4 Ristoranti con Alessandro Borghese: quarta puntata a Edimburgo

Tutti pronti per la quarta puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese? Dopo essere andati a Fuerteventura, a Livorno e a Bologna, questa volta lo chef ci porta a Edimburgo per scoprire quale sia il Miglior ristorante italiano della capitale della Scozia. L’appuntamento è come sempre per domenica 18 dicembre, alle ore 21.15 su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in streaming su Now TV.

4 Ristoranti vola a Edimburgo

Passeggiando in kilt fra castelli e antichi vicoli, ecco che Alessandro Borghese ha deciso di fare tappa a Edimburgo, anche perché qui ci sono tantissimi italiani (è la terza comunità italiana più grande della Scozia). Questa volta si cerca il Miglior ristorante italiano di Edimburgo, il tutto immersi in un clima natalizio.

Anche se siamo in Scozia, le regole rimangono sempre le stesse. Quattro ristoratori in gara si sfidano fra di loro. A turno i quattro ristoratori si ospitano vicendevolmente a pranzo (incluso ovviamente lo chef Borghese). All’arrivo, i ristoratori rivali cominciano ad esaminare la location, esprimendo critiche e giudizi, mentre Borghese va in cucina insieme al ristoratore di turno per svelare quale sia il piatto o l’ingrediente Special della puntata e per controllare che sia tutto in ordine (please, togliete i magneti alle pareti con i coltelli, l’ho capito pure io che sono l’antitesi della cucina che non si possono tenere lì appesi).

I ristoratori a turno dovranno dare un punteggio da 0 a 10 a cinque categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Lo Special rappresenta di solito un piatto su cui si confrontano tutti e quattro i ristoratori e cambia di puntata in puntata. A Edimburgo lo special sarà rappresentato dal tiramisù. A fine puntata, sommando i vari punteggi verrà decretato il vincitore. Ma attenzione: ai voti dei ristoratori bisognerà sommare anche quelli di Alessandro Borghese che con i suoi voti potrà confermare o ribaltare il risultato.

