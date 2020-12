Dopo una primavera all’insegna di pane e pizza fatti in casa, ora affrontiamo gli addobbi natalizi fai da te: in qualche modo, dovremo pur far passare il tempo extra passato in casa, no? Tempo extra con i bambini, da soli, in coppia… insomma se c’è un anno da dedicare a queste attività, è decisamente questo.

Nulla di complicato o laborioso eh, idee carine e d’effetto, semplici e buonissime ove commestibili. Immaginate che atmosfera: calduccio, luce soffusa, una tazza di tè, il panettone stellato del supermercato, e attorno a voi tanti piccoli tesori realizzati a mano. Se l’idea vi piace allora passiamo subito al dunque con i migliori addobbi natalizi fai da te per la tavola e per la casa.

Ghirlande di meringa

Pochi centesimi di albumi, zucchero, il vostro colore in polvere preferito e il gioco è fatto: potete creare tante piccole (o grandi) ghirlande di meringa, giocando con le forme delle punte della sac à poche oppure disegnandola più grezza per un effetto comunque stupendo. Una volta asciugate in forno, poi, vi basterà usare un nastrino per completarle e appendere in casa o all’albero. Ecco le indicazioni per realizzarle.

Mele innevate segna posto

Un’idea talmente semplice che vi farà sorridere, ma anche talmente bella che desidererete di averla scovata prima. Non sono bellissime queste mele rosse “innevate”? Il bello di questa ricettina è che nessuna mela sarà sprecata o rovinata! Ecco come fare.

Foresta di alberi innevati

Non siamo in estate ma dovreste comunque procurarvi dei coni gelato vuoti (o farli in casa con la cialdiera): ve li faremo trasformare in bellissimi abeti innevati da usare come decorazione per torte o soprammobili. In questo link vi diamo tutte le indicazioni per ottenere l’effetto in foto, ma sappiate che potrete giocare anche con il cioccolato bianco o quello ruby!

Porta posate natalizi, ed è subito Art Attack

Forbici dalla punta arrotondata, cartoncini colla e vi faremo subito rivivere i momenti peggiori di Art Attack… scherziamo, questa è un’idea forse un po’ pittoresca e infantile ma – appunto – serve a rendere magico il Natale anche nei momento più spenti e noiosi. Scegliete voi forma, colori e dimensioni, e seguite le nostre indicazioni.

Mini cookies snow globes

Oh mamma quanto adoriamo questa trovata! Geniale. Allora, si tratta di semplicissimi biscotti di frolla, decorati a Natale con la ghiaccia reale, e poi sempre con la ghiaccia attaccati su una base di frolla e chiusi con un vasetto di vetro: una magia, proprio come le snow ball che ci tengono incantati sin da bambini. Se volete farla anche voi, ecco come procedere.

Ghirlanda di erbe aromatiche

La vostra casa, con questa ghirlanda di erbe aromatiche, profumerà come un bosco lappone: timo, rosmarino, bacche rosse e quello che avete per ottenere a costo quasi zero un addobbo natalizio di altissima qualità. Il tocco finale? Usare le scorze di agrumi riciclate!

Angioletti segna posto

Questo potrebbe essere anche un regalo home made, oltre ad un addobbo per casa vostra: questi angioletti possono essere centrotavola, segna posto, soprammobili, presepe o punte per il vostro albero di Natale. Poche mosse, alla portata di tutti.

Biscotti albero di Natale…

Scegliete un impasto che amate – noi vi consigliamo ad esempio questi biscotti al miele con segale – intagliatelo a forma di stelle di diverse dimensioni e cuocetele, copritele di glassa e impilatele dalla più grande alla più piccina: bellissimo, no? Variate con i colori, o con gli impasti: al cacao, pan di zenzero, di frolla classica…

…E da appendere all’albero di Natale

Stesso principio per fare dei bellissimi biscotti da appendere all’albero di Natale. Ricordatevi solo di forarli prima di cuocerli, altrimenti non saprete come appenderli! Ecco, per questo caso, qualche idea su come decorare i biscotti destinati all’albero di Natale.