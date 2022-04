di Chiara Cajelli 26 Aprile 2022

Meno scarti riusciremo a produrre in cucina e più il mondo sarà felice e tirerà un sospiro di sollievo: possiamo evitare molti sprechi, dalle bucce di frutta e verdura a semi, da avanzi di carne e pesce alle croste di formaggio. E il pane? Oggi vediamo come riciclare il pane, con le migliori ricette che abbiamo accuratamente selezionato. E non si tratta di idee banali eh: abbiamo 5 ricette che vi aiuteranno a organizzare un menu completo dall’antipasto al dolce.

La panzanella per l’aperitivo

Anche se si tratta di una pietanza povera e semplice, tradizione (toscana) esige regole rigidissime per la panzanella perfetta. Oggi chiuderemo un occhio per una buona causa: riciclare il pane, quindi la panzanella sarà fatta con il pane che ciascuno di noi ha a disposizione in casa. Seguite la ricetta classica, sostituendo il pane sciocco (non salato) e cercando di bilanciare i condimenti. Per l’happy hour è perfetta, insieme a prosecco o birra chiara.

Un antipasto di verdure e pane grigliato

Anche se il nostro pane è raffermo poco male: inumidite la superficie e grigliatelo per fare questa ricetta succulenta, colorata e perfetta come antipasto. Inoltre, approfittatene per riciclare anche altri ingredienti – qualche buccia di patata da friggere, ad esempio.

Gnocchi di pane: primo piatto irresistibile

Questi gnocchi di pane – nati proprio come idea riciclo con il pane raffermo – faranno innamorare tutta la famiglia: semplicissimi da fare, soddisfacenti, appaganti, da riempire di formaggi filanti… insomma è una ricetta perfetta per grandi e piccini. Ideale se si hanno amici a cena, e potete anche congelarli.

Un elegante pesce in crosta di pane

Noi abbiamo scelto la rana pescatrice ma nessuno vieta di optare per un’orata, del branzino o altro: usate le croste di pane raffermo tritate finemente al posto del pancarrè, aggiungete gli aromi previsti nella ricetta e poi via tutto in cottura… in pochi minuti avrete un secondo piatto molto elegante, profumato e originale.

Torta… di pane (e pure senza uova!)

Il pane raffermo può essere usato anche come dessert, e che dessert gente! Abbiamo la ricetta perfetta per voi, con tanto cacao, cioccolato, latte e burro. Ingredienti classici di un tempo insomma, che potete arricchire con nocciole tostate oppure mele o pere a cubetti.