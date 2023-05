Armare a Roma, recensione: Stefano Callegari vince anche con la cucina di mare

di Chiara Fedeli 21 Maggio 2023

Che il concetto di trattoria contemporanea sia ormai ben radicato nel mondo della ristorazione è un fatto, dibattuto oramai da qualunque giornalista gastronomico in vita: la trattoria, infatti, non è più solo un posto dove mangiare piatti della tradizione con poca creatività e, diciamocelo, a volte poca attenzione a ingredienti e preparazioni. Da qualche anno, prima a Milano e poi a Roma e nel resto d’Italia, sono tanti gli imprenditori che hanno deciso di portare avanti scelte tradizionali ma guardando al futuro con modernità, attenzione per le materie prime e creatività.

È questo il caso di locali come Trippa a Milano o Santo Palato a Roma, se vogliamo parlare degli apripista di questo trend che va avanti dal 2019 circa. In questi ultimi anni poi, a Roma, hanno aperto locali come Eufrosino e Romanè, che portano la tradizionale italiana a tutto un altro livello. E questo è anche il caso di Armare, trattoria moderna di mare sorella di Romanè – si trova esattamente dall’altro lato della strada -, aperta nei primi mesi del 2023 da Stefano Callegari (imprenditore, pizzaiolo e inventore del Trapizzino) con Perla Ambrosetti.

Prima di entrare nello specifico riguardo al menu di Armare una precisazione è doverosa: la sua vera peculiarità è quelladi proporre piatti della tradizione romana con ingredienti di mare, e questa linea di menu distingue questo locale da tutte le altre trattorie in città, rendendola unico nel suo genere. I piatti che troverete qui, che possono piacere o meno ovviamente, sono praticamente impossibili da trovare in altri locali: questo, secondo noi, è uno dei migliori pregi di Armare.

Il menu di Armare

Tra piatti come la cacio e pesce o le polpette di bollito (di mare) il menu è studiato ad immagine e somiglianza di Callegari, sia nelle porzioni che nella logica dietro i piatti. La divisione, poi, non è la classica antipasti – primi – secondi, ma si dipana in sollazzi, sughetti, guazzetti e ortaggi: tra i sollazzi svetta il sapore di Armare, una carrellata di antipasti e secondi misti per assaggiare i vari cavalli di battaglia del menu senza dover scegliere.

Notevoli sia le cozze fritte con maionese sia il palombo (un pesce povero poco comune nei menu dei ristoranti) alla cacciatora.

Per quello che riguarda i primi – o sughetti – da provare sicuramente la cacio e pesce, con merluzzo schiumato in aglio e olio, pecorino romano e pepe nero. Le porzioni di pasta sono davvero molto abbondanti (130 gr di pasta lunga e 25 mezzi paccheri) per far si che a fine piatto il cliente sia più che soddisfatto. Questo si può tradurre però, a nostro parere, in uno spreco: non tutti i clienti sono in grado di mangiare queste porzioni di pasta.

Per quello che riguarda i secondi, anzi i guazzetti, anche qui la tradizione romana viene rivisitata in maniera intelligente e golosa: tra il saltimbocca iodato, ossia pesce spada con salvia e prosciutto, e il baccalà in guazzetto alla puttanesca da Armare si possono assaggiare piatti ben cucinati e, come già detto, unici nel loro genere. Altra voce del menu che completa l’offerta di mare è una selezione di caviale fuori dall’ordiario.

In generale, comunque, il menu cambia costantemente per rispondere alle esigenze stagionali e alle disponibilità del mercato. Anche i fuori menu sono da tenere d’occhio sulle pagine social del locale, come è stato, ad esempio, per la minestra di broccoli e arzilla – disponibile solo in inverno.

La carta dei dolci ricalca quella del fratello più anziano Romanè ed è divisa tra dolci da bere e dolci da mangiare: anche qui si segue la tradizione rinnovandola con dolci come ricotta e visciole in barattolo, tiramisù e pannacotta tradizionale. Se amate le novità invece il consiglio è assaggiare la pectina panata, macedonia avvolta in pasta fillo, panata in uovo e oro saiwa, fritta e servita accompagnata da una crema diplomatica. Tra i dolci da bere, poi, un’interessante selezione di passiti e altri vini liquorosi.

I prezzi rispecchiano la zona in cui si trova il ristorante, a pochi passi da San Pietro, la qualità delle materie prime e anche le porzioni: i sollazzi vanno dai 12 agli 8 euro, con l’antipasto misto sapore di Armare a 30 euro, che però è consigliato per due persone; per quanto riguarda i primi il range di prezzi è 15-16 euro, conto giustificato dalle porzioni particolarmente abbondanti; infine, per quello che riguarda i secondi i prezzi vanno dai 16 ai 18 euro. Dolci a 5 euro, in linea con i costi proposti ormai da quasi tutti i locali.

Il locale

Diviso tra interno ed esterno, con pochi coperti addossati alle vetrine, il locale, in stile vintage, permette anche di mangiare in tavoli “sociali” divisi da barriere di suppellettili e bottiglie di vino: un modo per chiacchierare con i vicini di tavolo come si faceva un tempo. Ai muri, poi, si trovano appesi i piatti del buon ricordo, una tradizione quasi dimenticata delle trattorie di una volta. E se vi piacciono sappiate che potete richiedere il vostro prima di andare via. Il servizio è giovane, attento e gentile.