sono molto carini per fare una sorpresa. Sono facilmente reperibili, su Amazon ne trovate tantissimi, tra cui quelli in foto marca Qpout.

Prezzo: da 4 a 13€ circa

Gianduiotti ripieni

Da qualche decade La Perla cioccolateria di Torino delizia con cioccolati di ogni tipo, e per San Valentino hanno pensato a lingotti di cioccolato al latte ripieni di crema gianduja. Tutti confezionati a mano. Sul loro ecommerce trovate questa e altre proposte per la festa degli innamorari, perfetta anche solo per gli innamorati del cioccolato.

Prezzo: 5,50€

Per una fonduta di cioccolato

Cos’è San Valentino senza una fonduta di cioccolato? Senza gli strumenti giusti otterreste una grumosa ganache, mentre con il kit apposito di Flying Tiger diventa un gioco da ragazzi (innamorati). Ecco, basta che scegliate frutta di stagione, e non fragole, da metterci dentro!

Prezzo: 6€

Il mattarello magico

Se la vostra massima intenzione è preparare per San Valentino dei semplici biscotti di pasta frolla – idea sempreverde e apprezzata e dignitosissima – potreste pensare di usare un mattarello intagliato così che lasci i cuoricini quando stendete l’impasto. Questo in foto è una novità di Flying Tiger e lo trovate anche online sul loro e-commerce.

Prezzo: 8€

Un libro da mangiare

Afrodita di Isabel Allende non è un libro di narrativa, e non e nemmeno un libro di ricette: è più simile a un libro di magia, di pozioni d’amore (ogni tipo di amore) e parole che scaldano il cuore. Consigliatissimo, come tutto ciò che scrive lei. Lo trovate ovunque, da Feltrinelli online e e molte altre case.

Prezzo ebook: 8,99€

Cioccolatini d’autore

Nespresso, leader del caffè in capsule, fa sempre le cose in grande – forse anche un tantino pretenzioselle – e anche per le occasioni importanti e speciali non si tira indietro. Sul loro e-commerce propongono una scatola di cioccolatini firmata da Pierre Hermé (altro leader, ma dei macaron), fondenti e con note floreali e di pepe di Timur.

Prezzo: 9€

Slip peccaminose

Un vecchio classico, che magari qualcuno di voi si è perso negli anni 2000. Eccolo. C’è poco da commentare, per queste slip maschili fatte interamente di caramelline tenute insieme da filo da pesca. Ci sono anche slip da donna e reggipetto, sapevatelo. Io le ho trovate su un sito web il cui nome è uno spettacolo, ma non sono loro esclusiva. Se l’idea vi aggrada ma non volete acquistarle confezionate, provate a cucinarle a casa con questa ricetta. Yes, you can(dy).

Prezzo dal sito linkato: 11,99€

Il cuore cremino di Iginio Massari

Iginio Massari per il dolci di San Valentino (e per la Festa della mamma) punta sempre su quella cosa: il cuore. Quest’anno le non cambia, e sulla vetrina del suo e-commerce compare la torta a cuore disponibile al lampone e alla fragola (ah, le fragole a febbraio, che buone). Si tratta di un cremino, farcito con mandorle e vaniglia, liucccido e moooorbido (cit.).

Prezzo: 19,50€ per il formato da 120 g.

I cannoli rosa

Se siete stufi di cuoricini e idee leziose, direi che puntate sui cannoli è un ottimo compromesso. Soprattutto se si tratta di cannoli di grosse dimensioni, rosa (il guscio è glassato con cioccolato bianco e colorante rosso), ripieni di ricotta di pecora, con un retrogusto involontariamente (o, chissà) fallico. Sono una proposta di Sicilyaddict, acquistabile sul loro ecommerce.

Prezzo: 21,90€ per la confezione da 5 cannoli grandi

Il “cuore” di Ernst Knam che attende sornione

Questa proposta non è stata ideata per San Valentino 2023 bensì per la Pasqua 2022, da un Ernst Knam veramente molto ispirato, o sotto l’effetto di qualche fumo cioccolatoso che vorrei provare anche io a questo punto. Si tratta di un c…uore, che “adagiato su se stesso attende sornione di essere gustato dai palati sopraffini” (queste le parole di descrizione dall’e-commerce). Inserire questa chicca tra i regali di San Valentino è per me cosa irresistibile, perché c’è tanto ma tanto da dire: si adatta perfettamente, infatti, a un concetto se vogliamo un po’ lascivo del 14 febbraio, un po’ birichino. Certo, dobbiamo scordare che si tratta di una proposta pasquale, il cui ricavato era destinato a una fondazione per malattie neurologiche infantili.

Prezzo: 115€