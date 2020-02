Cheesecake, che passione! Questo dolce irresistibile dalla base croccante e dal ripieno di formaggio fresco si scioglie letteralmente in bocca. Le varianti sono tante a seconda del formaggio (robiola, ricotta, yogurt), del tipo di biscotti per la base, della guarnizione. E poi naturalmente c’è la cottura: oggi vogliamo parlarvi proprio di questo, ovvero delle cheesecake cotte in forno. Ne abbiamo scelte 10, a partire dalla classica made in New York fino a quelle di frutta, cioccolato e la morbidissima cotton cheesecake giapponese.

Aprite il frigo, accendete il forno e brandite il vostro cucchiaio preferito (lo sappiamo che ne avete uno). Preparatevi ad affondarlo nelle fette di torta più cremose che ci siano con le migliori ricette di cheesecake cotte scelte per voi.

New York Cheesecake

La ricetta originale della cheesecake cotta arriva dalla Grande Mela. Estremamente densa e cremosa, bisogna fare attenzione a non abusarne: con la sua consistenza unica e il sapore dolce al punto giusto rischia di dare dipendenza. Sprezzanti del pericolo? Allora prendete coraggio e cimentatevi nella nostra ricetta.

Cheesecake ai frutti di bosco

La cheesecake cotta ai frutti di bosco è più basic che mai. Attenzione, è un complimento! Biscotti secchi per la base, pochi ingredienti per il ripieno e una manciata di more e lamponi per un contrasto fresco e piacevolmente acidulo.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake alla ricotta

Per una cheesecake cotta “all’italiana” basta usare la ricotta, il latticino preferito per i dolci – in primis un grande classico come la pastiera. Il nostro consiglio è di abbinare la ricotta a gusti contrastanti, come l’acidità del limone e la dolcezza burrosa del cioccolato bianco. Il risultato sarà una sinfonia di sapori suonata direttamente nella vostra bocca.

Cheesecake al cioccolato

Immaginatevelo il vostro cucchiaio, che affonda nella morbidezza lasciva della cheesecake cotta al cioccolato. Questa cheesecake trasuda cacao da tutti gli strati: pronti a tuffarvici dentro?

Ecco qui la ricetta.

Oreo Cheesecake

Un modo originale per preparare la cheesecake è puntare sui biscotti. Provatela con i frollini ripieni: che siano oreo, al cacao con crema al latte, o il loro contrario, ovvero frolla con il cuore di crema al cioccolato, poco importa. Il risultato sarà ugualmente golosissimo, dalla base fino alla decorazione.

Cheesecake alle fragole

Fragole e formaggio da sempre vanno a braccetto. Per questo la cheesecake cotta alle fragole, pur nella sua semplicità, non smette mai di deliziarci.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake al kiwi, avocado e cocco

Voglia di estate e di sapori esotici? La cheesecake non si tira indietro di fronte alle sfide e rilancia con questo gusto pazzesco a base di kiwi, avocado e cocco. Prendete il costume e correte a preparare la nostra ricetta.

Cheesecake al miele e mirtilli

Lo yogurt greco e il miele sono un’accoppiata vincente, anche nella cheesecake. Provateli insieme a robiola e mirtilli in questa delicata (ma squisita) ricetta.

Cheesecake alla zucca

L’effetto marmo di questa cheesecake cotta alla zucca è troppo bello per essere vero. Ma nemmeno un aspetto perfetto ci impedirà di mangiarla tutta, una cucchiaiata dopo l’altra.

Ecco qui la ricetta.

Cotton cheesecake

La cheesecake cotta giapponese si distingue per il suo grado di morbidezza estrema. Per questo viene chiamata cotton cheesecake, una nuvola di formaggio che aspetta solo di essere divorata. Come prepararla? Ci sono almeno 3 segreti: montare il composto a bagnomaria; aggiungere gli albumi montati in tre fasi mescolando dal basso verso l’alto; proseguire la cottura in forno a bagnomaria.