Uova ripiene: 6 ricette imperdibili

di Chiara Cajelli 7 Aprile 2022

Le uova ripiene sono quella tipica ricetta sottovalutata ma che bene o male salva sempre banchetti e cene e feste. Siamo loro grandi fan, dunque, anche se crediamo meritino la giusta attenzione per rendere loro giustizia: qui sotto, per Pasqua, abbiamo selezionato 6 ricette che siamo sicuri possano ispirarvi tantissimo.

Citeremo uno chef stellato, sfrutteremo ingredienti di stagione, vi sveleremo come imbandire un colorato mix, vi daremo la versione migliore delle uova ripiene classiche che troverete, e concluderemo con un consiglio inaspettato e al sapor di cioccolato!

Uova farcite con salmone e carciofi

I carciofi sono protagonisti di primavera e uno dei tanti modi per cucinarli è+ renderli crema e farcirci le uova sode. Un connubio delicatissimo, tirato su con del salmone affumicato che rende il boccole sapido, ancora più burroso e colorato. Ecco la nostra ricetta.

Le classiche al tonno

Non solo difenderemo sempre l’eterna epicità delle uova farcite al tonno, che fanno sempre e da sempre capolino in tutte le tavolate pasquali o grigliate, ma vi suggeriremo anche la ricetta perfetta in assoluto.

Uova ripiene su nido di carote

Anche l’uovo farcito più classico diventa stupendo e originale se servito su un nido fatto di “spaghetti” di carota. Non è meraviglioso? Diventa non solo un antipasto ma anche un secondo piatto, volendo. Eccovi la ricetta.

Uova farcite alla carbonara

No eh? Ebbene, questa ricetta è a dir poco stellata, un’idea dello chef Massimiliano Alajmo. Si chiamano uova alla carbonara Joselito e ve le raccontiamo in questo pezzo dedicato. Chissà che possano ispirarvi per fare delle uova ripiene diverse dal solito!

Cabaret di uova farcite

Perché presentare un solo tipo di uova farcite, quando è possibile fare un vero e proprio cabaret di sapori e colori? Esatto, come un bel vassoio di pasticcini e poi ognuno sceglie quello che lo attrae di più. In questa ricetta abbiamo raccolto diverse idee: germogli, ravanelli, curry, yogurt, maionese, tartufo, gorgonzola…

Uova (di cioccolato) ripiene

Ok ok questa non è proprio una ricetta… ma vi vediamo li con ste uova di cioccolato a cercare di farci stare dentro un tiramisù a nove piani. Quindi, ecco tutti i consigli necessari per evitare un epic fail!