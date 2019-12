Menù di capodanno last minute, 5 ricette da portare in tavola

Il 31 dicembre è alle porte, avete una cena da organizzare, ospiti affamati e pronti a fare le cavallette, e non avete tempo né – soprattutto – idee su cosa cucinare di bello e di buono e di facile e veloce. Giusto? Ecco allora un menù di Capodanno al volo, con 5 ricette last minute!

1. Pasta sfoglia: la parola d’ordine per gli antipasti!

Procuratevi qualche foglio di pasta sfoglia (al banco frigo, da preferire a quella surgelata così non dovrete nemmeno perdere tempo a lasciarla rinvenire) e sbizzarritevi. In questo articolo vi suggerisco qualche idea, ma sappiate che basterà anche solo cospargerla con formaggio grattugiato, pepe, arrotolare, tagliare a fette e cuocere delle deliziose girelle salate.

2. Risotto gorgonzola, pere e noci

Fare un risotto perfetto è un’arte, ma scegliere i condimenti giusti a volte è un aiuto a coprire eventuali “difetti” dovuti alla fretta. Sbollentate le pere a cubetti, scolate e frullatene una parte. Soffritto, fate tostare il riso, sfumate con un vino bianco, iniziate a cuocere con il brodo. A metà cottura aggiungete le pere frullate. A fine cottura, mantecate con le pere restanti, il gorgonzola e servite con le noci tostate e sbriciolate.

3. Capesante gratinate

Una volta acquistate delle ottime capesante (ovviamente nel guscio), il piatto è già praticamente fatto. Vi basterà frullare la mollica di pane pugliese (o pane sciocco toscano) insieme a: aglio, prezzemolo, olio e scorza di limone. Coprite il mollusco con il composto ottenuto e infornate all’ultimo minuto a 190°C per 15 minuti. Et voilà! Una variante? La nostra ricetta!

4. Filetto al pepe verde

Sembra una ricetta lunga e difficile, ma non lo è: in mezzora sarà servita. Legate il filetto per mantenerlo in forma e a “medaglione”, infarinatelo leggermente e scottatelo a fuoco vivace in un fondo di burro chiarificato, per 1-2 minuti da ogni lato. Scottate anche i bordi, alzando la fiamma e senza infilzarli ma usando una pinza. Sfumate con del brandy e aggiungete i grani di pepe verde. Aggiungete un po’ di senape liscia, del brodo, della panna e proseguite la cottura della carne per 2 minuti nappando la superficie con la salsa. Mettete da parte i filetti e allungate la salsa con un altro po’ di panna e brodo: lasciatela addensare, sale e pepe e servite.

5. Pandoromisù

Il pandoromisù è un dolce simpatico, pratico e scenografico che non vi toglierà molto tempo. Noi abbiamo fatto la classica crema per il mascarpone con uova, ma potete fare una versione anche senza uova e comporre questo speciale tiramisù ma usando l’intero pandoro in verticale.