Bake Off Italia 2022 visto da Dissapore: gli highlights della dodicesima puntata

di Lavinia Martini 21 Novembre 2022

Mancano solo 3 puntate alla fine di Bake Off Italia 2022, decima edizione. Questo significa che al termine di questo dodicesimo episodio sapremo chi sono i finalisti dell’edizione corrente. Per questa puntata adrenalinica, i concorrenti sono felici di accogliere nuovamente sotto il tendone il novello sposino Damiano Carrara. Tutta la puntata è incentrata sulla domenica e sui dolci della domenica: si parte bene, vediamo se si finisce altrettanto.

Domenica è sempre domenica

Si parte con i maritozzi, che per i romani possono essere sì i dolci della domenica, ma tendenzialmente vengono mangiati a colazione (di certo non per il pranzo, questa ci è veramente nuova). Fuori da Roma ci si sconvolge che i locals siano in grado di mangiare delle sleppe grosse come quelle: ci riusciamo ci riusciamo, con buona pace dei nutrizionisti. I concorrenti devono creare impasti e creme diverse per la prova creativa, con una certa attenzione per l’estetica. Leo (e il suo cappello) ci delizia con il solito show dell’amore (con tanto di cioccolato bruciato). C’è un nuovo stacco su Ginevra e la sua autostima, Alessio e la sua ansia, Davide e il suo laconismo: basta dai, sono dodici puntate che vediamo la stessa cosa.

Impasti crudi e creme poche

Alla fine della prova i concorrenti devono mettere i maritozzi preparati nelle scatole, scatole di cartone, precomposte, almeno per questa volta. Nella carrellata che precede il countdown il solito intruglio di creme, plastica e dita zozze. Ginevra ha un crollo emotivo a base di lacrime e consolazioni di Benedetta Parodi (questo programma senza Benedetta Parodi, neanche alla seconda stagione sarebbe arrivato). Risultato? Insomma.

L’incubo dei concorrenti



Per la nuova prova tecnica la ricetta da preparare è il temibile e temutissimo Saint Honoré. “E’ come se tutti e tre i nemici di Bake Off, il pan di Spagna, la pasta choux e la sfoglia, si mettessero insieme” spiega Alessio per giustificare la reazione drammatica de concorrenti. I giudici aggiungeranno dietro le quinte anche crema pasticciera, caramello e chantilly. Tra Ginevra e Chiara (ricordiamo, attuale grembiule blu) scatta qualche scintilla mentre Margherita ha dimenticato il burro per la sua pasta sfoglia. Come si fa? Ah bo.

Quel che resta del Saint Honoré

I minuti che ci hanno condotto al giudizio sono convulsi. Chiara che scaccia via i colleghi che non vedono l’ora di sapere com’era la torta finale (lei ha usufruito del suo bonus per vedere il risultato della prova finita). Alessio piange, poi ritirerà fuori il suo ventaglio, io che mi chiedo: ma questi davvero hanno tutti queste foglie d’oro edibile da buttare? La verità è che per la difficoltà della prova, questi piagnoni dei concorrenti hanno fatto ben oltre quello che ci aspettavamo. La competitiva Chiara risulta la migliore della prova tecnica. Gli altri meditano di accopparla.

Il cabaret dei disastri

Quando Chiara dice che la precedente prova è stata pesante perché tutti le chiedevano informazioni, non migliora di certo la sua situazione. Soprattutto perché chiede a Davide quanto fa 5×3, signori, 5×3. L’ultima prova, quella sorpresa, è incentrata sul cabaret di pastarelle: vari impasti e vari formati per un vassoio di pasticcini della domenica. Ancora una volta Benedetta finisce a fare da assistente ad Alessio, è una tortura vederlo così. La cosa non migliora con Davide che letteralmente gronda di sudore.

Il giudizio finale

Il karma si abbatte su Chiara e sui suoi pasticcini: “so’ brutti forte” commenta Tommaso Foglia. Ma la stessa punizione arriva anche su Davide, per cui Knam dice “per me è inzignificante”. Margherita soffia a tutti il grembiule blu e si avvicina per prima alla semifinale. Seguono Chiara e Leo. L’eliminazione si divide tra Davide, Ginevra e Alessio: sarà quest’ultimo a salutarci con la voce tremante. Daje Ale, è solo un gioco.