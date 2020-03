Le uova sono un ingrediente fondamentale di numerose ricette ed è fondamentale averle sempre in casa per poter cucinare ciò che si vuole e quando si vuole. Sono tantissime, però, le preparazioni che prevedono l’uso esclusivo del tuorlo e cosa farne degli albumi? Le possibilità sono tantissimo, basta sapere come utilizzarli in cucina seguendo le ricette più gustose. Noi ne abbiamo selezionate ben 18 tra dolci e salate: omelette, dolcetti al cocco, frittata e non solo. Parola d’ordine: no allo spreco!

Frittata soffice

Chi dice uova dice frittata, no?! Questo piatto è perfetto non solo per recuperare gli albumi d’uovo, ma è l’ideale per sfruttare quelle verdure che rischiano di finire in fondo al cassetto. Unica accortezza è aggiungere un tocco di sapore come le vostre spezie preferite o un’abbondante spolverata di formaggio prima della cottura.

Pancake

I pancake sono la perfetta soluzione, sia dolce che salata, per utilizzare gli albumi avanzati da altre ricette. Una colazione super fit che può essere gustata con qualche frutto rosso o farciti con prosciutto e formaggio spalmabile per chi ama iniziare la mattina con un tocco salato. Piccolo trucco: fateli prima, surgelateli e scaldateli al momento del bisogno.

Meringhe

Albumi e zucchero montati a neve: le meringhe sulla carta sono così facili che vien quasi voglia di provare a farle subito. Ci dispiace deludervi, ma le prime volte le meringhe potrebbero spezzarvi il cuore (con noi l’hanno fatto). Il trucco: aggiungere lo zucchero in 3-4 parti e intervallate da 1 minuto tra l’una e l’altra.

Pavlova

Possiamo definirla la cugina della meringa? Noi diciamo di sì. La pavlova, tipico dolce australiano, è composta da una base di meringa sormontata da una dolcissima cascata di panna e frutta. Fondamentale per questa ricetta, perfetta per recuperare gli albumi, è l’aggiunta di amido di mais e aceto di mele (o di vino) alla meringa ottenendo così un guscio croccante e un cuore soffice e cremoso.

Marshmallow

Albumi montati insieme allo sciroppo di acqua, glucosio e zucchero a cui si aggiunge acqua e gelatina: questa è la ricetta magica dei marshmallow, i dolcetti amatissimi dai più piccoli. Bianchi o colorati sono perfetti per dare fondo a quegli albumi dimenticati.

Uova ripiene

Utilizzare l’albume sodo è possibile e tra le ricette più gustose, e anche un po’ anni ’90, ci sono le uova ripiene. Tonno e maionese, salmone e carciofi e non solo: le possibilità sono tantissime e l’unica cosa da seguire è la fantasia. Attenzione solo a tagliare a metà le uova in modo da non sprecare neanche un po’ di albume.

Dolcetti al cocco

Poca confidenza con la cucina, ma tanta voglia di preparare un dolce? I dolcetti al cocco sono la risposta alle vostre preghiere e sono il modo perfetto per recuperare gli albumi avanzati. Cocco rapè, da non confondere con la farina di cocco, albumi e zucchero: mescolate il tutto, fate delle palline e via in forno per meno di 10 minuti. Uno tira l’altro.

Torta di albumi



Le carote le abbiamo in casa tutti, le mandorle probabilmente anche e gli albumi vanno assolutamente recuperati: tre ingredienti fanno una torta, non lo sapevate? Se amate le torte umide e super golose questa vi conquisterà.

Baci di Alassio

Buone le ricette healty, ma come fare a dire di no al cioccolato? Forse non li conoscete, ma i baci di Alassio sono un piccolo pezzetto di paradiso da addentare. I due gusci di biscotto con nocciole e albumi si uniscono grazie alla crema al cioccolato: da sciogliersi.

Polpettone

Tutti i polpettoni, che siano di carne o di pesce, hanno bisogno di un legante e, se siete alla ricerca di una ricetta leggera potete utilizzare solo gli albumi. Noi siamo fan di quelli ripieni, magari con prosciutto e formaggio. Da provare.

Brutti ma buoni

Sì sono davvero brutti, ma sono altrettanto buonissimi. Questi piccoli biscotti fatti base di meringa e nocciole sono perfetti per recuperare gli albumi avanzati magari da altri dolci. Per un’ottima resa gli albumi dovranno essere montati a neve ben ferma per un’ottima riuscita.

Polpette di tonno

Le uova sono un legante importantissimo in numerose ricette, ma ciò che lega gli impasti è solo l’albume. Per questo se volete una ricetta più leggere delle polpette al tonno potete benissimo sostituire le uova intere ai soli albumi. Stesso risultato, qualche caloria (e senso di colpa in meno).

Ghiaccia reale

Perfetta per decorare torte, muffin e biscotti la ghiaccia reale è fatta di soli albumi, zucchero a velo e un paio di gocce di limone per renderla lucidissima.

Omelette

Che sia per colazione o per pranzo, l’omelette è un valido alleato dei pasti più frugali: veloce da preparare e la possibilità di farcirla con qualsiasi cosa ci sia nel frigorifero la trasformeranno in men che non si dica nel vostro cavallo di battaglia. La versione con soli albumi vi permetterà di fare una versione più healty dell’omelette da mangiare senza troppi sensi di colpa.

Cookies

I cookies, o biscotti con gocce di cioccolato, sono l’ideale per iniziare al meglio la giornata con una colazione carichissima. È possibile utilizzare la stessa ricetta della classica frolla sostituendo i tuorli agli albumi (in minore quantità) e eliminando il burro, ma aggiungendo l’olio (meglio se di girasole).

Sorbetto alla frutta

Acqua, frutta, zucchero e…albume. Non stupitevi, ma dovete sapere che i sorbetti devono la loro dolcissima morbidezza proprio all’albume. Basterà aggiungerne un pochino al composto liquido prima del congelamento e otterrete un dolce al cucchiaio morbidissimo.

Salsa verde

La salsa verde è il perfetto accompagnamento di tantissime preparazioni a base di carne e delle uova stesse, ma se vi sono avanzati degli albumi bolliti potete benissimo tritarli molto fino e aggiungerli alla salsa di a base di prezzemolo, olio e acciughe. I vostri bolliti ringrazieranno.

Budino



Realizzare un budino di soli albumi è possibile ed è possibile renderlo anche super gustoso. Niente colla di pesce o addensante, sarà proprio il bianco dell’uovo a rendere il budino bello sodo. Noi vi consigliamo di mixare 200 ml di albume, 100 ml di latte vegetale, 100 ml d’acqua e del cacao amaro. Per completare il tutto qualche goccia di aroma. Da provare.