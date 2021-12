di Chiara Cajelli 6 Dicembre 2021

Che le cheesecake senza cottura siano la miglior tipologia di dessert è cosa confermata e ufficiale: piacciono a tutti, sono versatilissime, sono semplici, non esigono accessori o tecnica, possono essere fresche e informali come corpose ed eleganti, in estate come in inverno. Certo, la New York cheesecake è ben altra cosa… ma non ci formalizziamo e godiamoci le migliori ricette senza cottura, secondo noi.

Potete usare una base di mascarpone, di formaggio spalmabile, di avocado… poco importa perché qui sotto ce n’è letteralmente per tutti i gusti ed esigenze.

Cheesecake cioccolato bianco e limone

Molto fresca e scenografica, con la dolcezza del cioccolato bianco che soddisfa la nostra voglia di autunno e inverno. Semplicità e zero cottura, per un dessert da presentare anche su una tavolata elegante e di festa. Ecco la nostra ricetta, da fare e rifare e rifare!

Cheesecake yogurt e cioccolato

Quattro ingredienti per la farcia e due pe la base: insomma, sei in tutto per un dolce talmente irresistibile e peccaminoso che siamo sicuri diventerà il vostro preferito in assoluto… ed è meno “pesante” di quanto pensiate! Ecco la ricetta, se cercate invece qualcosa al cioccolato ma di più corposo, scendete alla prossima proposta.

Cheesecake al cioccolato

Basta guardare questa cheesecake per iniziare a fantasticare a occhi aperti e notare l’acquolina: base croccante, farcitura leggera e fresca, copertura corposa al cioccolato. Al taglio è meravigliosa e basta un rametto di ribes rossi sopra il ciuffo di panna per renderla estremamente elegante e d’occasione.

Ecco la ricetta.

Cheesecake al pistacchio

Chi ama il pistacchio, alzi la mano. E scommetto che le mani alzate sono tante. Mascarpone e pasta di pistacchio sono i principali ingredienti, su base di biscotti classica da cheesecake: è perfetta perché conferisce quella punta di salato che esalta tutti i sapori.

La ricetta? Eccola.

Cheesecake alla Nutella

Semplicemente irresistibile. La base è fatta con biscotti con gocce di cioccolato e la farcitura è composta da una buona dose di Nutella e formaggio spalmabile. Insomma… non proprio light ma vi sentirete comunque su una nuvola ad ogni assaggio!

Eccovi la ricetta.

Cheesecake al caffè

Il caffè ha sempre una sua eleganza, per il sapore caldo e avvolgente, e la perfezione del momento a fine pasto. La cheesecake al caffè è semplice e molto interessante, delicata: caffè da moka, base di biscotti al cioccolato, chicchi di caffè a guarnire e un topping (facoltativo) di caramello.

Qui la ricetta.

Cheesecake all’amarena

Questa cheesecake è una meraviglia da presentare in tavola, un trionfo perfetto in ogni occasione e in ogni stagione. La base classica di biscotti e burro è arricchita da amaretti, mentre il connubio di panna, amarene sciroppate e cioccolato fondente è tanto sublime da non crederci.

Trovate qui la ricetta.

Cheesecake yogurt e gelatina ai lamponi

Immaginate la classica base di cheesecake, ai biscotti, bella spessa e croccantina. Immaginate poi un bello strato alto in cui lo yogurt greco compatto è il protagonista. Il tocco finale per la perfezione è aggiungere anche un frutto, ma non in purezza bensì in gelatina: acqua, succo, polpa, agar agar e via in frigorifero: uno spettacolo.

Cheesecake con composta di mirtilli

Una semplice cheesecake senza cottura può cambiare faccia se la impreziosite con abbondante composta di mirtilli (o di un altro frutto). Fate saltare metà della dose di mirtilli in padella, con zucchero e miele. Appena la frutta perde consistenza, aggiungete l’altra metà: in questo modo otterrete una composta perfetta, con frutta in purea e intera.

Cheesecake al caramello salato

Fate una cheesecake senza cottura usando o ricotta o formaggio spalmabile, ma aggiungendo anche una salsa di caramello salato. Ne basta poca per ottenere immediatamente un sapore caldo e avvolgente, perfetto in ogni occasione.

Cheesecake con frutta fresca

Le fragole sembrano essere fatte apposta per essere protagoniste dei dolci come le cheesecake. Fate una cheesecake a base di philadelphia e fragole fresche frullate, per avere un gusto leggero e non troppo dolce, oltre che un colore delicato e raffinato. In superficie, cimentatevi in una geometria come quella che vedete in foto.

Cheesecake al limone e bacche di goji

Conosci le bacche di goji? Le conosci anche in versione fresca? Sono strepitose e potete trovarle dal fruttivendolo oppure nei supermercati più forniti. Si abbinano perfettamente al limone, che può essere protagonista della cheesecake sia grattugiato che spremuto.

Che ne dite di questa lista di stupende e imperdibili bontà? Io sceglierei decisamente quella al cioccolato, non a caso è al primo posto, ma non mi tirerei indietro nemmeno con le altre.