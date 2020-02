Esempio di dieta proteica per dimagrire: cos’è e come funziona, con menù per capire le regole, cosa mangiare e che cosa evitare, pro e contro di questo regime… approfondiamo per scoprire se per dimagrire siamo destinati a dover mangiare solo pollo e branzino! Prima di cadere nel fai da te e di partire in quarta col riempire il frigorifero di carne, per favore andate da uno specialista che possa costruire un percorso basato sulle vostre specifiche esigenze, e che non escluda alcun alimento.

Tutte le diete proteiche

Esistono molte tipologie di dieta proteica, ecco le più famose e le più seguite, che hanno in alcuni casi attraversato indenni i decenni nonostante i pareri contrari dei medici nella maggior parte dei casi.

Dieta chetogenica

La dieta chetogenica, chiamata anche Cheto o keto diet, è un regime che a quanto pare proviene dalla formazione militare in quanto spinge l’organismo (un organismo sano e allenato) ad accettare grandi quantitativi di proteine e ad accelerare il metabolismo. Ne parliamo in un articolo dedicato.

Dieta iperproteica

La parola “iperproteica” è sulla bocca di moltissime persone da parecchi anni, ed è un regime alimentare che predilige decisamente le proteine a discapito di carboidrati e grassi. La classica dieta iperproteica è la Dukan.

Dieta Dukan

La dieta Dukan promette di farci dimagrire molto in soli sette giorni, tramite un’alimentazione che attribuisce dei punti ad ogni tipologia di alimento. Il macro alimento preponderante è, ovviamente, quello delle proteine. Qui raccontiamo di cosa si tratta.

Le diete senza proteine

Al contrario, esistono anche diete che tendono ad escludere le proteine per dare spazio ad altro. Sono principalmente due e le vediamo entrambe brevemente.

Dieta aproteica

Si chiama aproteica perché esclude quasi del tutto proteine e sodio. Questa alimentazione è tenuta in considerazione in medicina: spesso, infatti, è adottata per contrastare patologie ai reni o per non sovraccaricarli in caso di cure mediche per altre patologie.

Dieta carb lovers

Si tratta quasi di un movimento spirituale, più che di una dieta: i carb lovers non ammettono l’esclusione di carboidrati dall’alimentazione quotidiana, cosa molto sana e raccomandata dalla maggior parte dei nutrizionisti.

Menù di esempio

Ecco, in una giornata, un esempio di dieta proteica per dimagrire. Avvisiamo come sempre che si tratta di esempi generici da non applicare, o almeno da non applicare senza il supporto di uno specialista.