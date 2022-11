Thimus feat Dissapore: volete provare le neuroscienze assaggiando i migliori panettoni d’Italia?

di Chiara Cavalleris 24 Novembre 2022

Tra le novità della classifica del panettone 2022 in corso d’opera, la collaborazione tra Dissapore e Thiums, unica azienda in Italia ad occuparsi di neuroscienza culturale applicata all’analisi dei processi decisionali che guidano le scelte di consumo. Ciò significa, e gli scienziati ci perdonino la semplificazione, che per la prima volta vedrete cosa succede nella nostra mente quando assaggiamo il panettone artigianale.

Altresì, i visitatori del Magico Paese di Natale – la manifestazione che ci ospita per l’occasione – avranno l’occasione di provare i 5 primi panettoni classificati, mettendo alla prova il proprio dato neurofisiologico durante la degustazione. Confusi? Andiamo con ordine.

Cosa fa Thimus e cos’è la misurazione del dato neurofisiologico tramite l’Encefalogramma (EEG)

Letteralmente, neuroscienza al servizio delle scelte di consumo: il team multidisciplinare di Thimus riesce ad acquisire una comprensione approfondita del comportamento e delle motivazioni che guidano i meccanismi decisionali degli esseri umani, costruendo una visione olistica dell’intreccio tra processi neurologici ed elementi culturali, sociali ed epigenetici.

I test sensoriali si affidano largamente a test che richiedono che i partecipanti elaborino un giudizio esplicito, per lo più verbale, relativo alle qualità sensoriali del prodotto testato e al gradimento per quest’ultimo. Perché allora ricorrere alla raccolta del dato neurofisiologico se questionari e interviste permettono già di raccogliere informazioni importanti in merito a come il prodotto viene percepito dal tester? La risposta risiede nelle numerose distorsioni cognitive (i bias) che possono influenzare la formulazione del nostro giudizio cosciente, quali i bias di memoria o i pregiudizi.

Il dato neurale fornisce invece una rappresentazione dettagliata dei processi cognitivi ed emozionali, una misura implicita che è in grado di cogliere anche quelle sensazioni che talvolta possono rimanere al di fuori della consapevolezza del partecipante, fornendo un dato molto preciso raccolto in tempo reale durante la degustazione stessa del prodotto. La misurazione della reazione più istintiva ed implicita dei tester nei confronti del prodotto, integrata con i classici dati espliciti, è in grado quindi di fornire una rappresentazione dettagliata di come la percezione del prodotto possa variare momento per momento attraverso le varie componenti sensoriali che costruiscono l’esperienza con il prodotto.

Thimus al Magico Paese di Natale: cari lettori, fatevi sotto

Le novità di questa edizione 2022 non sono indifferenti: tra masterclass dedicate alla degustazione del panettone artigianale (aperte al pubblico e acquistabili su Evenbrite) e misurazioni empiriche di sensazioni burrose cercheremo di rendere il Castello di Govone, sede dei nostri test, una roccaforte per veri nerd del lievitato.

Anche voi, cari lettori, potete far parte di questa esperienza, di cui daremo certamente conto qui su Dissapore. Il recrutamento è aperto, previo form da completare. Significherà partecipare a un’esperienza unica in Italia provando in anteprima la top five della nostra classifica, in un contesto Natalizio, nel cuore del Roero, che vi rimanderete alla memoria.