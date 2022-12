La premiazione della classifica dei panettoni di Dissapore vi aspetta, al Magico Paese di Natale

di Chiara Cavalleris 1 Dicembre 2022

Ore 16 del 3 dicembre, Sala Consiliare del Castello di Govone (CN), tra i fasti del Magico Paese di Natale: segnatevi ora, data e indirizzo, perché la premiazione della Classifica del Panettone artigianale, nonché quella del pandoro, è aperta a voi lettori curiosi di scoprire chi vince ancor prima di scrollare i lunghissimi articoli che ci spettano.

In un contesto quantomai natalizio, tra elfi e vin brulé, io e Stefania Pompele, affiancate dalla conduzione di Danilo Poggio, spoilereremo ai presenti le classifiche, dall’ultima alla prima posizione.

Qualche anticipazione

Il livello dei pandori si è nettamente alzato, in questi anni. A pensare che solo due anni fa stilavamo la prima classifica dedicata al grande lievitato a stella, in anticipo su quello che si sarebbe rivelato un trend in ascesa, il tempo pare dilatato. E il panel dei redattori di Dissapore, quesat’anno, si è trovato di fronte a una sfida più bella da affrontare, tra conferme e evidenti migliorie. Sul panettone vi promettiamo nuovi nomi e sorprese assolute, delle quali noi stessi abbiamo preso atto nel confrontare codici e artigiani. I nostri migliori complimenti a chi riuscirà a mantenere la stessa posizione dello scorso anno; siamo stati, come sempre severissimi.

Neuroscienze: gli studi sul panettone fatti durante il panel

Nell’ambito dell’annuncio dei vincitori della classifica dei Panettoni di Dissapore, Thimus presenterà i risultati del test neurofisiologico sulla top 5, effettuato nel weekend del 26-27 Novembre. La collaborazione con questa azienda – leader globale della ricerca sulle emozioni e reazioni implicite nelle esperienze gastronomiche – ha permesso di testare i 5 migliori panettoni italiani con un piccolo gruppo di consumatori. I risultati ci parleranno di emozioni, familiarità e stereotipi sensoriali e culturali che da sempre giocano un ruolo nella percezione del panettone.