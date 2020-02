Le 8 ricette di chiacchiere da provare, per far assaggiare il Carnevale proprio a tutti: dagli amanti del cioccolato e del cacao, a chi deve evitare il glutine, a chi ama le spezie e i sapori agrumati, a chi ama creare, e infine anche a chi non ama i fritti. Tante idee semplici e d’effetto, per cambiare un po’ e divertirsi in questa festa all’insegna della pazzia.

Millefoglie di chiacchiere

Se siete dei pasticceri nati, allora vi piace sicuramente sperimentare e osare un po’. Cosa abbiamo in mente? Usare le chiacchiere per fare una bella e originale millefogli: vi serviranno solo crema chantilly e un frutto che amate. Farete un dolce incantevole e a tema carnevalesco.

Chiacchiere ripiene di Nutella

Ci siamo spinti oltre ai limiti umani di ghiottoneria e abbiamo deciso di farcire le chiacchiere con la Nutella. Ecco la nostra ricetta, per i più golosi.

Chiacchiere al forno

Le chiacchiere al forno sono un’alternativa per coloro che non amano i fritti o devono evitarli, senza però rinunciare a una delle gioire della vita. Una chiacchiera al forno è altrettanto buona, solo leggermente meno croccante.

Ecco come le facciamo noi.

Chiacchiere al cacao

Aggiungendo pochi grammi di cacao amaro in polvere all’impasto delle chiacchiere classiche, otterrete un’alternativa interessante e deliziosa, sia che le friggiate, sia che le facciate al forno.

Chiacchiere con cioccolato

Come le abbiam riempire di Nutella, potete anche farcirle di cioccolato: vi basterà prendere un cubetto di cioccolato, adagiarlo tra due sfoglie, chiudere bene e poi friggere… otterrete un cuore cioccolatoso. L’alternativa? Fare chiacchiere classiche e decorarla con cioccolato fuso.

Chiacchiere agli agrumi

Grattugiate la scorza di un limone, un’arancia e un lime, incorporate all’impasto e otterrete delle chiacchiere fresche, profumatissime e diverse dal solito. In alternativa, lasciatele classiche e aromatizzate con la scorza degli agrumi solo lo zucchero a velo con cui le completerete.

Chiacchiere senza glutine

Chi dice che l’intolleranza al glutine debba escludere bontà come le chiacchiere? Giammai. Usate farina di riso e fecola per ottenere un impasto friabilissimo e leggero, che le facciate fritte o al forno.

Chiacchiere speziate

Se volete proporre nel modo più semplice possibile delle chiacchiere diverse dal solito, ma ormai è troppo tardi per fare un nuovo impasto, vi basterà aromatizzare lo zucchero a velo con cannella e noce moscata in polvere! Il sapore speziato sarà delicato ma presente, e cambierà l’assaggio!

Se volete cimentarvi nella ricetta classica della chiacchiere, potrà esservi utile questo articolo sugli errori da evitare per farle alla perfezione. Già che ci siamo, vi lanciamo il guanto di sfida: perché non provate a fare le chiacchiere di Iginio Massari?