Cannavacciuolo, Cracco e Knam: e quindi, tutti gli chef non volevano fare televisione

Chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane, direbbe qualcuno. Sta di fatto che a sentire gli chef televisivi, nessuno di loro aveva intenzione di diventare famoso.

Io me la ricordo ancora, la prima volta che vidi Antonino Cannavacciuolo con una coda di fan lì per farsi un selfie con lui. Sarà stato poco meno di una decina di anni fa. Eravamo a un evento siciliano, e dall’altro lato della sala c’erano Ale e Franz. Da loro la coda non c’era, o c’era molto meno. E ricordo di aver pensato: ma chi glielo doveva dire, ad Antonino Cannavacciuolo, che un giorno sarebbe diventato così famoso? Più famoso di Ale e Franz? Potere della televisione, che ha trasformato lui e altri chef da cuochi nascosti in cucina a star dello schermo sotto i riflettori.

Un passaggio che spesso, in molti casi, ha garantito ai fortunati chef che hanno fatto carriera televisiva una popolarità che mai avrebbero avuto con il loro primo lavoro, e ha aumentato (non di poco, presumiamo) i loro fatturati. Pur riuscendo in alcuni casi a non intaccare la loro bravura gastronomica. In questo, Cannavacciuolo docet, lui che ha avuto la capacità di raggiungere la terza stella Michelin pur mentre vestiva anche i panni da giudice di Masterchef, dimostrando che si possono far bene due cose insieme (e sì, perfino gli uomini riescono a farlo).

Cosa pensano gli chef della tv

Ma la verità è che chi pensava fosse tutto rosa e fiori non aveva capito nulla. Agli chef, in realtà, non piace fare la televisione. O comunque, non piaceva all’inizio. Tanto che hanno dovuto pregarli tutti, per convincerli ad andare in tv.

L’ultimo in ordine di tempo a raccontarlo è Ernst Knam, che poi dalla televisione non se n’è più voluto andare (contiamo dieci diversi programmi tv, stando a Wikipedia) ma che all’inizio proprio non voleva saperne di stare su uno schermo. “Prima di accettare ho detto no undici volte”, ha detto in una recente intervista Knam. Poi ha detto sì per altre dieci, evidentemente: ma si sa, la tv è come il cioccolato, uno ci prende gusto in fretta.

Ma Knam non è mica l’unico ad aver avuto bisogno di un’operazione di convincimento per decidere di fare tv. Anche Carlo Cracco, di recente, ha raccontato al podcast di Gianluca Gazzoli “Passa dal BSMT” come proprio non volesse essere preso a fare Masterchef, tanto da aver “truccato” i provini facendo credere di essere più cattivo di quello che in realtà era. Mossa sbagliata, evidentemente, perché Masterchef cercava proprio un giudice spietato, e così il resto è storia, con buona pace della poca voglia di Carlo Cracco di fare tv (nonostante i cinque altri diversi programmi venuti dopo Masterchef, stando sempre a Wikipedia).

Infine, Antonino Cannavacciuolo. Pure lui, al podcast sui milionari di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti, ha raccontato qualche tempo fa di aver rifiutato con forza la prima chiamata da parte di Masterchef. “Ma vieni almeno a sentire quel che abbiamo da proporti”, dicevano. E lui “no, se non mi interessa una cosa non mi interessa e basta, è inutile che venga a sentire”. Insomma, anche a lui la tv ha dovuto fare il filo, per convincerlo a fare Masterchef e gli altri otto programmi venuti prima e dopo quello.

Eppure, noi pensavamo ingenuamente che tutti, ma proprio tutti, aspettassero di avere i loro quindici minuti di popolarità profetizzati da Andy Warhol. Tutti, tranne gli chef.