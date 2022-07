Tutti gli ortaggi con cui fare il gazpacho

di Chiara Cajelli 14 Luglio 2022

Se scrivo Gazpacho voi pensate immediatamente alla zuppa fredda dal color rosso acceso che si serve in diverse zone della Spagna, ma originario dell’Andalusia ovvero il sud della penisola iberica. Se scrivo Gazpacho vi viene subito in mente il pomodoro, protagonista indiscusso, e una freschezza che ricorda la pappa al pomodoro italica con base di cipolla e odori usata a caldo. Posto dunque che l’originale è uno solo, oggi giochiamo a scoprire tutti gli ortaggi con cui farlo: verdure ma anche frutta, per una versione agrodolce da servire in estate e abbinamenti che si sposano con i classici aromi immancabili e determinanti per la pietanza ( ovvero pane, cipolle, olio, aceto)… non vogliamo certo chiamare gazpacho qualsiasi cosa frullata a freddo!

La preparazione del gazpacho originale è tutt’altro che da dare per scontata, esattamente come quella di tutte le ricette apparentemente povere, che proprio per questo motivo sono complicate da bilanciare (leggete l’approfondimento sugli errori da evitare): qualità degli ingredienti coinvolti, e freschezza, sono i requisiti sine qua non, l’unica vera regola da rispettare tassativamente per questa ricetta. Scegliete una varietà autoctona (di verdure, di frutta, di pane), coltivata (prodotta) possibilmente vicino a voi e senza particolari trattamenti o aggiunte: sarete già a metà dell’opera!

Pomodori ramati

I pomodori ramati maturi al punto giusto, non trattati, raccolti da poco e succosi sono l’ortaggio ideale per un gazpacho classico. Vanno frullati a crudo insieme agli altri ingredienti, quindi capite bene l’importanza del pomodoro che scegliete. Con una base di ottimi pomodori ramati, il gazpacho avrà successo e lo rifarete per tutta l’estate.

Peperoni verdi

Anche i peperoni verdi sono fondamentali nel gazpacho classico, perché bilanciano i pomodori sia per sapore sia per colore: la loro aromaticità pungente farà la differenza, ed è facilmente immaginabile un gazpacho fatto solo con peperoni verdi, insieme a pane, olio e cipolle.

Peperoni rossi

Quanto scritto per i peperoni verdi può valere anche per i peperoni rossi, più dolci anche se ugualmente sapidi, da bilanciare bene se vogliamo un’armonia di sapori. Da solisti, possono comunque fare magie con gli altri elementi caratteristici del gazpacho.

Zucchine

Nel gazpacho, l’unico elemento verde è dato dal peperone, ma poco importa: le zucchine mature e di stagione sono strepitose a crudo, dolci, e nessuno vieta di usarle per un buon gazpacho dal sapore più delicato. Usate scalogno al posto della cipolla rossa, e basilico o menta per aromatizzare: ecco la ricetta.

Anguria

Anche se non è una novità, mai come quest’anno il web sembra apprezzare l’anguria in versione salata: con aceto, formaggio, spezie come peperoncino, soia… viene quindi spontaneo ipotizzare un gazpacho di anguria, con cipolle rosse, pane, cetriolo e tutto quel che serve per definirlo tale. Una variante davvero interessante.

Fragole

Una pubblicità molto famosa dell’aceto balsamico aveva scelto le fragole come protagonista per un abbinamento inusuale tutto da scoprire. Colleghiamo le fragole alla dolcezza, ai dessert, a pasticcini sontuosi, ma – cari miei – le fragole sono il perfetto esempio di dolcezza incline al salato (la stessa dei pomodori). Provate un gazpacho con fragole, pomodori, peperoni e poi tutto il necessario come cipolle e pane.

Melone

Come l’anguria e le fragole, anche il melone è amato in abbinamento con il salato e i sapori forti (prosciutto e melone? Sì, ma esistono mille altri abbinamenti), e nel gazpacho sarebbe fenomenale. Scegliete di frullarlo insieme a peperone giallo, cipolla bianca e cetriolo, con pepe e magari delle mandorle tostate salate a servire.

Pomodori gialli

Da secoli ormai colleghiamo i pomodori al color rosso acceso, ma questo frutto nasce giallo come il sole! Perché quindi non usare un datterini chiaro e brillante, per variare sul tema? E, al posto dei peperoni rossi, usare quelli gialli così da mantenere vivida la sfumatura dorata di questa versione di gazpacho.

Pesche

Rimaniamo sul giallo, ma delle pesche: il frutto dell’estate, che sta bene anche con formaggi e ortaggi di vario tipo. Sì, anche con pomodori, pane e cipolle!