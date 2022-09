Fuori dal passeggio gastronomico ma.a cinque minuti dal centro, Jiaozi è una ravioleria classica con un menu principalmente basato sui ravioli che vengono cotti esclusivamente al vapore, come da tradizione cinese, e qualche piatto extra, come i noodles all’uovo fatti in caa. Ottima da asporto e per consegne a casa, è possibile sfruttare i tavolini della birreria a fianco per una cena veloce.