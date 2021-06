4 Ristoranti: Alessandro Borghese avvistato a Pantelleria

Dopo il Molise, Siena e la Valpolicella, ecco che adesso Alessandro Borghese è stato avvistato a Pantelleria per le riprese di una nuova puntata della prossima stagione del programma 4 Ristoranti.

Il programma andrà prossimamente in onda su Sky Uno e TV8. Una delle puntate si svolgerà di sicuro a Pantelleria: qui l’istrionico chef è stato riconosciuto mentre girava con tanto di camicia hawaiana e cappellino d’ordinanza in testa.

Come di consueto, quattro ristoranti di Pantelleria si sfideranno per vincere il titolo di Miglior ristorante e il premio di 5mila euro da investire nella propria attività. Purtroppo non si sa ancora quali siano i quattro locali prescelti.

Se è vero che tanti fan hanno incrociato Borghese e il van nero di 4 Ristoranti a Pantelleria, ecco che la produzione ha chiesto il massimo segreto per quanta riguarda le location. Tuttavia qualcuno ha già fatto qualche pronostico, questi i più gettonati (staremo poi a vedere se ci hanno azzeccato):

L’Altamarea

Al Tramonto

Firiciaki

un ristorante non ben specificato dalle parti del Lago di Venere

Secondo quanto rivelato dallo chef Borghese sul suo profilo Instagram, le riprese a Pantelleria andranno avanti fino a venerdì prossimo. Questi alcuni degli scatti fatti a Pantelleria e pubblicati sul suo account Instagram. Qui lo vediamo con camicia hawaiana, cappello e una pianta di capperi:

e qui con sfondo marino alle spalle: