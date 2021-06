Nella stragrande maggioranza delle preparazioni culinarie che prevedono peperoncino fresco, si suggerisce di eliminare i semi interni: d’altronde sono l’elemento più piccante e “fastidioso”, da scartare se non si vuole salire eccessivamente la scala di Scoville . Conservare i semi di peperoncino, però, ci permetterebbe di mantenere a lungo quello che, da scarto, può diventare ingrediente prezioso.

Non solo soluzioni riciclo, insomma, ma come idee per arricchire la vostra cucina e mantenere molto a lungo nel tempo quello che potrebbe trasformarsi in un asso nella manica. Potere della capsaicina.

Essiccateli

Dopo averli puliti dal germoglio e asciugati per bene nella carta assorbente, dovrebbero iniziare a diventare da bianchi a dorati: ecco, questo è il momento per riporli in un vasetto per conservarli anche molto a lungo. Possono essere decorativi, perfetti per un primo piatto bollente in tutti i sensi, o per arricchire un cocktail.

Riduceteli in polvere

Una volta essiccati, i semi di peperoncino possono essere frullati tramite un macina caffè e spezie: la polvere è perfetta per un’infinità di cose: essere mixata al sale destinato ai bicchieri di margarita, decorare la superficie di un lievitato salato, far parte di una marinatura o di una panatura, aromatizzare cioccolatini o cioccolata calda.

Usateli per aromatizzare l’olio

Come usare un olio aromatizzato piccante? Sulla pizza e sulla pasta, sulle bruschette, su carne e pesce, in un’insalata, come regalo. Ecco che i semi del peperoncino, scartati nella vostra ultima ricetta, diventano indispensabili per una nuova preparazione. Potrete usare quest’olio piccante per conservare l’aglio, anche!

Piantateli, per ottenere nuovi peperoncini

Una nuova e piccantissima avventura aspetta i semi di peperoncino che non userete oggi: potete piantarli nuovamente e veder nascere dei peperoncini freschi tutti vostri. Molti consigliano di essiccare tutto il peperoncino e di piantare poi i semini interni dello stesso, altri consigliano di piantarli quando sono ancora freschi… insomma, non è proprio nostra materia ma val la pena che approfondiate con un esperto di fiducia.

Frullateli in una salsa

Se avete una salsa che risulta banale, o che volete trasformare – e non avete né peperoncino fresco né in polvere, potete frullarla aggiungendo un paio di semini che saggiamente avete conservato l’ultima volta che avete usato il peperoncino fresco. Un esempio? L’hummus!