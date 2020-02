parmigiana-tutte-le-varianti

Se adorate la parmigiana, qui abbiamo tutte le varianti da assaggiare: dalla parmigiana di zucchine, a quella di zucca, a quella… in panino! Ebbene sì: qui sotto trovate moltissime proposte alternative alla classica, per cambiare un po’ e conquistare parenti e amici con bontà e fantasia.

Parmigiana di melanzane classica

Melanzane fritte, stratificate con la bontà del cielo, filanti, opulente. Cos’altro dire sulle melanzane alla parmigiana? Talmente buone che ottengono successo in ogni occasione, da quelle informali ai contesti anche eleganti.

Qui la ricetta.

Parmigiana di melanzane grigliate

Una versione che ormai ha altrettanto successo della classica è la parmigiana di melanzane al forno anziché fritte. Considerata una versione “light”, è anche più veloce e – soprattutto – adatta a chi non se la cava benissimo con le fritture.

Parmigiana bianca di melanzane

La parmigiana bianca di melanzane è invitantissima e diversa dal solito: vede protagoniste melanzane striate, mozzarella e prosciutto cotto. Provatele e vi accorgerete quanto saranno ben accolte da tutta la famiglia.

La ricetta? Eccola!

Parmigiana di zucchine

Mantenendo la ricetta classica, ma sostituendo le melanzane con le zucchine si ottiene un’alternativa appetitosa e perfetta per chi o non apprezza le melanzane o non può mangiarle. Una versione da provare in primavera, con le prime zucchine!

Parmigiana di carciofi

Basterebbero i carciofi fritti a scatenare l’acquolina… pensateli fritti, filanti perché avvolti nella mozzarella, e annegati in una dolce passata di pomodoro: irresistibile, questa parmigiana di carciofi!

Ecco la ricetta!

Parmigiana di patate

Lo stile alla parmigiana sembra ideato apposta anche per le patate, che si prestano magnificamente allo scopo. In questo caso, le patate sono alternate a strati di besciamella, prosciutto cotto, provola.

Parmigiana bianca di zucchine

Besciamella e provola anche nella parmigiana bianca di zucchine, una pietanza ricca e delicata, filante e da poter gustare anche a temperatura ambiente.

Parmigiana di verdure miste

Chi dice che la parmigiana debba avere un solo protagonista? Se avete il frigorifero pieno di verdure, allora usatele tutte! Cavolfiore, verza, broccoli, barbabietole… tutte affettate, cotte in forno e stratificate con mozzarella e pomodoro.

Parmigiana di melanzane in padella

Non serve il forno per questa “one pan parmigiana”, ovvero una parmigiana di melanzane (fritte o al forno) stratificata e cotta direttamente in padella. Basteranno 25 minuti a fuoco medio, con coperchio ben adeso.

Qui la ricetta!

Parmigiana di zucca

Zucca tagliata a fette sottili e fritta in purezza, strati composti da passata di pomodoro, poca besciamella, mozzarella oppure fettine di provola o scamorza: la parmigiana di zucca è da assaggiare senza alcuna esitazione!

Panino con parmigiana

Scommetto di spiazzarvi con questa proposta. Avete la parmigiana di melanzane, avete del pane… perché non sposarli e addentare un irresistibile panino con parmigiana? Il pane si inumidirà e l’assaggio sarà ancora più buono.