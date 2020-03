Tutti pazzi per la cheesecake. A far gola ci pensa la sconfinata collezione di ricette, al punto che vorremmo provarle tutte: in teoria si può, l’importante è saperle conservare correttamente. La cheesecake infatti, che sia cruda oppure cotta, è un dolce ad alto indice di deterioramento, va consumata entro pochi giorni e conservata sempre in frigorifero. Se si desidera prepararla in anticipo per mangiarla una volta ogni tanto, allora bisogna passare al freezer, con le dovute accortezze. E noi siamo qui per spiegarvele.

Voi andate pure tranquilli e preparate cheesecake cotte in forno o senza cottura come se non ci fosse un domani. Poi affidatevi ai nostri consigli sui modi e tempi per conservare la cheesecake.

Frigo o freezer?

Lo abbiamo già detto all’inizio: la cheesecake va conservata in frigorifero. Nel caso della cheesecake senza cottura, esso è indispensabile fin dalla sua preparazione. Serve a compattare la base e a raffreddare il ripieno a base di formaggio per consolidarne la struttura. Anche la cheesecake cotta, una volta terminata la preparazione, va fatta raffreddare a temperatura ambiente e poi mantenuta fredda. In ambedue i casi, la cheesecake si conserva in frigorifero per 3-4 giorni.

Con il freezer potete allungare di molto la vita della vostra cheesecake. Qui sotto spiegheremo più in dettaglio come, a seconda che si abbia a che fare con una cheesecake cotta, senza cottura o a fette. Per adesso l’importante è sapere che la cheesecake può essere conservata in freezer per 1-2 mesi.

Congelare la cheesecake cotta

Supponiamo che la vostra intenzione sia quella di mangiare tra un mese la cheesecake cotta che avete preparato oggi (contenti voi…). La fase 1 del processo di conservazione prevede di:

Raffreddare completamente la cheesecake a temperatura ambiente senza toglierla dallo stampo

senza toglierla dallo stampo Riporla in frigorifero per almeno 4 ore

Congelarla in freezer per almeno 1 ora senza coprirla

Urrà, avete completato la fase 1. Adesso siete pronti a preparare la vostra cheesecake per l’ibernazione completa. Vestitela bene per evitare il fenomeno del freezer burn, ovvero l’ossidazione dovuta al contatto diretto con l’aria gelida del congelatore.

Fase 2:

Rimuovere la cheesecake dallo stampo

Poggiarla su un disco di cartone (delle stesse dimensioni) ricoperto di carta stagnola

Ricoprire tutta la cheesecake (cartone compreso) con uno strato di pellicola e uno di carta stagnola

Annotare la data sulla confezione con un pennarello: la cheesecake mantiene il suo sapore ottimale per circa un mese ma può essere consumata fino a 2 mesi dopo il congelamento

Congelare la cheesecake senza cottura

Di nuovo, supponiamo che siate tanto pazzi da preparare una cheesecake senza cottura con l’intenzione di seppellirla subito nel freezer (ma come fate?). Il procedimento è uguale a quello descritto per la cheesecake cotta, con qualche differenza:

La prima permanenza in frigorifero di solito è più lunga, l’ideale sarebbero 6 ore

La cheesecake senza cottura è più deperibile e si conserva in freezer soltanto fino a 1 mese

Congelare la cheesecake a fette

Finora ci siamo immaginati la conservazione di una cheesecake intera. Come funziona per le fette singole? All’inizio il procedimento è lo stesso: permanenza in frigorifero per 4 ore e in freezer senza copertura per un’ora. Dopodiché dovete:

Estrarre la cheesecake dal freezer e tagliarla a fette: facilitate l’operazione immergendo il coltello in acqua calda

Avvolgere le singole fette con uno strato di carta stagnola

Riporre le singole fette in un sacchetto per freezer chiudendolo bene

chiudendolo bene Annotare la data di congelamento su ogni singola confezione

Scongelare e servire la cheesecake

Finalmente il mese è passato: un mese triste, senza cheesecake. Non abbiate troppa fretta di mangiarla però, perché anche lo scongelamento richiede i suoi tempi.

Estrarre la cheesecake dal freezer e riporla in frigorifero per tutta la notte

Farla riposare a temperatura ambiente per 30 minuti

Nel caso della cheesecake cotta, ravvivarla nel microonde per 45-60 secondi

Finalmente siete pronti a gustare la vostra cheesecake, non prima di averla decorata con tante idee diverse.