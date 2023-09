4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: terza puntata in Calabria

di Manuela Chimera 16 Settembre 2023

Terza puntata per la nuova stagione di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24: questa volta lo chef cercherà il Miglior ristorante della Calabria. Come sempre l’appuntamento è per domenica 17 settembre 2023 alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su NOW TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese 2023/24 va in Calabria

Il format del programma è rimasto lo stesso delle passate edizioni. Quattro ristoratori, questa volta della Calabria, si ospiteranno a vicenda nei propri locali. All’arrivo i ristoratori rivali andranno a controllare e, soprattutto, criticare la location e l’allestimento di tavoli e sala. Alessandro Borghese, invece, avrà il compito di andare a ispezionare la cucina e lo Special della serata. In questo caso sarà la cipolla di Tropea.

Lo Special è l’ultima novità introdotta qualche edizione fa: si tratta di un ingrediente, un piatto o un metodo di preparazione/cottura tipico della zona su cui tutti i ristoratori saranno chiamati a confrontarsi, oggetto fra l’altro di Bonus da parte di Alessandro Borghese. Ovviamente lo Special cambierà di puntata in puntata.

Al termine della cena, poi, i ristoratori daranno i loro voti da 0 a 10 in cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Alla fine, sommando i voti, chi avrà ottenuto il punteggio maggior avrà ottenuto il titolo di Miglior ristorante (e un premio da dedicare alla propria attività lavorativa). Ma attenzione: al punteggio dei ristoratori bisogna aggiungere il Bonus di Alessandro Borghese e i suoi voti che potranno confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara lungo la Costa degli Dei, fra Pizzo Calabro, Capo Vaticano, Nicotera e Tropea:

Refresh di Pasquale : una location elegante dove i camerieri usano i guanti bianchi. Pasquale ha spiegato che ama farsi trovare ordinato e curato dai clienti, così come l’ambiente

: una location elegante dove i camerieri usano i guanti bianchi. Pasquale ha spiegato che ama farsi trovare ordinato e curato dai clienti, così come l’ambiente Bbb (piccolo Bistrot Beach Bar) di Anna nella zona bassa di Pizzo: in cucina troviamo Claudio come chef, il marito di Anna. La cucina è quella tipica mediterranea, basata sui prodotti del territorio, dunque bio e a chilometro zero

(piccolo Bistrot Beach Bar) di Anna nella zona bassa di Pizzo: in cucina troviamo Claudio come chef, il marito di Anna. La cucina è quella tipica mediterranea, basata sui prodotti del territorio, dunque bio e a chilometro zero Sunset Beach Club di Tropea di Giuseppe : la sua cucina è un connubi di mare e terra. Il progetto di Giuseppe è quello che coinvolge il pesce ai prodotti dell’entroterra: quindi spazio anche alla ‘nduja, al bergamotto, al peperoncino, al tartufo della Sila e al caciocavallo

: la sua cucina è un connubi di mare e terra. Il progetto di Giuseppe è quello che coinvolge il pesce ai prodotti dell’entroterra: quindi spazio anche alla ‘nduja, al bergamotto, al peperoncino, al tartufo della Sila e al caciocavallo 3 Nodi di Carmen al porto di Tropea: lo chef Alfredo unisce il pesce freschissimo con i sapori del territorio, in un classico menu mediterraneo

Nelle puntate precedenti Alessandro Borghese ci aveva portato alla scoperta del Miglior ristorante di Bassano del Grappa e dell’Umbria.