Sappiamo che, se vogliamo proporvi i migliori antipasti con melone, non possiamo certo liquidarvi con delle banalità: meritate ben più del semplice – seppur buonissimo – prosciutto e melone. Abbiamo quindi selezionato per voi una lista di idee a volte semplici e a volte elaborate, accostamenti inusuali che osano sfidare la mentalità comune e stuzzicare la vostra fantasia culinaria.

Il melone può essere giallo, verde, cantalupo, bianco… ma ad accomunare tutte le varietà c’è alla base un sapore unico, con una dolcezza – più o meno pronunciata – che ben si sposa con una vastissima quantità di alimenti. Un po’ come l’anguria, ottima in purezza ma anche inserita nelle pietanze. Largo, quindi, a spezie, erbe aromatiche, sale e pepe, verdure: l’estate deve essere bella sapida!

Tuffatevi in questi antipasti con melone, idee e ricette per il vostro finger food estivo, freschi aperitivi alternativi, stuzzicanti piatti crudi e cotti con la Cucurbitacea protagonista.

“Caprese” con fiordilatte, melone e pesto di basilico

La caprese è sacrosanta ed è perfetta in tutta la sua semplicità: mozzarella, basilico, olio evo, pomodori. Stop. Eppure è facile chiudere un occhio sulle rivisitazioni, perché è una ricetta che si presta ad un’infinita lista di ingredienti. Il melone è uno di questi: a fette o cubetti, accanto a fiordilatte e pochi pomodori gialli e condita con un pesto veloce di basilico. Che ne dite? Altrimenti, aggiungete il melone in questa nostra caprese molto speciale.

Spiedini di melone, lime e mazzancolle

Mazzancolle marinate in abbondante lime e peperoncino, messe su spiedo alternandole a melone e fatti ben rosolare su piastra o griglia: immaginate che esplosione di sapori? Lo è, e con la massima semplicità da mettere in pratica anche all’ultimo minuto se vi gira l’umore o se ci sono ospiti per l’aperitivo.

Ostriche con salsa di melone

Qui non si scherza affatto. Vi abbiamo già parlato un po’ delle ostriche e delle migliori scelte per gustarle al meglio, e oggi torniamo alla ribalta proponendovele con una salsina a base di polpa di melone, sale e aglio. Provare per credere: accompagnatela ad un vino bianco fresco o vodka.

Tartare di melone, zenzero e zucchine

Le tartare sono sempre a base di carne o pesce freschissimi e crudi, accompagnate a salsine o condimenti che ne bilancino il sapore deciso. Oggi ve ne proponiamo una di melone, da miscelare se volete con del tonno, e servita con una salsina a base di zenzero fresco frullato con menta, aglio e peperoncino. Farete un figurone.

Melone e prosciutto? Sì, ma così:

Abbiamo promesso niente banalità, e manterremo la promessa: niente grissini con prosciutto crudo qualunque e fette di melone a parte ma una ricetta ricercata ed equilibrata; con ingredienti di ottima qualità e dal sapore particolare.

Eccovi la nostra ricetta.

Polpo, cozze e melone

Che ne facciate spiedini, o che li serviate in monoporzioni, polpo e cozze sono sempre ottimi perché contribuiscono sia con dolcezza sia con salinità. proprio per questo motivo, stanno molto bene con il melone: unitelo tritato, oppure frullato. In questo caso, è ottimo il melone bianco.

Millefoglie

Una millefoglie di tonno, avocado e mela può trasformasi in un antipasto ancora più estivo, sostituendo la mela con il melone tagliato a fette sottilissime. Un’idea carina, semplice ma efficace se volete conquistare qualcuno o coccolare voi stessi.

Insalata di melone, feta e uva (quando c’è)

La feta è un formaggio greco molto compatto e sapido, che può essere accostato al quartirolo qui in Italia: con anguria e melone è favoloso, così come con l’uva e i fichi. Ecco quindi un’idea di insalata estiva da presentare anche come antipasto e amuse bouche: frutta, feta, menta, citronette, pepe, gherigli di noce.

Cous cous in bicchiere con melone e pollo o pesce

Siamo di parte, perché non possiamo nascondere il nostro amore per il cous cous, ovvero la soluzione perfetta in ogni occasione, ogni stagione, ogni portata (sì, persino per il dessert). Ebbene, sta molto bene anche condito con melone a cubetti, gamberi o pollo, spada o tacchino.

Gazpacho di melone

Il gazpacho è una pietanza tradizionale da gustare fredda, a base di pomodori, peperoni, pane e altri ortaggi. Ecco al ricetta di quello classico andaluso, ma qui vi suggeriamo di provare una versione rendendo protagonista il melone: ci sta bene anche in questo caso un po’ di pomodoro (anche giallo) e del pane raffermo, da servire accanto a carne e pesce.

Giusto perché qui stiamo parlando di melone, altrimenti ce ne sarebbe da dire sul gazpacho alternativo.